Falleció ciudadano luego de incendio en embaración con combustible en puerto de Ucayali

Incendio en puerto "Peruanito" de Ucayali destruye embarcación y deja varios heridos, uno con quemaduras de tercer grado

El incendio en una embarcación cargada de combustible en el puerto Peruanito dejó varios heridos y provocó la muerte de Paolo Cesar Paredes Gamas, según confirmó la Red Integrada de Salud 3 Atalaya.

El siniestro ocurrió en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, cuando un fuego repentino cubrió toda la nave durante la tarde de labores el último lunes. Las autoridades informaron que la embarcación quedó destruida, mientras los servicios de emergencia y la Marina de Guerra del Perú lograron evitar consecuencias más graves.

La entidad de salud, a través del director ejecutivo Juan José Pagán Atencio, expresó, a través de un comunicación, su pesar a los familiares de Paredes Gamas, quien falleció este martes por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el testigos al medio Actualidad Digital 3609, las llamas surgieron de manera abrupta en la embarcación, que transportaba grandes cantidades de combustibles. En pocos minutos, el fuego avanzó sobre la estructura. La respuesta inmediata de los bomberos, la Marina de Guerra y los vecinos de la zona impidió que la tragedia alcanzara dimensiones mayores, aunque la nave quedó completamente calcinada.

La investigación del origen del incendio ya está en marcha, según medios regionales. El hecho generó preocupación entre los residentes de Ucayali, quienes reclamaron un refuerzo de controles y medidas de seguridad para los traslados fluviales en la región.

Por su parte, de acuerdo con los medios regionales, familiares de Paolo Cesar Paredes Gamas enfrentan ahora la gestión del traslado de los restos hacia Pucallpa, para lo cual han solicitado apoyo logístico y financiero.

Número de emergencias

En situaciones de incendios, las emergencias pueden reportarse a los siguientes teléfonos:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): 116 para avisar sobre incendios u otras urgencias.

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106 para solicitar asistencia médica en diferentes regiones.

Policía Nacional del Perú: 105 para incidentes que requieren intervención policial.

Contar con estos contactos facilita una actuación inmediata ante cualquier emergencia.

¿Qué hacer ante un incendio?

Mantener la calma y evitar el pánico, ya que correr o gritar puede agravar la situación y dificultar la evacuación.

Si el lugar dispone de alarma contra incendios, activarla de inmediato para alertar a todas las personas presentes.

Llamar al número de emergencia 116 para contactar a los bomberos, proporcionando la dirección exacta y detalles sobre el incendio.

Iniciar la evacuación utilizando exclusivamente las rutas de escape señalizadas y evitar el uso de ascensores.

Dirigirse al punto de reunión establecido, donde se podrá contabilizar a las personas y recibir indicaciones.

Si el fuego es de pequeñas proporciones y existe conocimiento sobre el uso de extintores, intentar apagarlo. Si no se logra controlar, evacuar de inmediato sin poner en riesgo la integridad.

Tras evacuar, esperar en el punto de reunión y no regresar al edificio ni intentar recuperar objetos hasta recibir la autorización expresa de las autoridades.