“América TV se zurró en la carta notarial de Jorge Benavides”: Magaly Medina sobre entrevista de Dayanita con la Chola Chabuca

Magaly Medina critica a Dayanita: “La vida te golpea y tienes que levantarte sola”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 11 de agosto, Magaly Medina dedicó parte de su programa Magaly TV La Firme a comentar la reciente aparición de Dayanita en el set de la Chola Chabuca, conducido por Ernesto Pimentel y transmitido por América Televisión, hecho que ha generado una nueva polémica en el medio artístico peruano.

La controversia estalló después de que Jorge Benavides, creador y líder del popular espacio humorístico ‘JB en ATV’ donde la actriz cómica trabajó, envío una carta notarial al canal de Pachacamac denunciando que la entrevista emitida por Pimentel violaba el contrato vigente que la actriz cómica mantenía con su productora.

Según explicó Medina, la carta notarial de Jorge fue clara en señalar que Dayanita no solo tiene un contrato activo, sino también una sesión de derechos vigente que impediría su aparición en programas de la competencia sin la autorización correspondiente.

Sin embargo, América Televisión siguió adelante con la transmisión, sin atender a la advertencia legal. Para Magaly, este gesto evidenció que el canal decidió “zurrarse” en la notificación recibida, actuando como si las restricciones contractuales no aplicaran a ellos.

“América Televisión y el programa de Ernesto Pimentel se zurraron en la carta notarial que les envió la productora de Jorge Benavides”, comentó la conductora en un tono crítico, resaltando que, según su percepción, el canal no se somete a las mismas reglas que exige a otros.

Medina cuestionó que, si fuera al revés y otro medio intentara presentar a un artista contratado por América Televisión, “se armaría la grande” y acudirían a todas las instancias regulatorias para reclamar. “Así son”, sentenció, marcando una clara postura sobre la disparidad de criterios que —según ella— existe en el medio.

Más allá del conflicto legal, Magaly también se refirió al discurso que Dayanita compartió durante su visita a la Chola Chabuca. La actriz cómica, quien fue parte del elenco de JB por varios años, aprovechó la entrevista para hablar de su salida del programa, su trayectoria y las dificultades personales que ha enfrentado. Para Medina, esta intervención reforzó lo que considera un patrón en la manera de presentarse públicamente.

“Dayanita sigue afianzándose en su victimización, porque siempre le echa la culpa a todo el mundo de sus acciones”, dijo la periodista, dejando entrever que la humorista busca justificar sus decisiones apelando a las circunstancias y a conflictos con terceros.

La conductora recordó que no es la primera vez que Dayanita aborda su pasado laboral y personal desde esa perspectiva. En diversas ocasiones, la actriz ha mencionado situaciones de discriminación, diferencias creativas y malentendidos con sus excompañeros, lo que ha alimentado el interés mediático y, a la vez, la controversia. Sin embargo, Magaly cuestionó que se mantenga en ese discurso sin asumir una cuota mayor de responsabilidad sobre sus propias decisiones profesionales.

Jorge Benavides vs. América TV: denuncia que Dayanita incumple contrato vigente con su productora

Hace unos días, Jorge Benavides tomó una postura firme contra América Televisión por la reciente participación de Dayanita en el programa de Ernesto Pimentel. Según el comediante, la aparición de la actriz cómica vulnera un contrato vigente con su productora, lo que motivó el envío de una carta notarial al canal.

En la última edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina detalló que Dayanita habría incumplido una cláusula al ofrecer una entrevista al programa Esta Noche sin la debida autorización. “Hay un contrato que no se ha solucionado y que Dayanita sigue incumpliendo”, señaló la conductora, citando el documento legal remitido al gerente de producción de América TV.

