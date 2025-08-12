Perú

Falleció ciudadano luego de incendio en embaración con combustible en puerto de Ucayali

La muerte de Paolo Cesar Paredes Gamas fue confirmada por el director ejecutivo de la Red Integrada de Salud 3 Atalaya, quien expresó condolencias a su familia

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Incendio en puerto “Peruanito” de Ucayali destruye embarcación y deja varios heridos, uno con quemaduras de tercer grado (Actualidad Digital 3609

El incendio en una embarcación cargada de combustible en el puerto Peruanito dejó varios heridos y provocó la muerte de Paolo Cesar Paredes Gamas, según confirmó la Red Integrada de Salud 3 Atalaya.

El siniestro ocurrió en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, cuando un fuego repentino cubrió toda la nave durante la tarde de labores el último lunes. Las autoridades informaron que la embarcación quedó destruida, mientras los servicios de emergencia y la Marina de Guerra del Perú lograron evitar consecuencias más graves.

La entidad de salud, a través del director ejecutivo Juan José Pagán Atencio, expresó, a través de un comunicación, su pesar a los familiares de Paredes Gamas, quien falleció este martes por la gravedad de las lesiones.

El incendio en una embarcación
El incendio en una embarcación con combustible en el puerto Peruanito dejó heridos y causó la muerte de Paolo Cesar Paredes Gamas, según confirmó la Red Integrada de Salud 3 Atalaya

De acuerdo con el testigos al medio Actualidad Digital 3609, las llamas surgieron de manera abrupta en la embarcación, que transportaba grandes cantidades de combustibles. En pocos minutos, el fuego avanzó sobre la estructura. La respuesta inmediata de los bomberos, la Marina de Guerra y los vecinos de la zona impidió que la tragedia alcanzara dimensiones mayores, aunque la nave quedó completamente calcinada.

La investigación del origen del incendio ya está en marcha, según medios regionales. El hecho generó preocupación entre los residentes de Ucayali, quienes reclamaron un refuerzo de controles y medidas de seguridad para los traslados fluviales en la región.

Por su parte, de acuerdo con los medios regionales, familiares de Paolo Cesar Paredes Gamas enfrentan ahora la gestión del traslado de los restos hacia Pucallpa, para lo cual han solicitado apoyo logístico y financiero.

El siniestro ocurrió en la
El siniestro ocurrió en la provincia de Atalaya, Ucayali, cuando las llamas cubrieron rápidamente la nave durante la jornada del lunes - Créditis: Red Integrada de Salud 3 Atalaya.

Número de emergencias

En situaciones de incendios, las emergencias pueden reportarse a los siguientes teléfonos:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): 116 para avisar sobre incendios u otras urgencias.
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106 para solicitar asistencia médica en diferentes regiones.
  • Policía Nacional del Perú: 105 para incidentes que requieren intervención policial.

Contar con estos contactos facilita una actuación inmediata ante cualquier emergencia.

¿Qué hacer ante un incendio?

  • Mantener la calma y evitar el pánico, ya que correr o gritar puede agravar la situación y dificultar la evacuación.
  • Si el lugar dispone de alarma contra incendios, activarla de inmediato para alertar a todas las personas presentes.
  • Llamar al número de emergencia 116 para contactar a los bomberos, proporcionando la dirección exacta y detalles sobre el incendio.
  • Iniciar la evacuación utilizando exclusivamente las rutas de escape señalizadas y evitar el uso de ascensores.
  • Dirigirse al punto de reunión establecido, donde se podrá contabilizar a las personas y recibir indicaciones.
  • Si el fuego es de pequeñas proporciones y existe conocimiento sobre el uso de extintores, intentar apagarlo. Si no se logra controlar, evacuar de inmediato sin poner en riesgo la integridad.
  • Tras evacuar, esperar en el punto de reunión y no regresar al edificio ni intentar recuperar objetos hasta recibir la autorización expresa de las autoridades.

Temas Relacionados

Ucayaliembarcaciónheridosincendioperu-noticias

Últimas Noticias

Pietro Vannucci, actor peruano que triunfa en México, regresa a Lima y elige mercado para comer ceviche: “¡Es otra cosa!”

El actor de La Rosa de Guadalupe y más producciones de Televisa celebra su identidad probando ceviche con su madre y recibe elogios por valorar la gastronomía local

Pietro Vannucci, actor peruano que

Juan Soler, actor mexicano declara su amor por el Perú, no conoce a Nicola Porcella y resalta su estima por Ismael La Rosa

Con más de 35 años de trayectoria, el reconocido actor conversó con Infobae Perú sobre el vínculo especial que mantiene con el público peruano y su fascinación por la gastronomía nacional.

Juan Soler, actor mexicano declara

Avenida Los Alisos, que une Néstor Gambetta con Canta Callao, será remodelada tras años de abandono: esta será su millonaria inversión

La obra contempla la rehabilitación integral de más de siete kilómetros de vía. De esta manera, los vecinos de Oquendo podrán contar con una mejor vía y calles

Avenida Los Alisos, que une

Evelyn Vela confirma su relación con Cristian Castro y revela íntimos detalles: “Quería que viva en Nueva York con él”

La exbailarina reveló que las emociones cambiantes del cantante afectaron el vínculo y explicó que su prioridad fueron siempre sus hijos, motivo por el que rechazó un futuro compartido con el artista mexicano.

Evelyn Vela confirma su relación

El quinceañero de la nieta de César Acuña: qué artistas asistieron a la fiesta de más de medio millón de soles

La hija mayor de Kelly Acuña y Ricardo Caldas tuvo una celebración majestuosa que ha llamado la atención por lo costosa que fue

El quinceañero de la nieta
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia concluyó que el

La Justicia concluyó que el robo a la camioneta de Rosatti fue un ataque direccionado al presidente de la Corte

Cuándo ver la alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas: dos eventos astronómicos en una misma noche para no perderse

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones advirtieron al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

10 alimentos con vitamina K2

INFOBAE AMÉRICA
El impacto de los incendios

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El colapso del Imperio romano: ¿una historia de epidemias y clima extremo?

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

TELESHOW
El mal momento de Chechu

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″