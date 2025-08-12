Magaly Medina arremete contra Dayanita al decir que se ‘ensaña’ con ella: “Vive en modo víctima”

Magaly Medina critica a Dayanita: “La vida te golpea y tienes que levantarte sola”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El sábado 9 de agosto, la actriz cómica Dayanita sorprendió al público con su reaparición en el set de La Chola Chabuca, programa conducido por Ernesto Pimentel. Su presencia ocurrió poco después de que protagonizara una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que rompió en llanto y solicitó ayuda a sus seguidores.

Esta aparición, lejos de pasar inadvertida, provocó la reacción de Magaly Medina, quien respondió en la edición de Magaly TV La Firme emitida el lunes 11 de agosto, luego de que la exactriz cómica afirmara que la conductora ‘se ensaña’ con ella.

La periodista de espectáculos señaló que percibe un patrón de comportamiento repetitivo en la actriz. Medina comenzó su comentario afirmando que no comprende por qué ella le atribuye la responsabilidad de las decisiones equivocadas que toma en su vida.

“Yo no sé por qué a mí la gente me echa la culpa de sus estupideces. Si tú tomas decisiones y no sabes afrontarlas, y las cosas te salen mal, no tienes que culpar a terceros”, expresó, remarcando que cada adulto es consciente de que sus elecciones, sean buenas o malas, traen consecuencias que deben asumirse.

La conductora enfatizó que en la vida, cuando uno provoca un resultado determinado, hay que enfrentar lo que venga sin buscar culpables externos. Sin embargo, según su percepción, Dayanita recurre con frecuencia a una postura que despierta lástima en el público. “Le encanta eso y claro, hay que chancar a la bruja”, comentó con ironía.

El comentario de Medina también hizo referencia a la actitud que, según ella, la actriz mostró luego de que se difundiera la conversación de los 800 soles que supuestamente cobraba por servicios personales. Recordó que, en vez de abordar el tema con seriedad, Dayanita lo tomó con humor en una entrevista posterior, incluso diciendo que quería ser la ‘nueva estrella’ de este sistema.

Ante ello, Medina cuestionó la forma en que la artista maneja estas situaciones y criticó lo que interpreta como una postura ambigua hacia su persona: “No sé qué le pasa… a veces me minimiza, a veces me levanta, me dice cosas buenas o malas, y no logro descifrar su intención”.

En medio de sus observaciones, la periodista lanzó un mensaje directo y contundente: “Pobrecita, la que no sabe cómo vivir su vida y debería de buscar ayuda hace mucho rato es Dayanita. De lo contrario, no sé cómo va a terminar, porque la gente se cansa de sus lagrimones, de esa postura de víctima las 24 horas del día”. Para Medina, el verdadero problema radica en que, cada vez que algo no le sale bien, la actriz culpa a otros, se muestra triste o dice estar deprimida, esperando así un trato especial por parte de todos.

La conductora recalcó que en la vida, y especialmente en la televisión, no hay espacio para sostenerse únicamente en la compasión ajena. “La vida te golpea, te tira al piso, te ubica realmente. Y si no tienes el coraje de levantarte por ti misma, nadie te va a ayudar. Menos en un medio tan salvaje como es la televisión”, sentenció.

