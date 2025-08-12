Perú

César Vega no asistió a concierto tras las revelaciones de violencia de Suheyn Cipriani

El salsero prefirió faltar a la cita que tenía pactada, luego de que su expareja expusiera sus episodios de violencia

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

César Vega se ausentó en concierto tras las declaraciones de Suheyn Cipriani

El domingo 10 de agosto, se transmitió el programa “El Valor de la Verdad” con la participación de Suheyn Cipriani. Durante la emisión, la exreina de belleza ofreció testimonios sobre los hechos de violencia que habría vivido cuando mantenía una relación con César Vega, padre de su hija. Cipriani detalló situaciones personales que incluyeron una denuncia formal presentada en febrero de este año por violencia física.

Mientras estas declaraciones se hacían públicas, César Vega tenía prevista una presentación en Barranco Bar, uno de los espacios tradicionales de la movida salsera en Lima. Sin embargo, de acuerdo con el programa “Todo se filtra”, el cantante no se presentó en el evento ni ofreció explicaciones a los organizadores.

Hasta el momento, el salsero no ha realizado publicaciones en sus redes sociales ni emitido declaraciones sobre la cancelación de su participación. Tampoco se ha pronunciado respecto a las acusaciones vertidas por la madre de su última hija, manteniendo silencio en torno al tema.

¿Quién es César Vega, el sonero con antecedentes de violencia denunciado por Suheyn Cipriani?

La ausencia del artista ha generado comentarios entre sus seguidores y en el circuito musical local, ya que su presencia en Barranco Bar estaba esperada con anticipación. La situación suma tensión al caso de violencia que se encuentra en investigación, luego de que las recientes declaraciones pusieran nuevamente en el centro del debate público la relación entre ambos.

Suheyn Cipriani rompe el silencio: detalles de sus acusaciones contra César Vega

Suheyn Cipriani utilizó el set de “El Valor de la Verdad” para contar las situaciones de violencia que afirma haber vivido durante su relación con el salsero César Vega, padre de su hija menor. Cipriani abordó diversos momentos de su historia, desde el inicio de su vínculo con el cantante hasta incidentes recientes que trascendieron al ámbito judicial.

Durante la entrevista, Suheyn relató que César Vega la agredió físicamente mientras estaba embarazada, al punto de patearla en el vientre. Señaló que logró grabar algunas de estas agresiones, dejando constancia no solo de la violencia física sino también del maltrato verbal del músico.

Según su testimonio, la violencia comenzó poco después de iniciar la relación: ofensas, insultos y hasta un escupitajo fueron parte de sus primeras experiencias de convivencia.

Suheyn Cipriani expone los indignante mensajes de César Vega. Panamericana TV

La modelo también afirmó que Vega le pidió en varias ocasiones que interrumpiera el embarazo, aunque ambos habían decidido tener un hijo. Relató, además, que tras el nacimiento de la niña, el cantante la abandonó en la clínica y la expulsó del departamento a la semana de haber dado a luz, en lo que describe como un episodio producto del consumo de alcohol. Otros actos violentos incluyeron amenazas de muerte y la ruptura habitual de puertas en el hogar familiar cada vez que Vega bebía.

En otro momento, la exmiss Perú aseguró que el salsero intentó atacar a su padre con un cuchillo. Finalmente, reconoció que omitió mostrar todas las pruebas de la agresión ante las autoridades por temor a futuras represalias hacia su hija y por compasión hacia el progenitor de la menor.

Las declaraciones de Cipriani retratan una convivencia marcada por la violencia física y psicológica, además de la falta de respuesta pública de César Vega, quien hasta la fecha no ha comentado las acusaciones.

