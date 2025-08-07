Perú

Estudio en Lima sugiere que tratar la tuberculosis temprana según radiografías es más eficaz que la terapia de prevención

Con más de 12 mil casos analizados, el estudio comparó la efectividad y los riesgos de distintas estrategias para frenar la tuberculosis en entornos urbanos de alta carga

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

Una investigación conjunta de la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) sugiere que el tratamiento de la tuberculosis (TB) temprana, basado en radiografías, puede ser más eficaz que la estrategia de prevención universal recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en entornos con alta carga de la enfermedad como Lima.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, utilizó un modelo analítico de decisiones basado en datos de más de 12.700 contactos domiciliarios de pacientes con tuberculosis en Lima. Se evaluaron tres estrategias: prevención universal con isoniazida, tratamiento guiado por radiografía de tórax (RC) y observación sin tratamiento.

Oncóloga revisando una radiografía (Shutterstock)
Oncóloga revisando una radiografía (Shutterstock)

Diagnóstico con radiografía

El enfoque guiado por RC —que consiste en administrar tratamiento completo de TB a personas con imágenes anormales, aunque no tengan síntomas ni diagnóstico clínico— fue más efectivo para reducir la incidencia de tuberculosis que la terapia preventiva universal. Según el modelo, esta estrategia redujo los casos de la enfermedad entre un 71 % y 81 % cuando se aplicó a toda la población de contactos, superando los resultados de la prevención masiva (entre 49 % y 69 %).

En el grupo de menores de 19 años, alineado con la política actual del Perú, el tratamiento basado en radiografías también mostró mejor desempeño: redujo los casos de tuberculosis entre un 42 % y 50 %, frente al 34 % a 47 % logrados con prevención universal.

Investigación en Lima muestra que
Investigación en Lima muestra que tratar la tuberculosis según radiografías en más eficaz. (Foto: jamanetwork.com)

Menos resistencia, pero más efectos adversos

Además de ser más eficaz, el tratamiento guiado por RC mostró menor riesgo de generar resistencia a la isoniazida, un antibiótico clave en la lucha contra la TB. Sin embargo, el estudio también reveló que esta estrategia se asocia a un mayor número de eventos adversos graves, sobre todo en adultos mayores.

En menores de 15 años, por ejemplo, la estrategia radiológica evitó más casos de tuberculosis que la prevención masiva, pero produjo más efectos secundarios: 53 casos prevenidos frente a 47, con 5 eventos adversos frente a 2, respectivamente.

Estudios sugiere que los pacientes
Estudios sugiere que los pacientes pueden crear resistencia a la isoniazida, antibiótico para tratar la tuberculosis. (Foto referencial: Difusión)

Implicancias para políticas de salud pública

Actualmente, la política peruana de prevención de tuberculosis está enfocada en ofrecer tratamiento preventivo solo a contactos domiciliarios menores de 19 años. No obstante, el estudio plantea que incluir herramientas diagnósticas como la radiografía permitiría identificar y tratar casos en etapa temprana, que suelen pasar desapercibidos con los métodos actuales basados en síntomas.

“El tratamiento guiado por radiografía permite detectar a personas con tuberculosis incipiente, que no tienen síntomas pero podrían desarrollar la enfermedad. Tratar estos casos tempranamente mejora los resultados y reduce la transmisión”, señala el artículo.

Imagen de microscopio de la
Imagen de microscopio de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. SALUD NIAID

Radiológica y enfoque por edades

El estudio también sugiere que la implementación del tratamiento guiado por RC requeriría una mayor inversión en tecnología de diagnóstico, como radiografías digitales portátiles, especialmente en zonas con escaso acceso a servicios médicos.

Asimismo, se destaca que los beneficios de esta estrategia son más evidentes en niños y adultos jóvenes, mientras que en personas mayores de 65 años se incrementa el riesgo de efectos adversos, lo que plantea la necesidad de enfoques diferenciados según la edad.

Investigación en Lima muestra que
Investigación en Lima muestra que tratar la tuberculosis según radiografías en más eficaz. (Foto: jamanetwork.com)

Modelo adaptado a Lima

El análisis se basó en datos recogidos entre 2009 y 2012 en Lima, una ciudad con incidencia moderadamente alta de tuberculosis y baja prevalencia de VIH. Esto permitió adaptar el modelo a las condiciones locales, aunque los investigadores advierten que su aplicabilidad podría variar en contextos con mayor presencia de VIH o tuberculosis multirresistente.

La investigación concluye que integrar el diagnóstico radiológico en el manejo preventivo de la tuberculosis podría representar una mejora significativa frente al enfoque masivo actual, sobre todo en contextos urbanos como Lima.

Declaratoria de Alerta Amarilla en
Declaratoria de Alerta Amarilla en Establecimientos de Salud durante las Fiestas Patrias 2025| Andina

No obstante, advierte que cualquier cambio en la política de salud pública debe considerar cuidadosamente el balance entre beneficios y riesgos, en especial en poblaciones vulnerables como los adultos mayores. También subraya que la aceptación y adherencia al tratamiento siguen siendo retos clave para el éxito de cualquier estrategia.

Temas Relacionados

TuberculosisMINSAINSOMSLimaperu-noticias

Últimas Noticias

Gobierno Regional Metropolitano de Lima lanza convocatoria de trabajo y ofrece salarios de hasta S/ 5.000

La GRML tiene una oferta de empleo vigente hasta el martes 12 de agosto. Solo podrán postular los titulados técnicos y licenciados universitarios de carreras como la Arquitectura, Comunicación, Marketing, etc

Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller, pero aclaró que continúa en Willax: “El origen es Combate”

El popular ‘Pipi’ relató el origen de ‘Combate’ y expresó su emoción por volver a compartir escenario con Schuller, aunque todavía no han hablado sobre su distanciamiento. Además, señaló que no entiende cómo se dio su presencia en el programa, ya que sigue bajo contrato con Willax

Gian Piero Díaz se reencontró

Exjefe de ‘Combate’ reaparece en ‘EGG’ y celebra el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Qué bonita fotografía”

En medio de un ambiente cargado de recuerdos y bromas, los presentadores recibieron el saludo del icónico personaje que los acompañó en sus mejores años de dupla. La emoción fue evidente

Exjefe de ‘Combate’ reaparece en

Diealis y Angye Zapata viven tenso momento en restaurante: ¿transmisión fue interrumpida por su novio?, y él acabó en la comisaría

La aparición de la presunta pareja de la modelo generó tensión y obligó a cortar la transmisión en vivo. El streamer alegó que la modelo se sentía mal y se retiró. Luego, él terminó en la comisaría por razones aún desconocidas

Diealis y Angye Zapata viven

Bernardo Cuesta no tira la toalla del Torneo Clausura 2025 tras negativo inicio de Melgar: “Queda mucho por delante“

El delantero ‘rojinegro‘ aseguró que el equipo “revertirá“ la situación y envió disculpas a la hinchada del ‘dominó‘, que viene de presenciar un amargo empate a uno frente a Juan Pablo II de Chongoyape

Bernardo Cuesta no tira la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
La llamativa decisión de Eva

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”