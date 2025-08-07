Magaly Medina minimiza a Renzo Schuller y enaltece a Gian Piero Díaz: “Él sí tiene personalidad en cámara”

“Renzo Schuller sin Gian Piero no es nadie”: Magaly Medina arremete tras su reencuentro en EEG. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina, fiel a su estilo directo y sin filtros, volvió a causar revuelo al pronunciarse sobre el comentado reencuentro entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, los recordados conductores del desaparecido reality ‘Combate’.

Durante la emisión de su programa este miércoles 6 de agosto, la periodista no dudó en lanzar ácidos comentarios en contra de Schuller, al tiempo que resaltó el carisma y talento de Díaz, a quien definió como la figura más destacada de la recordada dupla.

Desde el arranque de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora abordó el tema que desde hace días viene captando la atención del público: la aparición de Gian Piero en ‘Esto es Guerra’ y su emotivo reencuentro con Renzo en el set. Para muchos televidentes, fue un momento nostálgico.

Sin embargo, para Magaly, más allá de la emoción, lo que quedó claro fue el evidente contraste entre ambos personajes, que alguna vez compartieron pantalla como una dupla inseparable.

“Ellos se separan, la temporada de ‘Combate’ termina, finaliza y a quien contratan en ‘Esto es Guerra’ es a Gian Piero Díaz, sin su compañero, sin Renzo Schuller. Ellos eran acá una dupla que funcionaba bien”, recordó al inicio. La periodista rememoró esa etapa de ATV donde ambos gozaban de gran popularidad, pero también fue enfática al señalar que, para ella, el peso del éxito siempre recayó más sobre uno que sobre el otro.

Lejos de mantener una postura neutral, Magaly Medina fue categórica al comparar los perfiles de ambos conductores. “Yo siempre he pensado que el más talentoso es Gian Piero Díaz y que el otro es como su sombrita, ¿no?”, expresó sin rodeos, dando a entender que, en su opinión, Renzo nunca brilló por mérito propio, sino por estar al lado de alguien con mayor presencia escénica.

“Los dos se complementaban, pero Renzo Schuller sin Gian Piero no es nadie. Gian Piero Díaz siempre ha tenido más personalidad y más desenvolvimiento propio frente a una cámara de televisión. Hay que ser justos”, continuó la conductora, dejando claro que para ella la verdadera estrella siempre fue Díaz, a quien definió como un profesional con carisma, naturalidad y soltura.

Durante su comentario, la periodista se detuvo a analizar las etapas profesionales que ambos han atravesado desde que dejaron de trabajar juntos. Según su percepción, la separación marcó el inicio de trayectorias muy distintas.

“Siempre fue como la sombra, el segundón. Yo creo que ahí se rompe la amistad, cuando Gian Piero acepta en solitario ir contratando a ‘Esto es Guerra’. Y cuando él renuncia y se va a Willax, ahí llaman a su sombra, a su segundón, que siempre ha sido Renzo Schuller”, afirmó con ironía, como sugiriendo que las decisiones de casting de los canales también habrían reafirmado esa jerarquía no escrita entre ambos.

Para Magaly, ese quiebre no solo fue profesional, sino también personal. Y si bien ambos han sido muy discretos al hablar sobre su distanciamiento, la periodista especuló que aceptar un proyecto por separado podría haber provocado una fisura definitiva en la relación. “Ahí se rompe la amistad, no por una pelea pública, pero sí por caminos distintos”, insinuó, agregando que Schuller, sin la presencia de Díaz, ha perdido visibilidad dentro de la televisión.

“Él es un personaje que pasa desapercibido”, sentenció finalmente, reforzando la idea de que Gian Piero ha logrado mantenerse vigente por sus propios méritos, mientras que Renzo, según su lectura, no ha logrado consolidarse de la misma forma ante el público.

