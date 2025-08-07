Perú

Predicción del clima en Iquitos para este 7 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, revisa la predicción del tiempo en Iquitos para las próximas horas en este 7 de agosto.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Iquitos habrá un 6% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 21°. La nubosidad será del 17% y por la noche habrá una posibilidad del 8% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se reportan únicamente cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 7 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Cuzco: cuál será

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Arequipa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima hoy en Perú: temperaturas para Huancayo este 7 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas

Clima en Lima: el estado del tiempo para este 7 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: el estado

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Piura: pronóstico de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El valor nutricional de una

El valor nutricional de una pechuga de pollo

Maniataron a una jubilada en La Plata para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

Cómo limpiar el drenaje de la cocina con vinagre y bicarbonato de sodio

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky exigió un alto el

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin: “Las prioridades están claras”

Asesinó a sus padres y quedó libre: la oscura verdad detrás del caso Lizzie Borden, la devota protestante

Verdad, mito y melancolía: cómo nació “Ojalá”, la obra más emblemática de Silvio Rodríguez

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”