Beca 18 refuerza su presencia en Santa Rosa luego del impasse diplomático con el gobierno de Gustavo Petro de Colombia

Pronabec es un programa que está adscrito al Ministerio de Educación - crédito Andina

El Gobierno peruano ha puesto en marcha nuevas iniciativas para fortalecer su presencia y apoyo a la juventud en la frontera con Colombia, mediante el impulso al acceso a la Beca 18 y la ejecución de acciones orientadas a mejorar las oportunidades educativas en la región. Según una publicación del Ministerio de Educación en la red social X, se implementarán talleres de preparación para jóvenes postulantes a la Beca 18 en el distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. El anuncio aparece a pocos días del impasse diplomático con el gobierno de Gustavo Petro sobre los límites territoriales.

Esta estrategia busca preparar a escolares y egresados de secundaria residentes en la triple frontera Perú-Brasil-Colombia, ofreciéndoles herramientas claves para acceder a estudios superiores a través de una beca estatal que cubre matrícula, pensiones, alimentación y materiales educativos. El programa contará con talleres de clases virtuales dictadas por docentes especializados, así como simulacros y orientación vocacional con miras al Examen Nacional de Preselección.

Más de 300 escolares de Ica participaron en la jornada organizada por el programa Juntos para prepararse al examen de admisión.

La intervención incluye el seguimiento del Midis y el soporte del gobierno local para asegurar la participación y permanencia de los estudiantes en el proceso de capacitación. Los talleres de preparación permitirán reforzar conocimientos, trabajar competencias para el ingreso y ofrecer un acompañamiento vocacional que facilite la transición hacia la educación superior.

Hasta la fecha, se reporta que ya son 50 los jóvenes beneficiarios de diversas becas en la triple frontera, lo que representa un paso importante en la estrategia estatal para reducir las brechas en el acceso a la educación superior. La apuesta por la formación de talentos en la frontera no solo contribuye al desarrollo individual de los beneficiarios, sino que también fortalece la presencia institucional y nacional en un territorio estratégico para la gobernabilidad y la cohesión social, frente a los desafíos de acceso, conectividad y oportunidades, según la publicación del Ejecutivo.

Desmiente a Petro

Hombre asegura que la zona en disputa desde siempre ha sido percibida como peruana. | Radio Caracol

Arnold Pérez, administrador público de Leticia, Colombia, vive a pocos minutos de la isla Santa Rosa y rechaza las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la soberanía de ese territorio. Según Pérez, la isla siempre ha sido percibida como peruana por quienes residen en la zona. Explica que Santa Rosa se formó en los últimos 50 años por los movimientos del río Amazonas y que, actualmente, su infraestructura, autoridades, servicios e instituciones son peruanos.

Pérez señala que en la isla funcionan la Marina peruana, la Policía, la aduana, el municipio, escuelas y un hospital, y que nunca ha notado presencia oficial colombiana. La vida cotidiana, el comercio, las celebraciones y hasta la educación responden a la identidad y administración peruana. Resalta que la vía principal se llama “Avenida Mi Perú”, hay banderas peruanas en edificios públicos y el principal banco es peruano.

Subraya que, aunque muchos colombianos visitan la isla o comercian allí, está claro que la gestión corresponde al Perú. Pérez recomienda que las preocupaciones del gobierno colombiano se centren en resolver problemas reales de frontera como minería ilegal o narcotráfico, en lugar de cuestionar territorios cuyo control no está en disputa para los residentes.