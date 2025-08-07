Magaly Medina se entrevista a sí misma y confiesa su temor a envejecer: “Estoy en TV por el maldito dinero”

Magaly Medina revive icónica entrevista de 1999 y se lanza dardos a sí misma: “Estoy en TV por el maldito dinero”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina volvió a hacer de las suyas, esta vez no en su tradicional set de televisión con invitados polémicos, sino en su propio espacio digital, el podcast “Magaly Medina, el podcast”, donde decidió sorprender a su audiencia con un experimento que ya había realizado en 1999.

En esta nueva etapa, con tecnología de punta y plataformas digitales a su disposición, la periodista no encontró mejor que volver a entrevistarse. “Me entrevisté a mí misma. Claro, un exceso de Magaly, pero bueno, total, ¿quién más me va a preguntar a mí lo que todo el mundo quiere saber?”, expresó entre risas al iniciar su monólogo en el podcast, disponible en su canal de YouTube.

Magaly Medina recordó que esta no era la primera vez que lo hacía. “En el año 99, en televisión, yo misma me entrevisté. Era una de esas locuras que solo se me podían ocurrir a mí, y que la técnica de la televisión me permitió hacer en ese entonces”, dijo con orgullo.

Magaly Medina revela que aceptó hablar de chismes por dinero: “Estaba desempleada, esto pagaba más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lejos de intentar agradar, la ‘Urraca’ —como se le conoce popularmente— se mostró como es: frontal, irónica y sin filtros. “Adivinen qué, por fin Magaly dejó hablar a una invitada. Está de acuerdo con ella, se complementa bien, la saluda en los ascensores… y no la barre con la mirada”, comentó con una mezcla de sarcasmo y humor.

Fue su manera de hacer catarsis, de hablar de temas que muchos no se atreven a tocar con ella por temor a su lengua filosa.

Durante esta íntima entrevista a sí misma, Magaly abordó uno de los temas que más incomoda a la sociedad: la presión que sienten las mujeres con respecto a la maternidad. “¿Es cierto que no quieres ser abuela?”, se preguntó, para luego reflexionar sobre cómo desde pequeñas se les inculca a las mujeres que deben formar una familia antes de cierta edad. “Cuando ya tienes 26 años, 25, ya te están diciendo que pienses en tener hijos”, cuestionó.

Magaly Medina revela que aceptó hablar de chismes por dinero: “Estaba desempleada, esto pagaba más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Le teme a envejecer

Pero no solo habló de roles sociales. Magaly Medina también abordó otro de los temas que más comentarios genera en redes sociales: su apariencia física. Sin tapujos, confesó que está considerando someterse a una operación facial.

“Sí, me quiero operar la cara, ya lo he dicho porque ya me toca. Aunque muchos piensan que me operé mil veces, solo me toqué la nariz y las orejas. Lo demás ha sido con bioestimuladores, enzimas, serum, aparatología. Pero ya a mis 62 años, la piel se cae”, relató sin dramatismos.

Como era de esperarse, también dejó claro que los comentarios en redes no la afectan, aunque sí los toma en cuenta. “El cuello ya se está notando arrugado y los criticones me lo dicen. Es cierto: la edad se nota en el cuello y las manos”, comentó entre risas.

Magaly Medina revela que aceptó hablar de chismes por dinero: “Estaba desempleada, esto pagaba más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En otro momento, no pudo evitar hablar de su fama de temida en el canal. “Todos piensan que soy una bruja, que hago y deshago en ATV. No sé por qué lo dicen, si está más que confirmado”, soltó con ironía. Aunque bromeó sobre su poder, admitió que se siente como dueña del canal.

“No soy la dueña, pero siempre me he sentido como tal. Entro a todos lados con la cabeza en alto porque no tengo nada de que avergonzarme”.

Y como siempre, no se guardó nada al hablar de los saludos en el canal. “Saludo a todos con respeto, menos a quienes no conozco o me caen mal. ¿Por qué tendría que saludarlas si ni sé quiénes son? Mi propio marido me dice que soy malcriada, y sí, lo soy. Lo asumo. No soy hipócrita”, aseguró con total franqueza.

Magaly Medina revela que aceptó hablar de chismes por dinero: “Estaba desempleada, esto pagaba más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Finalmente, invitó a su audiencia a seguirla en su canal de YouTube, donde sube entrevistas con un tono más confesional e íntimo, lejos del formato incisivo y escandaloso que la hizo famosa.

“Son entrevistas que no tienen nada que ver con lo que hacemos aquí en televisión. Son más sinceras, más personales. Y sí, todavía me asombro cuando veo cómo era hace tantos años. Definitivamente, no todo pasado fue mejor”, concluyó.

Magaly Medina