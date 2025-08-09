Magaly Medina asegura que Darinka Ramírez “está cometiendo un error” al no permitir que Jefferson Farfán vea a su hija sin ella

Magaly Medina critica actitud de Darinka Ramírez frente a Jefferson Farfán | Magaly TV: La Firme

En la más reciente edición de “Magaly TV La Firme”, Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace cuatro meses y que tampoco ha asistido a las conciliaciones propuestas para facilitar el vínculo con la menor. La periodista Magaly Medina no dudó en cuestionar las posturas de ambos padres, enfocando gran parte de la responsabilidad en los adultos y su incapacidad de priorizar el bienestar de la niña.

La joven madre sostuvo que el último contacto de Farfán con su hija fue en abril, cuando se presentó la denuncia de violencia y que desde ese periodo, a pesar que le ha planteado posibilidades para el acercamiento, esto no se ha dado, debido a la negativa de Darinka a dejar sola a la menor con su padre. “Una vez se comunicó mediante la abogada de él para que la bebé vaya a la casa de su mamá. Pero yo le dije que debería de llevar el tema psicológico primero y que no le cerraban las puertas de del hogar de la bebé, que yo no iba a estar presente sin incomodar mi presencia para que vaya a visitar a su hija. Es lo que yo le propuse a su abogada”, explicó. Además, señaló que “el tema de la conciliación también era para quedar eso, no visitas, cosas que necesitaba la bebé”.

Jefferson Farfán no asistió a segunda conciliación y Darinka Ramírez anuncia: “Vamos a ir al Poder Judicial”.

Magaly cuestionó esta posición y le manifestó que “no se deberían de poner condiciones como, primero vamos a llevarla al psicólogo o dime cuánto me vas a pasar. Yo creo que, por el bien de la niña, esas cosas deberían de ser dejadas de lado”.

Darinka respondió aclarando que antes que él piense en llevarse a la pequeña debería cumplir con lo de la terapia psicológica como lo hizo con sus otros hijos. “Sería lo ideal” y agregó que “yo también lo estuve llevando porque no soy perfecta, también me he equivocado”

En la charla, Magaly Medina expresó su preocupación sobre cómo las exigencias legales y emocionales terminan siendo trabas para la menor: “¿No te parece que no se deberían de poner condiciones? Por el bien de la niña, esas cosas deberían dejarse de lado. A veces cuando dos personas se acercan en ciertas posiciones, quienes salen perdiendo son nuestros hijos”. Sugirió además que, en aras del bienestar de la menor, se podía “levantar la bandera blanca” y permitir los encuentros bajo condiciones flexibles, como que la niña fuera acompañada por la nana a la casa paterna o materna.

Darinka Ramírez revela cuánto le deposita Jefferson Farfán de pensión: “Se vienen más gastos”

Darinka argumentó cautela, señalando la edad de la menor y el poco vínculo paternal con Farfán: “Nunca se la ha llevado sola, Magaly. Entonces, dejar a mi hija de dos años y medio que se vaya... Yo creo que primero debería crearse ese nexo paternal”. Enfatizó que su mayor preocupación es la protección y comodidad de la menor, y que no está obligando a Farfán a mantener relación con ella, sino simplemente abriendo la puerta a que, si quisiera, él mismo podría acercarse a su hija.

Magaly espera que la expareja deje de lado conflictos

Medina preguntó directamente si Farfán seguía cumpliendo con sus obligaciones de manutención. Darinka confirmó: “Está todavía pasando el mismo acuerdo desde que mi hija nació… el tema de la nana también lo propuso. Casi 9 mil soles, pero líquido para mi hija, para gastos son 3500 soles. Lo otro es para terceras personas, no es para mí”. Añadió que, más que lo económico, lo esencial es el interés y la presencia paternal, remarcando que el exfutbolista sólo mostró preocupación por la niña en una ocasión reciente: “A lo único que me ha preguntado es cuándo pasó el temblor, si mi hija estaba bien y después cero”.

Subrayó que, aunque ambos optan por usar intermediarios para evitar el contacto, esto termina afectando a la niña: “Tampoco uno no tiene que ser tan intransigente. Creo que son dos adultos que están cada uno en sus posiciones firmes y no quieren dar su brazo a torcer”. Destacó también que el propio Jefferson Farfán, durante una de las audiencias, estaba preocupado más por actividades personales que por la conciliación, según el testimonio de Darinka.

La conductora terminó la entrevista lamentando que sean los hijos los que finalmente cargan las decisiones de sus padres: “Ojalá antes de que la niña sea más grande y se dé cuenta de todo esto y eso la marque para siempre”. Por su parte, Darinka sostuvo que tras tantos problemas familiares, Farfán “ya debería haber aprendido y hacerlo mejor por los cuatro [hijos]”.