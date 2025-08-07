Perú

Desde mañana 8 de agosto: Senamhi activó una alerta amarilla en cinco regiones de la sierra peruana por fenómenos peligrosos

En su pronóstico, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) sostiene que las zonas ubicadas en la zona sur se verían más afectadas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Senahmi anuncia que intenso frío
Senahmi anuncia que intenso frío continuará en la Sierra y lluvias fuertes soportará la Selva

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posible manifestación de fenómenos naturales peligrosos, pero que suelen ser normales en varias regiones del territorio nacional.

Según el Aviso N°271, que activa la alerta amarilla, se espera el descenso de temperatura nocturna en la sierra sur del país por aproximadamente 71 horas: desde las 00:00 horas del viernes 8 y hasta las 23:59 horas del domingo 10 de agosto.

Las zonas afectadas, que alcanzarán valores próximos de -14°C, se encuentran en estas regiones: Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

“El Senamhi informa que, desde el viernes 08 al domingo 10 de agosto, continuará el descenso de la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna”, se lee en el pronóstico del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estos fenómenos meteorológicos se desarrollarán de la siguiente manera:

  • El viernes 08 de agosto se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -3°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -14°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.
  • El sábado 09 de agosto se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -3°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -14°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.
  • El domingo 10 de agosto se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -3°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -14°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.
Gráfica del Senamhi.
Gráfica del Senamhi.

¿Qué es la alerta amarilla?

El Senamhi emite alertas para informar a la población sobre los peligros asociados a fenómenos meteorológicos que podrían impactar la seguridad pública y las actividades cotidianas. Estas alertas se dividen en tres niveles de gravedad: amarilla, naranja y roja, cada una con diferentes implicaciones y recomendaciones.

La alerta amarilla es la más baja de las tres. Señala la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos, pero que son relativamente comunes en la región. Esta alerta sirve para poner a la población en aviso, recomendando que se mantengan atentos a los cambios climáticos y que tomen precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre. Aunque no representa un riesgo inmediato de gran magnitud, este aviso invita a estar preparados para condiciones adversas.

Por otro lado, la alerta naranja, se emite ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos de nivel intermedio. Estos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, que podrían afectar tanto la vida cotidiana como las infraestructuras de una región.

Al respecto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Senamhi y seguir las instrucciones de las autoridades locales para minimizar riesgos. La alerta naranja indica que el peligro es más serio y que se deben tomar medidas preventivas.

Finalmente, durante la alerta roja, se prevé que los fenómenos meteorológicos sean de gran magnitud y puedan poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades instan a adoptar medidas de precaución extremas, como la evacuación de áreas de riesgo o la suspensión de actividades al aire libre.

La alerta roja es una llamada urgente a la acción para proteger vidas y propiedades ante la magnitud de los fenómenos esperados.

Temas Relacionados

MinamAlerta amarillaSenamhiSierra peruanaperu-noticias

Últimas Noticias

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que

Rafael López Aliaga envía decreto de urgencia para tren Lima-Chosica y critica a Dina Boluarte por ir a Asia pese a criminalidad

El alcalde de Lima anunció el envío de un decreto de urgencia al Ejecutivo para ejecutar el proyecto cuestionado y rechazó el viaje presidencial debido al contexto de inseguridad en el país

Rafael López Aliaga envía decreto

Perú confronta a Gustavo Petro y defiende su soberanía sobre isla de Santa Rosa: “No existe diferendo limítrofe con Colombia”

El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, leyó un pronunciamiento en el que negó cualquier disputa territorial con Colombia y pidió a los líderes latinoamericanos que enfoquen sus esfuerzos en el desarrollo y el bienestar social

Perú confronta a Gustavo Petro

Alianza Lima oficializa la contratación de Gianfranco Chávez: llega a Matute por las próximas dos temporadas

El área deportiva ‘blanquiazul’ cerró la incorporación del central peruano, luego de recibir la aprobación del entrenador Néstor Gorosito. Su arribo recibió reacciones divididas por su pasado en el Rímac

Alianza Lima oficializa la contratación

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025: así marcha Perú en la clasificación

La ‘blanquirroja’ logró tres victorias claves que le aseguraron su boleto a cuartos. Revisa cómo van quedando los puestos al cierre de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Grupo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron la condena por enriquecimiento

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito contra un jefe policial que debía combatir el juego clandestino

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

Con sol y temperaturas primaverales, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
José Raúl Mulino insistió en

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

TELESHOW
El incómodo viaje de Alex

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”