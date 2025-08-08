Luna del Esturión iluminará el cielo peruano: conoce la fecha y dónde disfrutar el espectáculo astronómico

Conoce dónde apreciar la luna esturión 2025 en el cielo peruano. (Foto: Agencia Andina)

Este fin de semana, los cielos del Perú serán escenario de uno de los eventos astronómicos más esperados del mes: la Luna del Esturión. Este plenilunio, que forma parte del calendario lunar de agosto, se caracteriza por mostrar la cara visible de nuestro satélite completamente iluminada por el Sol, un espectáculo que se repite cada 29.5 días, pero que en esta ocasión llega acompañado de una historia y nombre especiales.

El término Luna del Esturión proviene de las tradiciones de los pueblos originarios del norte de América, quienes asociaban esta época del año con la abundancia de esturiones, peces que podían capturarse con mayor facilidad. Aunque la relación es cultural y no astronómica, el nombre ha perdurado en los calendarios lunares modernos como una forma de identificar la luna llena de agosto.

Conoce el día que habrá luna llena en agosto 2025

Fecha y hora para observarla en el Perú

En territorio peruano, el fenómeno alcanzará su punto máximo durante la madrugada, este sábado 9 de agosto a las 2:55 a.m. (hora local), cuando la Luna se ubique en dirección a la constelación Capricornus. Podrá apreciarse a simple vista desde cualquier región del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Para obtener una mejor experiencia de observación, los especialistas recomiendan alejarse de zonas con alta contaminación lumínica, como los centros urbanos. Los entornos rurales, playas o lugares con cielos despejados son ideales para disfrutar del espectáculo astronómico.

Luna Esturión iluminará el cielo de Lima durante la magruda este 9 de agosto. (Foto: RPP)

Recomendaciones y valor cultural

Si bien no es necesario, el uso de un telescopio puede revelar más detalles del relieve lunar y enriquecer la experiencia. Para quienes deseen fotografiar el momento, se sugiere utilizar una configuración de exposición prolongada que capture la textura y luminosidad del satélite.

Más allá de lo visual, la Luna del Esturión representa una oportunidad para reconectar con los ciclos naturales que han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Aunque predecible, este tipo de eventos sigue despertando interés por su capacidad de recordarnos nuestra relación con el cielo y sus fenómenos.

Peruanos podrán disfrutar de la luna esturión este 9 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

Alineación planetaria

La Luna del Esturión no será el único evento astronómico destacado de agosto. Apenas un día después de su plenilunio, el domingo 10 de agosto, seis planetas del Sistema Solar protagonizarán una inusual alineación. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se ubicarán en un mismo sector del cielo, ofreciendo un espectáculo poco frecuente, ya que lo habitual es que este tipo de “desfiles planetarios” incluyan solo cuatro cuerpos.

Según la NASA, la alineación podrá observarse desde la Tierra siempre que las condiciones climáticas lo permitan, aunque la intensa luz de la Luna llena podría dificultar su visibilidad. Para aumentar las posibilidades de apreciarlo, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica y, de ser posible, utilizar binoculares o telescopios que permitan distinguir a los planetas más lejanos, como Urano y Neptuno.

Ubicación de los planetas en el cielo a las 7:00 p. m. del 25 de febrero del 2025. Simulación de la visibilidad en Perú. (Renzo Gonzales / Stellarium)

Otro eventos celestes durante agosto

El 10 de agosto, el asteroide 2 Pallas, uno de los más grandes del Sistema Solar, alcanzará su máximo brillo al situarse en oposición, es decir, directamente opuesto al Sol en el cielo terrestre. Esto permitirá que sea visible desde el anochecer hasta el amanecer, aunque para apreciarlo será necesario el uso de telescopios o binoculares. Esa misma noche, otro asteroide, 89 Julia, también se encontrará en oposición, ofreciendo una oportunidad única para los aficionados a la observación espacial.

Agosto es además el mes por excelencia de las Perseidas, considerada la lluvia de meteoros más famosa y espectacular del mundo. Su punto máximo de actividad será entre el 12 y el 13 de agosto, pero la coincidencia con una superluna reducirá notablemente la cantidad de meteoros visibles, limitando la observación a los bólidos más brillantes. No obstante, la lluvia ya está activa desde julio, por lo que aún antes del plenilunio es posible observar destellos fugaces en el cielo.