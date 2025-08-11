Perú

Denuncian que agencia de viajes clausurada y acusada de estafa estaría operando a puerta cerrada en San Miguel

Una de las supuestas afectadas señaló que la empresa acumula varias acusaciones y la relacionó con posibles actos de corrupción destinados a evitar su intervención

Por Luis Paucar

Guardar
Planet Travel Vacation Club fue
Planet Travel Vacation Club fue clausurada dos veces por la Municipalidad de San Miguel

Una agencia de viajes que fue clausurada en dos ocasiones por la Municipalidad de San Miguel y que acumula denuncias por presunta estafa seguiría operando a puerta cerrada, según denunció una de las afectadas este domingo.

La afectada relató que fue abordada en los exteriores de Plaza San Miguel por promotores de Planet Travel Vacation Club, quienes le entregaron una cartilla con la aparente oferta de un viaje todo pagado. La empresa acumula al menos otras tres denuncias similares, según registros.

“Me sentí atarantada. Me hablaban de planes, me dijeron ‘muéstrame tu tarjeta de crédito’, y cuando la mostré, me ofrecieron más facilidades”, declaró. Añadió que la agencia capta clientes a través de la modalidad “raspa y gana” y que, tras anunciarles que han sido ganadores de un viaje gratuito, los citan en sus oficinas, donde les solicitan las tarjetas de crédito.

Posteriormente, algunos de los usuarios reportan haber sido cobrados por montos que alcanzan hasta los 4 mil soles. “Fui a denunciar a la policía y me dijeron que ya existían denuncias previas. Incluso logré contactar a otras personas afectadas. Me sorprendió ver que habían cubierto el cartel de clausura. Sospecho que están realizando actividades ilícitas”, afirmó la denunciante.

Nueva estafa 'Raspa y Gana': captan incautos con el cuento de las vacaciones soñadas | Latina Tv

El local de Planet Travel Vacation Club fue clausurado los días 24 y 26 de julio por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ni con licencia de funcionamiento. Imágenes muestran a personal municipal en el interior, mientras que los trabajadores son interrogados. No obstante, los denunciantes aseguran que la agencia continúa operando de forma supuestamente clandestina.

“Lo que más nos indigna es que, pese a estar clausurados, siguen atendiendo. Además, afirman tener poder en la municipalidad de San Miguel”, comentó la afectada, quien presentó audios en los que se escucha a dos representantes de la empresa, identificados como Fernando Valladolid y Jhony Guerrero, asegurar que tienen influencias en la comuna.

En los mismos audios, se hace mención de presuntos pagos ilícitos con el fin de no ser intervenidos. Los denunciantes exigen la intervención inmediata de las autoridades. Infobae Perú intentó comunicarse con el número telefónico que la agencia tiene registrado en su cuenta oficial de Instagram, el cual fue verificado como línea empresarial. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

La PNP identificó la modalidad del “raspa y gana” desde hace al menos dos años. El coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas, explicó en el programa Punto Final que esta técnica fue importada desde Colombia.

La PNP y el Indecopi
La PNP y el Indecopi ya habían advertido sobre esta modalidad fraudulenta

“Hemos encontrado indicios y elementos de convicción que confirman la participación de organizaciones criminales. Esta modalidad proviene de Colombia y ha sido adaptada para captar víctimas en el país. Los estafadores han perfeccionado sus métodos para engañar con supuestos premios y falsas vacaciones”, señaló al dominical en junio de 2023.

Ese mismo año, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que sus áreas resolutivas impusieron 124 sanciones a agencias de viajes por prácticas comerciales agresivas o engañosas.

Entre estas se incluyó la promoción de premios falsos que, para hacerse efectivos, exigían pagos no informados previamente. El mes pasado, además, el mismo organismo impuso multas por un total de 380.28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 2.034.498.

Temas Relacionados

San Miguelperu-noticiasEstafa

Últimas Noticias

Flor Ortola niega romance con Pablo Ceppelini y afirma: “Tenemos amigos en común, jamás sería la otra”

La modelo comentó sobre las imágenes donde aparece con el futbolista de Alianza Lima. Ortola resaltó que ambos se conocen por tener un círculo de amigos en común y negó cualquier vínculo amoroso

Flor Ortola niega romance con

El Valor de la Verdad EN VIVO: Suheyn Cipriani se confiesa y revela episodios nunca antes contados de su vida

La reconocida modelo peruana compartirá detalles íntimos sobre los desafíos que enfrentó, buscando inspirar a otras mujeres con su historia de resiliencia y valentía en el programa de Beto Ortiz

El Valor de la Verdad

Carrera por el cielo: Colombia se asegura sus aviones caza Gripen y Perú teme quedar atrás

Colombia cerró un acuerdo con la firma sueca Saab para adquirir 16 aviones caza Gripen, el mismo modelo que también evalúa comprar el Perú. Sin embargo, este último podría quedar al final de la lista de entrega, según un informe de Perú21

Carrera por el cielo: Colombia

¿Arándanos negros o rojos?: beneficios para la salud que ofrece cada una de las variedades de esta fruta

Tanto los arándanos negros como los rojos pueden consumirse frescos, congelados, deshidratados o en forma de jugo natural

¿Arándanos negros o rojos?: beneficios

Rafael López Aliaga retira medalla de Lima entregada por Susana Villarán a Gustavo Petro: “Hay que largarlo de acá”

El alcalde de Lima anunció el retiro de la condecoración al mandatario de Colombia, a quien declaró persona no grata y días atrás calificó como “terrorista”

Rafael López Aliaga retira medalla
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
Valeria Mazza y Fátima Flórez

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”