Perú

“América TV se zurró en la carta notarial de Jorge Benavides”: Magaly Medina sobre entrevista de Dayanita con la Chola Chabuca

La conductora de Magaly TV La Firme sostuvo que dicho canal mostraría doble moral al permitir que la actriz cómica aparezca pese a su contrato vigente con JB, y aseguró que si se tratara de una de sus figuras, el canal no lo permitiría

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina critica a Dayanita: “La vida te golpea y tienes que levantarte sola”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 11 de agosto, Magaly Medina dedicó parte de su programa Magaly TV La Firme a comentar la reciente aparición de Dayanita en el set de la Chola Chabuca, conducido por Ernesto Pimentel y transmitido por América Televisión, hecho que ha generado una nueva polémica en el medio artístico peruano.

La controversia estalló después de que Jorge Benavides, creador y líder del popular espacio humorístico ‘JB en ATV’ donde la actriz cómica trabajó, envío una carta notarial al canal de Pachacamac denunciando que la entrevista emitida por Pimentel violaba el contrato vigente que la actriz cómica mantenía con su productora.

Según explicó Medina, la carta notarial de Jorge fue clara en señalar que Dayanita no solo tiene un contrato activo, sino también una sesión de derechos vigente que impediría su aparición en programas de la competencia sin la autorización correspondiente.

Magaly Medina critica a América
Magaly Medina critica a América TV por entrevista de Dayanita en la Chola Chabuca pese a carta notarial de Jorge Benavides. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, América Televisión siguió adelante con la transmisión, sin atender a la advertencia legal. Para Magaly, este gesto evidenció que el canal decidió “zurrarse” en la notificación recibida, actuando como si las restricciones contractuales no aplicaran a ellos.

América Televisión y el programa de Ernesto Pimentel se zurraron en la carta notarial que les envió la productora de Jorge Benavides”, comentó la conductora en un tono crítico, resaltando que, según su percepción, el canal no se somete a las mismas reglas que exige a otros.

Magaly Medina critica a América
Magaly Medina critica a América TV por entrevista de Dayanita en la Chola Chabuca pese a carta notarial de Jorge Benavides. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina cuestionó que, si fuera al revés y otro medio intentara presentar a un artista contratado por América Televisión, “se armaría la grande” y acudirían a todas las instancias regulatorias para reclamar. “Así son”, sentenció, marcando una clara postura sobre la disparidad de criterios que —según ella— existe en el medio.

Más allá del conflicto legal, Magaly también se refirió al discurso que Dayanita compartió durante su visita a la Chola Chabuca. La actriz cómica, quien fue parte del elenco de JB por varios años, aprovechó la entrevista para hablar de su salida del programa, su trayectoria y las dificultades personales que ha enfrentado. Para Medina, esta intervención reforzó lo que considera un patrón en la manera de presentarse públicamente.

Magaly Medina critica a América
Magaly Medina critica a América TV por entrevista de Dayanita en la Chola Chabuca pese a carta notarial de Jorge Benavides. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Dayanita sigue afianzándose en su victimización, porque siempre le echa la culpa a todo el mundo de sus acciones”, dijo la periodista, dejando entrever que la humorista busca justificar sus decisiones apelando a las circunstancias y a conflictos con terceros.

La conductora recordó que no es la primera vez que Dayanita aborda su pasado laboral y personal desde esa perspectiva. En diversas ocasiones, la actriz ha mencionado situaciones de discriminación, diferencias creativas y malentendidos con sus excompañeros, lo que ha alimentado el interés mediático y, a la vez, la controversia. Sin embargo, Magaly cuestionó que se mantenga en ese discurso sin asumir una cuota mayor de responsabilidad sobre sus propias decisiones profesionales.

Magaly Medina critica a América
Magaly Medina critica a América TV por entrevista de Dayanita en la Chola Chabuca pese a carta notarial de Jorge Benavides. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jorge Benavides vs. América TV: denuncia que Dayanita incumple contrato vigente con su productora

Hace unos días, Jorge Benavides tomó una postura firme contra América Televisión por la reciente participación de Dayanita en el programa de Ernesto Pimentel. Según el comediante, la aparición de la actriz cómica vulnera un contrato vigente con su productora, lo que motivó el envío de una carta notarial al canal.

En la última edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina detalló que Dayanita habría incumplido una cláusula al ofrecer una entrevista al programa Esta Noche sin la debida autorización. “Hay un contrato que no se ha solucionado y que Dayanita sigue incumpliendo”, señaló la conductora, citando el documento legal remitido al gerente de producción de América TV.

Jorge Benavides critica a Dayanita
Jorge Benavides critica a Dayanita por dedicarse hacer videos para adultos. IG

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La FirmeDayanitaErnesto PimentelAmérica televisiónperu-entretenimiento

Últimas Noticias

El único país de Sudamérica donde opera Walmart: cadena de supermercados estadounidense se fue de Argentina y Brasil

Walmart llegó al mercado argentino en 1995 con ambiciosos planes de expansión. No obstante, en noviembre de 2020, decidió retirarse completamente del país al transferir todas sus operaciones al grupo De Narváez, sin conservar ningún tipo de participación en el negocio

El único país de Sudamérica

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 12 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar hoy: Así

Magaly Medina arremete contra Dayanita al decir que se ‘ensaña’ con ella: “Vive en modo víctima”

La periodista de espectáculos lanzó un duro mensaje a la actriz cómica luego de su aparición en el programa de Ernesto Pimentel

Magaly Medina arremete contra Dayanita

El majestuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, que habría costado más de medio millón de soles: “Solo lo superaría un familiar”

El evento, realizado en el Jockey Club, fue organizado durante seis meses y contó con invitados de lujo. Con el reguetonero Lunay, La Charanga Habanera y una impresionante torta de dos metros, la celebración se volvió tendencia

El majestuoso quinceañero de la

Perrito de Onelia Molina casi muerde a Janet Barboza en vivo y Edson Dávila exclama: “La mala vibra”

La conductora de televisión vivió un momento inesperado cuando intentó acariciar al perro de la integrante de ‘Esto es Guerra’ en pleno set

Perrito de Onelia Molina casi
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto fue la inflación

De cuánto fue la inflación en CABA en julio 2025

Cuál es el valor nutricional de la banana con dulce de leche

El crudo relato de la mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos en el accidente de Córdoba: “Gritaba por los nenes”

La causa contra un ex legislador de Córdoba avanza hacia juicio oral por intento de defraudación pública

Nacho Torres cuestionó al PRO por la alianza con LLA: “Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo”

INFOBAE AMÉRICA
La República de las Letras:

La República de las Letras: la primera red social que conectó a Newton y Voltaire e hizo virales las ideas del siglo XVII

Quiénes son los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

Ataque armado en Ecuador: sicarios con indumentaria militar asesinaron a seis personas en plena vía pública

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”