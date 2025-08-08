Despiden a docente que expuso carencias en colegio de una comunidad de Loreto: Fiscalía inicia investigación por amenazas

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto abrió una investigación a raíz de las amenazas de muerte que denunció César Arirua Tapullima, docente bilingüe con 18 años de servicio en la institución educativa N.° 601761, ubicada en la comunidad nativa de Lagartococha, quebrada Pucayacu, río Chambira, distrito de Urarinas.

El caso surge luego de que Arirua expusiera públicamente las condiciones precarias en las que estudian los menores del mencionado centro educativo. Tras esta denuncia, el docente fue retirado de su puesto, situación que agravó su vulnerabilidad ante nuevas represalias. De esta manera, las autoridades no descartan que las amenazas recibidas tendrían relación directa con su acción en defensa del derecho a una educación adecuada para los niños de la comunidad.

La fiscal adjunta provincial Alejandra Tello Morales dispuso diversas diligencias para esclarecer los hechos. Entre las acciones determinadas se encuentran la toma de declaración de Arirua, así como la solicitud de información detallada al Ministerio de Educación y la UGEL de Nauta sobre su salida laboral y las razones del despido.

Fiscalía investiga amenazas a docente despedido tras denunciar precariedad educativa en Loreto| La República/Fiscalía

La investigación de la Fiscalía se sustenta en la necesidad de garantizar la protección de defensores de derechos humanos y en la defensa del acceso a la educación en zonas rurales y comunidades indígenas. Hasta ahora, la situación de la comunidad Lagartococha evidencia problemáticas estructurales que afectan la garantía del derecho a la educación de los menores, motivando la intervención de las autoridades y el seguimiento del caso por parte de organismos dedicados a la protección de derechos fundamentales.

Denuncia deficiencia en la educación

El diario La República conversó con el docente, quien pidió recursos para adquirir calaminas o infraestructuras para una aula de los alumnos, quienes deben improvisar su salón en el jardín. Asimismo, no cuentan con materiales educativos.

“Cansado de gestionar al alcalde, al gobernador regional, nunca nos han dado la razón. Estas son las mochilas de nuestros alumnos y estos son los cuadernos”, manifestó. El docente mostró una bolsa y hojas de papel, los cuales evidencia la precariedad que deben estudiar los menores frente a la falta de atención.

En otro momento, se mostró indignado que haya sido retirado del centro educativo solo por pedir apoyo para sus alumnos, quienes fueron olvidados por el Estado.

Fiscalía abre proceso tras amenazas a profesor que defendió derecho a la educación en Urarinas| La República

“No tienen la posibilidad del apoyo del gobierno nacional, regional y local. [...] Les he comprado pizarra y aparte he aportado dinero para que mis alumnos se sientan felices, tranquilos y cómodos. Estimo ser maestro”, mencionó al citado medio.

Además, precisó que los niños y niñas se encuentran desnutridos, por lo que busca un proyecto para apoyar en la alimentación.

Denuncia amenazas de muerte

Luego de la difusión del video que evidenciaba las carencias del colegio, César Arirua recibió amenazas de muerte de personas desconocidas. Por temor y para proteger a su familia, descartó volver a su cargo o insistir con el reclamo, aunque asegura que su prioridad sigue siendo la educación de sus exalumnos.

“Tengo mi familia y mis hijos que están estudiando. Me han amenazado de matarme por varias redes. No han podido con la documentación falsa y ahora esto”, señaló.

El profesor viaja primero a Iquitos y luego a Nauta para luego llegar a la comunidad. Asimismo, negó que haya presentado documentación falsa, según lo mencionado por la UGEL.