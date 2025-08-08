Políticos peruanos acusan a Gustavo Petro de utilizar polémica de Isla Chinería para tratar de legitimizarse en su país

El mandatario colombiano denunció que Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro - crédito Reuters/Saksay perú

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en contra de la soberanía de Perú sobre la Isla de Chinería ha provocado reacciones negativas por parte de personajes políticos de diferentes ideologías.

Por ejemplo, el congresista Guido Bellido, quien postuló al Poder Legislativo con el partido de izquierda Perú Libre, aseguró que el territorio nacional debe defenderse y que en ese aspecto “no puede haber peros de ninguna manera, porque cualquier poder del Estado tiene que ponerse al servicio y evitar cualquier tipo de agresión a nuestro país”.

“Nosotros rechazamos y hemos rechazado en su momento y anteriormente ya hubo un incidente con uno de los funcionarios de la Cancillería de Colombia que aduciendo de que no estaba establecido debidamente Esta isla. Ellos no reconocían”, explicó en entrevista con Canal N.

Por su parte, José Cueto, quien llegó al Parlamento bajo una lista del partido conservador Renovación Popular, aseguró que el presidente colombiano ha causado este impasse entre dos países hermanos para “tratar de levantar su alicaída popularidad”.

“Esta es una opinión muy personal, pero que la digo con conocimiento de causa, porque yo he trabajado en esa zona también. No tiene ningún asidero moral, menos técnico, como él dice, para tratar de levantar este tema sobre la llamada isla Santa Rosa, cuando no es otra cosa que una prolongación de cañerías”, mencionó.

El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi calificó a Petro como “un político fracasado que está tratando de crear problemas innecesarios”. “Es parte de lo que está incentivando, el patriotismo de parte de los colombianos para desviar la atención de sus problemas internos”, declaró a los medios de comunicación.

En esa misma línea, Alejandro Muñante recordó la alta desaprobación del mandatario foráneo y acotó que lo que estaría haciendo con esta polémica es intentar legitimarse ante su población, “creando un conflicto donde no existe”. Además, encomió a los ciudadanos de ese país “a no se dejen de sorprender y seguir ese juego”

La respuesta de Dina Boluarte desde Japón

Durante su visita oficial en Japón, la presidenta Dina Boluarte reafirmó la soberanía del Perú sobre este territorio y descartó cualquier posibilidad de diálogo en torno a su jurisdicción. “No hay nada que tratar sobre la isla de Santa Rosa, de ninguna manera”, declaró la mandataria ante la prensa.

Dina Boluarte lamentó declaraciones de Gustavo Petro

El pronunciamiento se produce luego de que Petro incluyera a la isla de Santa Rosa en una referencia pública sobre las cuencas amazónicas limítrofes con Brasil, Colombia y Perú. Boluarte aclaró que la isla se encuentra bajo soberanía peruana y aseguró que el gobierno no tiene previsto iniciar negociaciones al respecto. Remarcó que la posición del Perú es firme y que cualquier duda sobre límites territoriales debe ceñirse al derecho internacional.

La presidenta enfatizó que la defensa de la integridad territorial constituye una prioridad para la administración que encabeza. Sostuvo que el Estado peruano mantiene contacto con las autoridades colombianas y brasileñas a través de los canales diplomáticos habituales para garantizar la convivencia fronteriza. Detalló que la política exterior peruana se rige por el respeto a los acuerdos internacionales suscritos, así como por el principio de no injerencia.

Por otro lado, explicó que durante su estadía en Japón no ha recibido ningún pedido oficial de diálogo sobre el tema por parte del gobierno colombiano, y reiteró que no existe ninguna controversia activa en relación con la isla Subrayó la importancia de mantener una cooperación fronteriza fluida enfocada en el desarrollo y seguridad de las poblaciones en la triple frontera amazónica.