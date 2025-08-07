Perú

Magaly Medina minimiza a Renzo Schuller y enaltece a Gian Piero Díaz: “Él sí tiene personalidad en cámara”

La periodista calificó al actual conductor de América TV como el “segundón” de Díaz y aseguró que nunca brilló por mérito propio

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Renzo Schuller sin Gian Piero no es nadie”: Magaly Medina arremete tras su reencuentro en EEG. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina, fiel a su estilo directo y sin filtros, volvió a causar revuelo al pronunciarse sobre el comentado reencuentro entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, los recordados conductores del desaparecido reality ‘Combate’.

Durante la emisión de su programa este miércoles 6 de agosto, la periodista no dudó en lanzar ácidos comentarios en contra de Schuller, al tiempo que resaltó el carisma y talento de Díaz, a quien definió como la figura más destacada de la recordada dupla.

Desde el arranque de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora abordó el tema que desde hace días viene captando la atención del público: la aparición de Gian Piero en ‘Esto es Guerra’ y su emotivo reencuentro con Renzo en el set. Para muchos televidentes, fue un momento nostálgico.

Magaly Medina elogia a Gian
Magaly Medina elogia a Gian Piero Díaz y critica a Renzo Schuller: “Siempre fue su sombrita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, para Magaly, más allá de la emoción, lo que quedó claro fue el evidente contraste entre ambos personajes, que alguna vez compartieron pantalla como una dupla inseparable.

Ellos se separan, la temporada de ‘Combate’ termina, finaliza y a quien contratan en ‘Esto es Guerra’ es a Gian Piero Díaz, sin su compañero, sin Renzo Schuller. Ellos eran acá una dupla que funcionaba bien”, recordó al inicio. La periodista rememoró esa etapa de ATV donde ambos gozaban de gran popularidad, pero también fue enfática al señalar que, para ella, el peso del éxito siempre recayó más sobre uno que sobre el otro.

Lejos de mantener una postura neutral, Magaly Medina fue categórica al comparar los perfiles de ambos conductores. “Yo siempre he pensado que el más talentoso es Gian Piero Díaz y que el otro es como su sombrita, ¿no?”, expresó sin rodeos, dando a entender que, en su opinión, Renzo nunca brilló por mérito propio, sino por estar al lado de alguien con mayor presencia escénica.

Magaly Medina elogia a Gian
Magaly Medina elogia a Gian Piero Díaz y critica a Renzo Schuller: “Siempre fue su sombrita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los dos se complementaban, pero Renzo Schuller sin Gian Piero no es nadie. Gian Piero Díaz siempre ha tenido más personalidad y más desenvolvimiento propio frente a una cámara de televisión. Hay que ser justos”, continuó la conductora, dejando claro que para ella la verdadera estrella siempre fue Díaz, a quien definió como un profesional con carisma, naturalidad y soltura.

Durante su comentario, la periodista se detuvo a analizar las etapas profesionales que ambos han atravesado desde que dejaron de trabajar juntos. Según su percepción, la separación marcó el inicio de trayectorias muy distintas.

Siempre fue como la sombra, el segundón. Yo creo que ahí se rompe la amistad, cuando Gian Piero acepta en solitario ir contratando a ‘Esto es Guerra’. Y cuando él renuncia y se va a Willax, ahí llaman a su sombra, a su segundón, que siempre ha sido Renzo Schuller”, afirmó con ironía, como sugiriendo que las decisiones de casting de los canales también habrían reafirmado esa jerarquía no escrita entre ambos.

Magaly Medina elogia a Gian
Magaly Medina elogia a Gian Piero Díaz y critica a Renzo Schuller: “Siempre fue su sombrita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, ese quiebre no solo fue profesional, sino también personal. Y si bien ambos han sido muy discretos al hablar sobre su distanciamiento, la periodista especuló que aceptar un proyecto por separado podría haber provocado una fisura definitiva en la relación. “Ahí se rompe la amistad, no por una pelea pública, pero sí por caminos distintos”, insinuó, agregando que Schuller, sin la presencia de Díaz, ha perdido visibilidad dentro de la televisión.

Él es un personaje que pasa desapercibido”, sentenció finalmente, reforzando la idea de que Gian Piero ha logrado mantenerse vigente por sus propios méritos, mientras que Renzo, según su lectura, no ha logrado consolidarse de la misma forma ante el público.

Gian Piero Díaz y Renzo
Gian Piero Díaz y Renzo Shuller se reencontraron en Esto es Guerra. América TV

Temas Relacionados

Magaly MedinaGian Piero DíazRenzo SchullerMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Gian Piero Díaz regresa a ‘Esto es Guerra’ y elogia a Renzo Schuller: “La química que tengo con él no la tengo con nadie”

Díaz aclaró que no ha dejado de ser parte de Willax, habló de su reencuentro con Renzo Schuller y expresó sus deseos de retomar la amistad

Gian Piero Díaz regresa a

Gian Piero Díaz reaparece en Willax, niega su salida del canal y aclara su futuro televisivo: “Me quedo acá”

Tras generar sorpresa con su aparición en ‘Esto es Guerra’, el conductor reapareció en su programa ‘Entrometidos’ para explicar lo ocurrido y asegurar que continúa en Willax

Gian Piero Díaz reaparece en

Qué hacer cuando te niegan atención en EsSalud o Minsa y tus derechos como paciente

Cada año, miles de personas enfrentan demoras, falta de medicinas o simplemente no reciben ayuda en hospitales públicos, a pesar de que existen leyes que garantizan su derecho a un trato justo y oportuno

Qué hacer cuando te niegan

Zully, la joven de Los Olivos que conquistó TikTok y que ya suma más de 3 millones de seguidores

Su estilo fresco, espontáneo y auténtico conectó con miles de jóvenes, especialmente mujeres, que hoy conforman su comunidad: las gatchurras

Zully, la joven de Los

Caldo de gallina: 7 enfermedades que se pueden prevenir al tomar esta tradicional sopa peruana

Esta es una sopa cargada de vitaminas, minerales, proteínas y colágeno, que ayudan a fortalecer el organismo y prevenir una serie de enfermedades comunes

Caldo de gallina: 7 enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenó un asesinato desde una

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

Canciones, oración y cientos de fieles: así se vivió la vigilia de San Cayetano que desbordó al barrio de Liniers

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

INFOBAE AMÉRICA
EEUU cuestionó la presencia de

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”