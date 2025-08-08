Perú

Despiden a docente que expuso carencias en colegio de una comunidad de Loreto: Fiscalía inicia investigación por amenazas

El profesor César Arirua Tapullima grabó un video donde muestra la situación de sus alumnos de la institución educativa N.° 601761. Sin embargo, no solo perdió su trabajo, sino también recibe amenazas de muerte

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto abrió una investigación a raíz de las amenazas de muerte que denunció César Arirua Tapullima, docente bilingüe con 18 años de servicio en la institución educativa N.° 601761, ubicada en la comunidad nativa de Lagartococha, quebrada Pucayacu, río Chambira, distrito de Urarinas.

El caso surge luego de que Arirua expusiera públicamente las condiciones precarias en las que estudian los menores del mencionado centro educativo. Tras esta denuncia, el docente fue retirado de su puesto, situación que agravó su vulnerabilidad ante nuevas represalias. De esta manera, las autoridades no descartan que las amenazas recibidas tendrían relación directa con su acción en defensa del derecho a una educación adecuada para los niños de la comunidad.

La fiscal adjunta provincial Alejandra Tello Morales dispuso diversas diligencias para esclarecer los hechos. Entre las acciones determinadas se encuentran la toma de declaración de Arirua, así como la solicitud de información detallada al Ministerio de Educación y la UGEL de Nauta sobre su salida laboral y las razones del despido.

Fiscalía investiga amenazas a docente
Fiscalía investiga amenazas a docente despedido tras denunciar precariedad educativa en Loreto| La República/Fiscalía

La investigación de la Fiscalía se sustenta en la necesidad de garantizar la protección de defensores de derechos humanos y en la defensa del acceso a la educación en zonas rurales y comunidades indígenas. Hasta ahora, la situación de la comunidad Lagartococha evidencia problemáticas estructurales que afectan la garantía del derecho a la educación de los menores, motivando la intervención de las autoridades y el seguimiento del caso por parte de organismos dedicados a la protección de derechos fundamentales.

Denuncia deficiencia en la educación

El diario La República conversó con el docente, quien pidió recursos para adquirir calaminas o infraestructuras para una aula de los alumnos, quienes deben improvisar su salón en el jardín. Asimismo, no cuentan con materiales educativos.

“Cansado de gestionar al alcalde, al gobernador regional, nunca nos han dado la razón. Estas son las mochilas de nuestros alumnos y estos son los cuadernos”, manifestó. El docente mostró una bolsa y hojas de papel, los cuales evidencia la precariedad que deben estudiar los menores frente a la falta de atención.

En otro momento, se mostró indignado que haya sido retirado del centro educativo solo por pedir apoyo para sus alumnos, quienes fueron olvidados por el Estado.

Fiscalía abre proceso tras amenazas
Fiscalía abre proceso tras amenazas a profesor que defendió derecho a la educación en Urarinas| La República

“No tienen la posibilidad del apoyo del gobierno nacional, regional y local. [...] Les he comprado pizarra y aparte he aportado dinero para que mis alumnos se sientan felices, tranquilos y cómodos. Estimo ser maestro”, mencionó al citado medio.

Además, precisó que los niños y niñas se encuentran desnutridos, por lo que busca un proyecto para apoyar en la alimentación.

Denuncia amenazas de muerte

Luego de la difusión del video que evidenciaba las carencias del colegio, César Arirua recibió amenazas de muerte de personas desconocidas. Por temor y para proteger a su familia, descartó volver a su cargo o insistir con el reclamo, aunque asegura que su prioridad sigue siendo la educación de sus exalumnos.

“Tengo mi familia y mis hijos que están estudiando. Me han amenazado de matarme por varias redes. No han podido con la documentación falsa y ahora esto”, señaló.

El profesor viaja primero a Iquitos y luego a Nauta para luego llegar a la comunidad. Asimismo, negó que haya presentado documentación falsa, según lo mencionado por la UGEL.

Temas Relacionados

LoretoFiscalía de la NaciónCésar Ariruaperu-noticias

Últimas Noticias

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para este 17 de agosto: conoce quiénes tienen pase libre

En esta ocasión, el zoológico organiza una jornada especial dedicada a Batman, con actividades y exhibiciones temáticas que incluyen espectáculos, concursos de disfraces, exposiciones de figuras de colección, entre otras propuestas interactivas

Entradas gratis al Parque de

Colgate retira 3 millones de pastas dentales por riesgos a la salud: La mayoría ya se había vendido

Indecopi informa. Luego del anuncio del Digemid sobre las pastas dentales con fluoruro de estaño y la controversia de la marca en varios países, Colgate finalmente ha decidió sacar su producto riesgoso del mercado peruano

Colgate retira 3 millones de

Precio del dólar con gran caída: Tipo de cambio cierra a nuevo mínimo hoy 8 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con gran

Martín Vizcarra: “No estaré en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana”

Así reaccionó el expresidente ante la decisión del JEE Lima Centro que insta a CPI a no incluirlo en los próximos sondeos electorales

Martín Vizcarra: “No estaré en

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de un colegio y la remodelación de una cancha de fútbol

El goleador francés del Real Madrid preside la Fundación Inspired by KM, cuyo propósito es realizar labores de carácter social alrededor del mundo. Una localidad peruana se ha visto favorecida por la grandeza humana de ‘Kiki’

Kylian Mbappé apoya a los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al adolescente acusado de

Detuvieron al adolescente acusado de haber matado a su novia en La Matanza

Cuáles fueron los resultados de los médicos que no aprobaron el segundo examen de residencias

Milei grabará la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”

Caso del cadáver en Coghlan: qué dijo el principal sospechoso al enterarse del hallazgo de los huesos en su casa

El Gobierno reiteró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy: magnitud

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN

Alemania suspendió las exportaciones militares a Israel: Netanyahu criticó la medida de Merz

Un empresario asumió como nuevo presidente del gobierno de transición en Haití

La Unión Europea aprobó un cuarto desembolso de ayuda financiera a Ucrania por más de 3.200 millones de euros

Montecristo para todos: una versión breve para leer y otra para escuchar, gratis

TELESHOW
Las postales de Cande Vetrano

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez