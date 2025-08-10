Dayanita estalla en llanto al ver a su madre y le hace promesa en vivo: “Prometo ser mejor persona”

Dayanita le hace promesa a su madre. América TV/ Esta Noche

Dayanita protagonizó un emotivo momento durante su reciente participación en el programa “Esta Noche”, conducido por la Chola Chabuca, donde habló abiertamente sobre la crisis económica que atraviesa y las dificultades personales que enfrenta. La artista se mostró vulnerable al referirse a la depresión que padece y al proceso de cambio que vive tras su salida de “JB en ATV”. Sin embargo, la visita sorpresa de su madre, Doña Rosa, marcó el punto más conmovedor de la entrevista.

En el set, Dayanita no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con Doña Rosa, quien la abrazó y le dedicó palabras de aliento frente a las cámaras.

“Prometo siempre cuidarla, darle todo lo que no pudimos tener. Prometo ser mejor persona, pero sé que para mí es difícil”, expresó Dayanita con la voz entrecortada, dejando en evidencia el profundo amor y gratitud que siente por su madre.

Dayanita recibió a su madre en el set. América TV/ Esta Noche

El diálogo entre madre e hija resultó fundamental para la artista cómica, quien reconoció en plena transmisión los errores cometidos en su carrera y el impacto que estos han tenido en su vida y la de su familia.

“Que siga adelante con las cosas que está pasando, que no desmaye. Con la ayuda de Dios todo le va a salir bien”, fue el mensaje de Doña Rosa, quien buscó fortalecer el ánimo de Dayanita y alentó a su hija a no rendirse pese a las adversidades.

Dayanita recibió el apoyo de su madre. América TV/ Esta Noche

Dayanita, notablemente emocionada, respondió comprometiéndose a proteger a su madre y esforzarse por convertirse en una mejor persona, aunque admitió que el camino no es sencillo. “Como mamá, también le digo que siga adelante con todas las cosas que están pasando. Solo Dios le puede ayudar”, recalcó Doña Rosa durante su intervención en el programa. Asimismo, instó a su hija a ignorar las críticas y comentarios negativos en redes sociales, recordándole que cuenta siempre con el apoyo de su familia.

La actriz aprovechó la emotiva oportunidad para dejar en claro el apego y la protección que siente hacia su madre y su entorno familiar. “Lo único que le voy a decir a ella es que la amo y que nunca intenten hacerle daño a mi familia”, manifestó Dayanita, visiblemente afectada pero decidida a cuidar el bienestar de los suyos.

Dayanita le prometió a su madre ser mejor persona. América TV/ Esta Noche

Este reencuentro en televisión llegó en un momento especialmente sensible para la artista, quien en la misma entrevista reconoció su arrepentimiento por haber dejado “JB en ATV”, un programa que marcó su carrera profesional y del que se alejó de forma repentina. La decisión de abandonar el espacio conducido por Jorge Benavides se presentó como uno de los episodios más complicados de su vida, lo que incidió directamente en su situación económica y emocional.

Carta notarial de JB a Ernesto Pimentel

La aparición de Dayanita en el programa “Esta Noche” coincidió con una controversia pública causada por la difusión de esta entrevista. Según manifestó la periodista Magaly Medina, la productora de “JB en ATV” habría enviado una carta notarial al gerente de producción de América Televisión, advirtiendo que existe un contrato vigente que le prohíbe a la comediante aparecer en otros espacios televisivos, lo que, según sostiene la carta, constituiría un incumplimiento.

Medina explicó que Jorge Benavides “está en guerra abierta con América Televisión” tras la difusión del avance de la entrevista a Dayanita, en la cual la actriz revela detalles sobre su situación actual.

A pesar de la tensión mediática, el momento vivido entre Dayanita y su madre logró captar la atención de televidentes y seguidores, quienes manifestaron solidaridad y apoyo hacia la actriz en redes sociales. Sin embargo, los detractores también se pronunciaron, indicando que la actriz cómica debe hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.

