Perú

Asociación italiana y religiosos en Perú llevan atención y esperanza a familias con VIH en regiones rurales

Desde el Hogar San Camilo en Chosica hasta una residencia en Huancayo, religiosos y voluntarios brindan atención integral a niños, adolescentes y padres con esta enfermedad

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Religiosos junto a madres luchan
Religiosos junto a madres luchan contra el VIH/SIDA en regiones rurales del Perú. (Foto: AFP/Agencia Andina)

A lo largo de Perú, en zonas donde la medicina escasea y el diagnóstico de VIH o SIDA aún representa una amenaza para la vida, una asociación italiana, junto con la orden de los camilos, desarrolla una labor fundamental. La presencia y acción de manos solidarias, frecuentemente pertenecientes a monjas, misioneros y sacerdotes, marca la diferencia para cientos de niños, adolescentes y familias.

A través de proyectos que acercan la atención médica y el apoyo social, estos actores logran transformar expresiones de fe en gestos concretos de cuidado y compromiso real.

A pesar de las barreras culturales, la falta de personal médico y los obstáculos burocráticos, los voluntarios y religiosos siguen adelante con una misión inspirada en el Evangelio: sanar el cuerpo y acompañar el alma de quienes, muchas veces, son olvidados.

Sida, VIH - Perú -
Sida, VIH - Perú - 06 de marzo (Infobae Perú / Biolinks, Mi Sistema Inmune)

Asistencia integral a personas con VIH/SIDA

El impacto tangible de la asociación italiana y ‘Los Camilos’ se observa en la atención que reciben niños, adolescentes y padres afectados por el VIH y el SIDA en diversas localidades peruanas. Cada año, cientos de personas acceden a asistencia médica, apoyo psicológico, educación y formación profesional gracias a los recursos canalizados a través de diversas iniciativas. Las donaciones se convierten en herramientas clave para garantizar la posibilidad de una vida digna y, en muchos casos, para preservar la vida misma.

En los proyectos implementados, los beneficiarios encuentran mucho más que tratamientos médicos. El apoyo se extiende al entorno familiar, con entrenamientos y orientación a las madres, quienes conforman la mayoría de los casos tratados. El acompañamiento contempla la provisión de materiales escolares para asegurar la continuidad educativa de los niños y adolescentes. Además, la creación de talleres de artesanía y costura brinda oportunidades concretas de aprendizaje y generación de ingresos, aportando a la sostenibilidad futura tanto de las familias como de la acción solidaria en su conjunto.

Estas acciones no solo alivian las carencias materiales inmediatas, también abren nuevas perspectivas para quienes, marginados por la enfermedad y la pobreza, encuentran en estos programas un espacio de inclusión y esperanza. El enfoque multidimensional del apoyo resulta fundamental para responder a necesidades complejas en contextos de alta vulnerabilidad.

El tratamiento contra el VIH
El tratamiento contra el VIH peligra en el Perú. (Foto: Composición)

Religiosos y voluntarios

La acción coordinada de religiosos, voluntarios y profesionales de distintas áreas constituye otro pilar esencial en el funcionamiento de la asistencia. La dinámica de colaboración se refleja en la integración de equipos multidisciplinarios, conformados por médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales y figuras religiosas. Juntos, visitan a familias situadas en las periferias urbanas y rurales, proporcionando atención médica y espiritual tanto en centros especializados como en los propios hogares de los afectados.

El Hogar San Camilo, ubicado en Chosica, en el distrito de Chaclacayo, unos 35 kilómetros al este de Lima, representa uno de los ejemplos más claros de este enfoque integral. Bajo la administración de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, conocidos como camilos, el Hogar ofrece cuidados hospitalarios a jóvenes y adultos con VIH/sida. Además, complementa sus servicios con asistencia domiciliaria orientada a quienes, por condiciones físicas o barreras geográficas, no pueden desplazarse hasta el centro.

En la ciudad de Huancayo, la labor solidaria adquiere otra forma a través de una estructura residencial destinada a menores afectados por el SIDA. Allí, voluntarios y religiosos acompañan el crecimiento y desarrollo de jóvenes que reciben no solo alimentación y tratamientos médicos, sino también educación formal y contención afectiva.

Hogar San Camilo para VIH.
Hogar San Camilo para VIH. (Foto: Hogar San Camilo)

Desafíos y limitaciones

La asistencia integral desplegada por la asociación italiana y los camilos enfrenta múltiples desafíos, desde la escasez de recursos materiales hasta las dificultades burocráticas y culturales. Una de las principales limitaciones señaladas radica en la falta de personal sanitario capacitado en áreas rurales y periurbanas, lo que incrementa la vulnerabilidad de los afectados y compromete la sostenibilidad del trabajo realizado.

Si bien el acceso a medicamentos antirretrovirales mejoró, persiste la carencia de programas de educación y prevención eficaces. Las campañas de concienciación no logran alcanzar a la totalidad de la población expuesta o en riesgo, lo que se traduce en un número significativo de nuevos diagnósticos cada año. La falta de información adecuada sigue siendo uno de los principales obstáculos en la lucha contra el VIH y el SIDA dentro de estas comunidades.

El testimonio de protagonistas como Davide Zurlo, presidente de la entidad, subraya la apuesta por un compromiso que trasciende las ayudas puntuales y se orienta a un cambio real, logrado paso a paso a través de cada proyecto. La continuidad de más de 40 años en el ámbito de la cooperación internacional respalda una trayectoria marcada por la opción preferencial de “transformar la proximidad en compromiso y el compromiso en cambio real”.

