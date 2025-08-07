Perú

Gian Piero Díaz cuenta qué le dijo al oído a Renzo Schuller en su reencuentro: “Fue bien puntual”

El conductor de Willax se pronunció tras su primer encuentro televisivo con su excompañero tras años de distanciamiento

Por Jazmín Marcos

Gian Piero Díaz rompió el silencio sobre uno de los momentos más comentados de la televisión peruana: su reencuentro con Renzo Schuller en “Esto es Guerra”. Tras varios años de distanciamiento y especulaciones sobre el motivo de su ruptura profesional, la dupla, considerada icónica en el mundo del reality nacional, volvió a compartir pantalla el martes 5 de agosto, desatando una ola de reacciones entre los seguidores de ambos.

Tras el esperado encuentro, Gian Piero Díaz reapareció en Willax al día siguiente –miércoles 6 de agosto– para conducir su programa “Entrometidos”. Allí, y en clave de humor, abordó lo que ocurrió tras bambalinas durante el ansiado abrazo con Schuller en el set de América TV. Muchos esperaban una confesión reveladora, pero el conductor optó por mantener el suspenso.

“La gente me ha preguntado un montón por ese momento y, la verdad, fue bien puntual. Obviamente, hay una comunicación previa y el tema fue así. Le dije: ‘Oye, ¿todavía tienes ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no? Eran mis favoritos’. Así fue”, bromeó Díaz ante la risa de sus compañeros en el estudio.
La anécdota sorprendió a la audiencia, pero de inmediato el conductor aclaró que solo buscaba quitarle dramatismo al asunto y que prefería no ventilar detalles íntimos del intercambio con su expareja televisiva. “Eso no es verdad, evidentemente. Eso me lo quedo, me lo guardo. Insisto, le mando un cariño muy grande a la gente de producción, a todo América TV que nuevamente me abre las puertas”, agregó, cerrando así cualquier intento de interpretación.

Con esta respuesta, Gian Piero marcó distancia respecto a las especulaciones y dejó claro que el vínculo personal con Schuller es un asunto privado, dando a entender que las conversaciones, por más esperadas que sean por el público, a veces quedan solo entre los protagonistas.

Así se vivió el reencuentro en “Esto es Guerra”

El regreso de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller a la conducción de “Esto es Guerra” fue uno de los eventos más comentados de la televisión peruana en 2025. Después de más de cuatro años sin cruzarse ante cámaras, su reencuentro generó una ola de nostalgia entre los fanáticos, especialmente aquellos que los seguían desde la época de “Combate”, el histórico reality que ambos capitanearon.

La aparición de Díaz en el set de EEG el martes 5 de agosto fue recibida con ovaciones tanto por parte del público como de los propios participantes. Renzo lo esperaba con una mezcla visible de sorpresa y alegría, provocando una inmediata tendencia en redes sociales y multiplicando los mensajes de celebración de la audiencia. Sin necesidad de grandes efectos, solo la presencia de ambos juntos revivió la memoria colectiva de los realities peruanos.

El inicio de su distanciamiento
El inicio de su distanciamiento quedó atrás: Exjefe de 'Combate' reaparece y saluda a Gian Piero y Renzo en EEG.

Los años de distancia entre ambos comenzaron con el final de “Combate” en 2018. El posterior ingreso de Díaz a EEG en 2019 se produjo en un contexto de poca comunicación entre ambos, lo que llevó a conjeturas sobre un conflicto no resuelto. Sin embargo, durante el reencuentro en 2025, ambos dejaron en claro que prefieren mirar adelante y trabajar sobre lo que los une, más allá de las diferencias y del paso del tiempo.

La complicidad, unida al respeto mutuo, se reflejó en pantalla. Tanto Díaz como Schuller mantuvieron un tono cordial y distendido, demostrando al público que la televisión también puede ser un espacio para nuevas oportunidades y que los ciclos personales pueden reencontrar su curso. El reencuentro ha dado un aire renovado al programa y ha consolidado a ambos como referentes del entretenimiento nacional.

