Números ganadores del Gana Diario este domingo 10 de agosto de 2025

Como cada domingo, La Tinka da a conocer los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4304

Por Rodrigo Gutiérrez González

El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada domingo, La Tinka difundió los números ganadores del más reciente sorteo de Gana Diario. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 10 de agosto de 2025.

Número del sorteo: 4304

Resultados: 14 15 24 17 2

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se publican después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de entrar a su portal de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el sorteo es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se realizará la apuesta.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la jugada hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la combinación, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

