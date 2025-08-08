Perú

Pronóstico del clima para Trujillo de este viernes 8 de agosto

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que controla las temperaturas y mantiene una humedad relativa y moderada

Por Omar López

Guardar
El texto describe la diversidad climática de Perú, señalando que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen hasta 38 tipos de climas debido a factores geográficos. Sin embargo, destaca tres climas principales asociados a las distintas regiones del país. Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este viernes 8 de agosto el pronóstico del clima es:

  • Cielo nublado en las primeras horas de la mañana, cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
  • La temperatura máxima será de 22ºC, mientras que la mínima de 16ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticiasPodcast IA

Últimas Noticias

Fiscal es investigado por liberar extorsionadores en Cajamarca: sujetos fueron detenidos mientras intentaban incendiar un negocio

La Autoridad Desconcentrada de Control del Ministerio Público abrió una indagación preliminar sobre la actuación del fiscal Jesús Portal Castrejón, quien liberó a dos extranjeros acusados de extorsión e intento de feminicidio en un caso que generó alarma local

Fiscal es investigado por liberar

Mariella Zanetti confirma que fue testigo de agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: “Llegaba con moretones y quemaduras en el cuello”

La actriz cómica reveló en vivo que vio señales visibles de violencia hacia la conductora cuando esta mantenía una relación con el cantante

Mariella Zanetti confirma que fue

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de un colegio y la remodelación de una cancha de fútbol

El goleador francés del Real Madrid preside la Fundación Inspired by KM, cuyo propósito es realizar labores de carácter social alrededor del mundo. Una localidad peruana se ha visto favorecida por la grandeza humana de ‘Kiki’

Kylian Mbappé apoya a los

La última vez que Perú y Colombia se enfrentaron en un conflicto armado por territorio amazónico

En 1932, la ocupación de Leticia por civiles peruanos desencadenó un enfrentamiento bélico que solo terminó gracias a la mediación internacional. Hoy, la controversia por Santa Rosa trae a la memoria ese episodio histórico

La última vez que Perú

Papa León XIV rompe el protocolo y canta con mariachis entre la multitud antes de su catequesis en la plaza de San Pedro

El pontífice sorprendió a los fieles al cantar Cielito lindo junto a mariachis antes de iniciar su catequesis. En la explanada también había banderas peruanas y un fiel le gritó “Chiclayo”, en alusión a su antigua diócesis

Papa León XIV rompe el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El doloroso detalle que reveló

El doloroso detalle que reveló la autopsia al nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y el rol de los gobernadores díscolos

INFOBAE AMÉRICA
Ritmo cerebral: cómo la música

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

TELESHOW
El gesto de Nacha Guevara

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”