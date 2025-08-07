PNP identifica a sujeto que robó arma a policía herido en enfrentamiento con delincuentes en La Victoria

Identifican a sujeto que robó arma a policía herido en La Victoria| Latina Noticias

La Policía Nacional ha logrado identificar al joven que robó el arma de un efectivo policial herido durante la balacera registrada el último domingo 3 de agosto, en La Victoria. Se trata de Anthony Francisco Rosales Orozco, de 20 años, quien reside a pocas cuadras del lugar donde se produjo el enfrentamiento por el intento de robo de un camión de abarrotes.

La identificación del sospechoso fue posible gracias al análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en las calles cercanas al punto de la balacera. En las grabaciones se observa a Anthony Rosales aproximándose al policía malherido, pateando el arma que este había dejado caer y recogiéndola. Luego, guardó el arma y sacó su celular en medio de la conmoción, simulando con indiferencia que no ocurría nada a su alrededor.

Otras cámaras de videovigilancia captaron a Rosales mientras continuaba su trayecto ya con el arma y su teléfono móvil en la mano. El seguimiento luego permitió constatar su llegada a las inmediaciones de su domicilio.

PNP identifica a sujeto que robó arma a policía herido en el enfrentamiento con delincuentes en La Victoria| Latina

Imágenes de otra cámara, ubicada en el exterior de su vivienda, resultaron determinantes para que agentes de la Comisaría Apolo pudieran rastrear y allanar la residencia.

Familiares desconocen su paradero

El operativo policial para ubicarlo se realizó el último lunes, por lo que se dirigieron a su vivienda. Al ingresar, los familiares de Anthony Rosales fueron quienes recibieron a los agentes. Su hermano confirmó ante la policía que Anthony había llegado ese mismo domingo con un arma de fuego, y que, al ser consultado sobre el motivo, solamente atinó a decir que se lo encontró en la calle.

Este familiar manifestó que le aconsejó devolver el arma a la comisaría o regresar al lugar de los hechos para evitar problemas legales, consejo que Rosales aparentemente ignoró, ya que desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

Identifican al joven que sustrajo el arma de un policía herido durante balacera en La Victoria| Latina Noticias

Hasta la fecha, los parientes cercanos, incluidos los abuelos, aseguran desconocer el paradero del joven. La policía continúa utilizando herramientas tecnológicas en sus esfuerzos para localizarlo y recuperar el arma sustraída.

No obstante, el joven de 20 años ya contaba con antecedentes por robo de celular y por grescas en la vía pública. Actualmente, está siendo investigado por el delito contra el patrimonio en agravio al Estado.

Policía muere al frustrar robo en La Victoria: balacera deja otro agente herido y una niña baleada. Infobae Perú / Captura: X

Identifican a delincuente abatido

Por otro lado, la investigación policial ha revelado también la identidad del delincuente abatido durante el intento de asalto, quien fue identificado como Harrison Rojo Azuaje, ciudadano extranjero. Además, se mantiene la búsqueda de otras personas que participaron en el asalto frustrado, pues se estima que, al menos, cuatro sujetos estuvieron involucrados en el hecho.

Como se recuerda en este atentado perdió la vida el suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, quien recibió varios disparos tras enfrentarse a los delincuentes. Mientras que su colega Harry del Carpio Valdez continúa luchando por su vida luego de recibir los impactos de bala.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para dar con el paradero de Anthony Rosales e identificar a los otros implicados en los hechos violentos ocurridos en La Victoria.