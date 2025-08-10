Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva para coronel PNP acusado de abuso sexual

Coronel PNP acusado de violación podría enfrentar prisión preventiva | BDP

El coronel de la Policía Nacional del Perú, Jaime Artica La Torre, estará 9 meses en prisión preventiva por orden del Poder Judicial mientras duren las investigaciones por presunto abuso sexual contra una joven médica de 31 años el pasado 1 de agosto.

La decisión del Poder Judicial coincide con lo solicitado por el Ministerio Público. La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar pedía el cumplimiento de este tiempo mientras siguen las investigaciones del caso, pues indicaban que había elementos de convicción suficientes para dictar esta medida.

El testimonio de la víctima

Según la declaración de la víctima brindada a la Policía, ella trabaja en un centro médico en el distrito de Surquillo y fue abordada por el coronel Artica La Torre -a quien ya conocía- quien le pide ser la madrina del equipo de fútbol de la SUAT. Pese a que la mujer rechazó la propuesta del policía en un principio, aceptó debido a la insistencia del coronel.

Testimonio de la víctima que denunció a coronel PNP de abuso sexual | ATV Noticias

El testimonio de la mujer indica que luego de aceptar, el coronel Artica la invitó a almorzar y a conversar para explicar cuál sería su rol como madrina del equipo. Ambos se dirigieron a la cebichería ‘Mi Barrunto’, en el distrito de La Victoria para comer. “Mucha gente lo saludaba (...) incluso el dueño de la cebichería”, se lee en la declaración de la víctima a la que Infobae Perú pudo acceder.

Ya en el lugar, la mujer indicó que “le trajeron un pisco sour, lo terminó y se fue al baño. Regresó y ya había otro”. Luego de tomar ese último trago, la víctima indicó en su declaración que perdió el conocimiento y al despertar, se encontraba abandonada y semidesnuda a las afueras del lugar. También indicó que no se acuerda de nada.

Estudios médicos realizados a la mujer indican que su cuerpo tiene lesiones e indicios de haber sido víctima de abuso sexual.

Testimonio de la víctima y hallazgos forenses agravan la situación del coronel Jaime Artica La Torre| Ocurre Ahora

Según el programa periodístico Ocurre Ahora, la doctora fue hallada por serenos en la avenida Bausate Meza, en el distrito de La Victoria. La joven no tenía su vestimenta, pero estaba tapada con una manta y un polo que llevaba el apellido del coronel, por lo que se encuentra en investigación. Sin embargo, el coronel afirmó que dejó a la víctima en la calle Manuel Cisneros, y que después se reunió con amigos en un horario distinto al señalado en la denuncia.

60 policías denunciados por violación sexual en 2025

Por su parte, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que un informe reservado del Ministerio del Interior, que fue elaborado luego de la detención del coronel PNP Jaime Artica, indica que un total de 68 agentes de la PNP fueron denunciados por presuntos casos de abuso sexual.

Todas estas denuncias están en proceso de investigación y ninguno de los implicados ha recibido sentencia hasta la fecha.

“Todas esas denuncias, que son 68, están en proceso de investigación y como le dije cero tolerancia de parte del Ministerio del Interior. La Policía Nacional están realizando las investigaciones como deben ser”, señaló el vocero del Mininter.