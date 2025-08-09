Perú

Perú celebró viajando: hubo un impacto de USD 223 millones en Fiestas Patrias

De acuerdo con estimaciones del Mincetur, más de 1,88 millones de turistas se desplazaron, generando un impacto económico que sobrepasó las expectativas

Por Alejandro Delgado Tong

Las proyecciones iniciales estimaban una generación de ingresos de USD 216 millones. Foto: Perú Travel

El reciente feriado largo por Fiestas Patrias impulsó un importante movimiento turístico en todo el país. Entre el 26 y el 29 de julio, alrededor de 1,88 millones de personas recorrieron diferentes regiones del territorio nacional, lo que significó un aumento de 7,2% frente al año pasado. Este flujo generó un impacto económico estimado en USD 223 millones, superando las previsiones oficiales.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las expectativas iniciales apuntaban a un movimiento económico de USD 216 millones; sin embargo, la demanda interna y el interés por viajar en estas fechas festivas lograron un balance más positivo. El gasto promedio por visitante fue de S/ 445, invertidos principalmente en transporte, gastronomía, hospedaje y actividades recreativas.

¿Qué regiones fueron las más concurridas?

El Viceministerio de Turismo informó que la ocupación promedio de los alojamientos llegó al 71%. La mayoría de huéspedes fueron nacionales (89,9%), mientras que los visitantes extranjeros representaron el 10,1%.

Las zonas con mayor nivel de ocupación fueron San Martín (85,9%), Junín (75,8%), Loreto (75,6%), Ica (68,5%), Lima provincias (67,4%), Lambayeque (64,6%), Piura (64,5%) y La Libertad (57,9%).

El Viceministerio de Turismo señaló que, en promedio, los establecimientos de hospedaje registraron un 71% de ocupación. Foto: Perú Travel

Estas son las regiones con mayor crecimiento turístico

La demanda se concentró especialmente en hoteles de 5 y 4 estrellas, que registraron un crecimiento de 8,9% en el número de visitantes. Los de 3 estrellas aumentaron 6% y los de 1 y 2 estrellas, 4,2%.

Datos de las Direcciones y Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo revelan que Junín lideró el incremento en el sector con 30%, seguida por Arequipa (28%), Ayacucho (20%) y Áncash (18%).

Estos resultados consolidan el buen desempeño del turismo interno durante Fiestas Patrias 2025, confirmando su papel como uno de los principales impulsores de la economía nacional.

Perú y Japón estrechan su cooperación para promover un turismo sostenible

Perú y Japón han sellado un compromiso para impulsar el turismo sostenible, atraer inversiones y aumentar el intercambio de visitantes, a través de la firma de un memorándum de cooperación, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este acuerdo fue suscrito durante la Cumbre bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, con la participación del Mincetur y la Agencia Japonesa de Turismo.

Perú y Japón han acordado trabajar juntos para fomentar un turismo responsable, promover nuevas inversiones y ampliar el flujo de viajeros entre ambos países. Foto: Coolt

El convenio refuerza la posición del Perú como socio clave en el mercado asiático, proyectándolo como un destino seguro, sostenible y competitivo. Entre sus objetivos destacan el incremento del flujo turístico, el acercamiento directo entre autoridades de ambos países, la incorporación de innovación tecnológica en la industria y el intercambio de experiencias para preservar el patrimonio natural y cultural. También contempla la capacitación de profesionales del sector mediante programas técnicos y educativos, fortaleciendo así el capital humano.

Uno de los puntos centrales es el desarrollo de estrategias conjuntas para captar más turistas japoneses, un público que destaca por su alto gasto promedio, estadías largas y preferencia por propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza. Además, se abre la posibilidad de aplicar en el Perú prácticas exitosas de Japón, como el uso de inteligencia artificial en la promoción turística, la gestión de visitantes y la prevención de impactos ambientales.

La iniciativa fue impulsada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien presentó la propuesta al viceministro japonés Isato Kunisada en la apertura del pabellón peruano en la Expo Osaka–Kansai 2025, en abril. El memorándum, de carácter no vinculante, busca consolidar la cooperación turística con énfasis en la sostenibilidad, el intercambio técnico y la promoción conjunta de destinos.

En los primeros seis meses de 2025, el Perú recibió 10.712 visitantes japoneses, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2024. Durante todo el año pasado llegaron 21.042 turistas, un aumento del 86% respecto a 2023, lo que evidencia una notable recuperación, aunque todavía sin alcanzar los niveles previos a la pandemia.

