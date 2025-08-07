Perú

Emergencia por fuga de gas en El Agustino: PNP cierra vías de acceso a SJL y Campoy

Bomberos, PNP y personal municipal atienden emergencia en Puente Las Lomas. El fuerte olor a gas persiste mientras se determina la causa

Una gran fuga de gas se reporta en el límite de El Agustino y San Juan de Lurigancho. Canal N

Una fuga de gas natural se registró la tarde de este jueves 7 de agosto en la zona del Puente Las Lomas, en el distrito de El Agustino, provocando el cierre de los accesos hacia Campoy y San Juan de Lurigancho.

El incidente, que genera un fuerte olor a gas en la zona, tendría su origen en una tubería ubicada en el cauce del río Rímac. Hasta el lugar llegaron unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú, agentes de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima para atender la emergencia.

Se reporta una incontenible fuga de gas a la altura del Malecón Checa en SJL. TikTok

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos, el hecho fue registrado como un incidente por materiales peligrosos, específicamente una fuga de gas GLP u otros gases inflamables, en un centro de distribución ubicado en Malecón Checa.

Las autoridades cerraron el tránsito en Malecón Checa, quedando como única vía habilitada la avenida Chimú. Si bien el incidente se encuentra controlado, la fuga de gas persiste y aún se desconoce a qué empresa pertenece la tubería afectada y las causas del escape.

Agentes de la PNP inspeccionan el área para evaluar riesgos y evitar cualquier situación que ponga en peligro a la población.

NOTICIA EN DESARROLLO

