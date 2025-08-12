Áncash: turista danés es encontrado sin vida cerca al nevado Taulliraju

Áncash: hallan sin vida a un turista danés en las inmediaciones del nevado Taulliraju. (Foto: ANDINA)

El cuerpo sin vida de un turista de origen danés fue hallado en la provincia de Pomabamba, en la región Áncash, en una zona cercana al nevado Taulliraju. Fueron los vecinos del pueblo de Jancapampa quienes alertaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Junto al cadáver, los agentes de la PNP también encontraron los documentos del hombre, que fue identificado como Kim Andersen Sangild, de 58 años de edad y procedente de la ciudad de Ikast-Brande, en Dinamarca.

Andersen sería un empresario ligado al sector energético de Dinamarca, dueño fundador y miembro del directorio de varias compañías dedicadas a este negocio, además de consultorías empresariales, que habría llegado al Perú para hacer turismo hace unos días.

Las autoridades aún no han establecido las causas del fallecimiento del ciudadano extranjero, pero se espera que en las próximas horas se pueda aclarar su situación.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias correspondientes y ya iniciaron las coordinaciones con la embajada de Dinamarca en el Perú para el retiro y repatriación del cuerpo del turista.

Áncash: hallan sin vida a un turista danés en las inmediaciones del nevado Taulliraju. (Foto: ANDINA)

¿Dónde se ubica el nevado Taulliraju?

El nevado Taulliraju se ubica en la cordillera Blanca, dentro del parque nacional Huascarán en el departamento de Áncash, Perú. Con una altitud aproximada de 5.830 metros sobre el nivel del mar, este macizo destaca por su forma y las dificultades técnicas que presenta para sus visitantes que practican andinismo.

El acceso más habitual para los interesados en explorarlo se ubica cerca al poblado de Cashapampa. Especialistas y guías de montaña han calificado a este nevado como una de las cumbres de mayor complejidad en la región, debido a la verticalidad de su pared principal y las condiciones cambiantes del clima, lo que aumenta el riesgo para los exploradores con poca experiencia.

Montañistas fallecidos en nevado Artesonraju

En junio de este año, un grupo de tres montañistas desaparecidos desde mayo en el nevado Artesonraju, en la región Áncash, fueron hallados muertos. Las labores de rescate permitieron identificar a las víctimas como Hommer Pretel Alonzo (34) y Jesús Picón Huerta (31), ambos estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM), y al fotógrafo brasileño Edson Vandeira Costa.

El operativo, realizado en condiciones extremas, evidenció los retos que representa este sector de la Cordillera Blanca, conocido por su altura, el clima severo y la amenaza constante de avalanchas.

Equipo de Asociación de Guías de Montaña del Perú encontró los cuerpos de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Artesonraju. (Video: Canal N)

Según se conoció, luego de las intensas búsquedas de los exploradores, los tres fueron víctimas de una avalancha producida durante su descenso desde la cumbre y quedaron atrapados bajo la nieve por varios días hasta que las condiciones meteorológicas mejoraron y se pudo identificar su ubicación.

La dificultad del rescate fue tal que incluso con un plan de operaciones detallado, con la participación de helicópteros del Ministerio del Interior, el rescate puso en riesgo las vidas del equipo de montañistas de búsqueda y recuperación.

En declaraciones a Latina, Yenira Vandeira solicitó que al cuerpo de su hijo se le permita permanecer en la montaña. “Renunció a vivir en Estados Unidos, dejó a la mujer que amó en su vida, la única mujer que amó, por amor a la montaña. Era la vida de mi hijo”, mencionó.