Más del 90% de vehículos en depósito del Callao son informales y representan un riesgo para los pasajeros

Especialistas de la UNI y personal de la ATU inspeccionan unidades intervenidas para verificar su estado técnico y legal. (Andina Noticias)

La informalidad en el transporte público continúa siendo una amenaza latente para los ciudadanos. Un reciente recorrido en el depósito vehicular del Callao, liderado por representantes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería, reveló que más del 90% de las unidades retenidas no cuentan con autorización formal y, además, se encontraban en condiciones técnicas deficientes.

Estos operativos se intensificaron tras el trágico accidente ocurrido el 30 de julio, cuando una cúster informal de la empresa Nueva Estrella, conocida como “El Anconero”, invadió la vía exclusiva del Metropolitano y colisionó con una de sus unidades, dejando un saldo de tres personas fallecidas y más de 25 heridos. Desde entonces, la ATU ha desplegado intervenciones focalizadas para retirar de circulación a unidades peligrosas y sin permisos vigentes.

Decenas de vehículos informales se encuentran retenidos en el depósito del Callao tras los operativos recientes de la ATU. (Andina Noticias)

Más de 3 mil vehículos retirados en lo que va del año

En lo que va de 2025, la ATU ha retirado más de 3.000 vehículos de transporte público que operaban sin cumplir los requisitos legales. La mayoría de estas unidades fueron enviadas a los depósitos del Cercado de Lima y el Callao, donde se realiza la evaluación técnica correspondiente. Según informó la entidad, las unidades con más de 35 años de antigüedad y en estado deplorable serán enviadas directamente al chatarreo, como parte del plan de depuración del parque automotor.

Durante la inspección más reciente, Pavel Flores, vocero de la ATU, y Roberto Vílchez, decano de la Facultad Automotriz de la UNI, verificaron la situación de estas unidades. Se constató que muchas de ellas, principalmente cústers, minibuses y combis, presentan modificaciones estructurales que comprometen gravemente la seguridad.

“Hay vehículos con asientos modificados sin ningún tipo de profesionalismo, con soldaduras externas, algunos como si se hubieran ensamblado en dos partes. Encontramos algunos, por ejemplo, hechos de vidrio crudo, que si se rompe por algún accidente produce esquirlas, eso está totalmente prohibido“, explicó Vílchez.

Algunas unidades presentaban estructuras modificadas, soldaduras expuestas y materiales prohibidos para circular. (Andina Noticias)

Vehículos inseguros e ilegales en circulación diaria

El diagnóstico técnico de la UNI arrojó que la mayoría de unidades detenidas pertenecen al transporte informal, sin documentos en regla, sin inspección técnica vigente, y con múltiples fallas que las hacen inaptas para circular. La circulación diaria de estas unidades pone en riesgo no solo a los pasajeros, sino también a peatones y otros conductores.

“De los que se encuentran detenidos más del 90% son de transporte público informal y presentan, además de deficiencias técnicas, documentación incompleta”, advirtió el decano de la UNI.

Según la ATU, muchos de estos vehículos no han pasado ninguna inspección en años y siguen circulando por rutas sensibles, exponiendo a los ciudadanos a accidentes como el ocurrido en Alfonso Ugarte o en Santa Anita. “Vehículos en muy malas condiciones han estado circulando por nuestra ciudad”, añadió Vílchez. Tras ese hecho, la ATU retiró diez cústers informales, algunas de ellas reincidentes en faltas graves.

Vehículos como esta combi fueron sancionados por operar sin autorización y representar un riesgo para la seguridad vial. (Andina Noticias)

ATU intensifica fiscalización

Tras los recientes siniestros que han cobrado la vida de varias personas, la ATU desplegó operativos en puntos críticos como la Plaza Bolognesi, el Puente Caquetá y Alfonso Ugarte con jirón Quilca.

Las intervenciones identificaron que cinco unidades que operaban con conductores sin licencia, tres no tenían autorización ATU ni seguro vigente, y otras siete fueron sancionadas por desvío de ruta o circulación sin habilitación. Las sanciones incluyeron multas de hasta el 50% de una UIT y suspensión de la autorización de operación.

Estas acciones forman parte de una estrategia de corto plazo para disuadir la informalidad y aumentar el control en corredores urbanos clave. Mientras tanto, la ciudadanía exige garantías de seguridad y fiscalización real, frente a un sistema que, por años, ha permitido la circulación de vehículos inseguros sin mayores consecuencias.