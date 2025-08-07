⁠⁠⁠Festisalud 2025: Essalud organiza feria gratuita en Lima y regiones este viernes 8 de agosto

as novedades incluyen la utilización de herramientas tecnológicas como salas de teleconsulta, asesoría nutricional con Nutribot EsSalud y la plataforma educativa Teleduca; además, se brindará información sobre canales digitales y derechos de los asegurados - Créditos: Essalud.

Con motivo de su octagésimo noveno aniversario, Essalud convocó a la ciudadanía para participar este viernes 8 de agosto en una feria gratuita de servicios médicos y prevención. La jornada principal tendrá como sede el cruce de los jirones Domingo Cueto y Playa Miller, en Jesús María, y reunirá desde muy temprano a especialistas, familias y representantes de instituciones vinculadas al sector.

Desde las 8 horas, las personas que asistan a playa Miller podrán acceder a una oferta diversificada de consultas, consejería para el cuidado personal, inmunizaciones, charlas sobre bienestar y acceso a plataformas tecnológicas enfocadas en la atención remota y asesoría digital.

El proyecto FestiSalud, cuyo lema es “Salud para todos, bienestar para siempre”, busca acercar servicios de distintas especialidades durante todas las etapas de la vida, además de motivar conductas preventivas y fomentar la implicación de las personas en el mantenimiento de su salud física y mental. Esta actividad se realizará en simultáneo en distintos puntos del país a través de las unidades asistenciales de Essalud.

Servicios disponibles

El titular de la entidad, Dr. Segundo Acho Mego, informó que en el encuentro participarán más de veinte áreas técnicas y ramas de especialización en Lima y regiones. Se atenderá a menores y adultos en temas como atención general, apoyo psicológico tanto infantil como de adultos, orientación en nutrición, revisiones odontológicas y otros campos afines.

Además, se llevará a cabo la aplicación de inmunizaciones frente a influenza, neumococo y hepatitis B, así como despistajes de glucosa y factores de riesgo para males cardiovasculares.

Entre las novedades de la feria destacan herramientas tecnológicas, como salas para teleconsultas, asistencia personalizada en nutrición mediante Nutribot EsSalud, y acceso a la plataforma educativa Teleduca.

Los visitantes recibirán información detallada acerca de EsSalud en Línea, el número 107 y los sistemas de contacto digital implementados por la institución. La orientación sobre los derechos de los asegurados ocupará un espacio importante en la programación.

El recinto ferial dispondrá de un circuito pensado para la accesibilidad. Personas mayores, individuos en rehabilitación y colectivos en situación de vulnerabilidad serán destinatarios de información específica y actividades adaptadas a sus necesidades. Juegos dinámicos, sorteos y propuestas recreativas formarán parte del programa con el objetivo de promover ambientes inclusivos para todos los asistentes.

La planificación y coordinación del FestiSalud involucra el esfuerzo conjunto entre diversas oficinas de EsSalud, como la Gerencia Central de Operaciones, la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales, la Gerencia de Procura y Trasplante, la Gerencia Central de Atención al Asegurado, la Gerencia de Oferta Flexible y el equipo especializado en medicina complementaria.

¿Por qué es importante la campaña de salud?

Promueven la prevención de enfermedades mediante chequeos oportunos.

Facilitan el acceso a servicios médicos a personas de bajos recursos.

Reducen la saturación en hospitales al detectar males antes de que se agraven.

Fomentan una cultura de cuidado personal y responsabilidad sanitaria.

Contribuyen a disminuir la brecha en el acceso a la salud.

Llegan a zonas alejadas donde no hay centros médicos.

Generan conciencia sobre hábitos saludables.

Detectan enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión a tiempo.

Ayudan a descentralizar la atención médica.

Fortalecen la relación entre el Estado y la comunidad.