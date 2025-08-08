Perú

Déficits, castigos y agenda

Trump viene ejecutando un plan agresivo de negociaciones comerciales, aranceles diferenciados y políticas de promoción de la industria nacional

Por Rafael Zacnich

Relación comercial de EE.UU. y
Relación comercial de EE.UU. y Perú. Foto: Mas Container

Para corregir el déficit y la deuda pública de los EE. UU., el presidente Trump y su equipo de gobierno han implementado una serie de ajustes presupuestarios: recortes en agencias de salud pública y medio ambiente, eliminación de programas sociales y de asistencia internacional, y una serie de despidos en organismos de gobierno, por mencionar algunas acciones. Mientras que, para corregir los déficits comerciales que tiene EE. UU. con buena parte del mundo, Trump viene ejecutando un plan agresivo de negociaciones comerciales, aranceles diferenciados y políticas de promoción de la industria nacional.

El 2 de abril, el “Día de la Liberación”, se impusieron aranceles “recíprocos”, algunos que superaban el 50%, 60% y 70%. A los siete días, se aplicó una suspensión por 90 días, estableciendo un arancel universal del 10%, exceptuando a China. Con el fin de la prórroga para negociar rebajas, entre el 1 y el 7 de agosto entrarían en vigor nuevos aranceles: un arancel del 15% para países con los que EE. UU. registra balanza comercial negativa; uno del 10% para países con balanza comercial positiva, como el Perú; penalizaciones a países como Brasil (50%) e India (25%); China y EE. UU. acordaron rebajas mutuas, a 10% el primero y a 30% el segundo; Vietnam, 20%; entre otros.

Se mantiene la exclusión de México del pago de aranceles para productos negociados bajo el T-MEC, por lo que nuestras agroexportaciones estarían en desventaja. Aunque solo en paltas. En 2024, nuestros envíos de paltas al mundo registraron un valor de US$ 1,250 millones, de los cuales un 13% tuvo como destino a los EE. UU. (alrededor de US$ 164 millones). Si bien no es uno de nuestros principales productos agrícolas con destino al mercado norteamericano, la desventaja frente a México —principal abastecedor no solo de paltas, sino de frutas y hortalizas en general— le resta competitividad a nuestros envíos.

También se estableció un arancel del 50% a todos los productos de cobre semiacabados que ingresan a los EE. UU., exceptuando el cobre refinado. El Perú exporta principalmente minerales de cobre y sus concentrados, que en 2024 registraron un valor de US$ 20,763 millones. Estos representaron el 85% del total de nuestras exportaciones de cobre al mundo, con China como principal destino (75% del total). EE. UU. fue el segundo destino de nuestras exportaciones de manufacturas de cobre, con un valor exportado de US$ 910 millones en ese mismo año. Los principales proveedores de manufacturas de cobre de EE. UU. son Chile y Canadá, con el 35.7% y el 23% de sus compras, respectivamente.

Este es un breve recuento. Y, en este escenario, tenemos que acelerar acciones para mejorar nuestra competitividad. Es la única forma. Continuar con la apertura de mercados: venimos negociando con Indonesia y la India; en agenda se tienen Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Además, el escenario externo debe servirnos de palanca para impulsar mejoras en infraestructura y conectividad, a fin de reducir costos al comercio exterior peruano. Acelerar proyectos como el antepuerto del Callao y Paita, el Truck Center de Ancón, así como potenciar el eje Chancay–Callao.

Mal haríamos en responder con represalias. Tampoco debemos ceder ante propuestas populistas que promuevan internamente incentivos tributarios o artificiales a industrias que adolecen de problemas estructurales serios, como el textil-confecciones: alta fragmentación, informalidad, escasa innovación, entre otros. Ningún sector o grupo empresarial debería inducir políticas proteccionistas so pretexto de desviaciones de comercio asociadas a la política arancelaria de Trump.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosBalanza comercialperu-economiaOpinión

