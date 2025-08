Rosángela Espinoza afirma que Mario Irivarren no quiere casarse con Onelia Molina y ellos son captados disgustados tras su regreso de Chile

La reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina parecía cada vez más evidente, pero una inesperada revelación de Rosángela Espinoza ha puesto la situación en entredicho. La exchica reality y actual integrante de ‘Esto es Guerra’ soltó un comentario que no pasó desapercibido: “Don Ramón (Irivarren) debería decir: ‘yo me caso con Onelia’, pero es que él no se quiere casar”.

Mientras Mario e Onelia aparecían en cámara, Rosángela no dudó en comentar la tensa atmósfera entre ellos. “(Está bien seria, Iri está detrás. ¿Qué ves ahí?) Yo veo que ella está molesta”, dijo con tono sarcástico pero directo.

La popular ‘Chica Selfie’ fue más allá y aseguró que, incluso antes del escándalo que involucró a Mario con Vania Bludau y la ruptura con Onelia, él ya le había expresado su falta de intención de casarse.

“Antes de que pasara todo esto, él me dijo que no veía matrimonio. Hay personas que le tienen alergia al matrimonio, tal vez quiere una relación así...”, comentó ante las cámaras, mientras que la frialdad que mostraron al salir juntos de América Televisión causó sorpresa.

Mario y Onelia vuelven juntos de Chile, pero evitan mostrarse como pareja

Mario Irivarren y Onelia Molina fueron captados regresando juntos al Perú luego de un viaje a Chile durante el feriado largo por Fiestas Patrias. A pesar de que en redes sociales no compartieron imágenes juntos, todo indica que viajaron como pareja, aunque decidieron ocultarlo al público.

Mario Irivarren y Onelia Molina son captados regresando juntos de Chile | Instarándula

El portal Instarándula, dirigido por el periodista de espectáculos Samuel Suárez, difundió imágenes del regreso de la pareja desde Santiago de Chile.

“Efectivamente, en las próximas horas los tortolitos llegarán a Lima y los tenemos captados desde el aeropuerto de Santiago”, comentó Suárez. En las imágenes se les ve caminando juntos, aunque manteniendo cierta distancia, aparentemente para no levantar sospechas.

Durante su paso por el aeropuerto, ambos lucieron atuendos cómodos y llevaban consigo equipaje de mano. Lo más llamativo fue que, a pesar de estar juntos, evitaron cualquier tipo de interacción afectiva.

Cada uno se enfocaba en su teléfono móvil y sus maletas, lo cual llamó la atención de quienes presenciaron la escena. “Ni se hablaban, pero ahí estaban, en la misma fila para embarcar”, añadió Suárez con un toque irónico.

El espontáneo comentario de Mario Irivarren a Onelia Molina al regresar de Chile ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre el verdadero estado de su relación sentimental (América Hoy)

Pese a los esfuerzos de pasar desapercibidos, las evidencias se impusieron. Las similitudes en las publicaciones de ambos en redes sociales, los lugares que visitaron y el vuelo compartido confirman que sí estuvieron juntos en este viaje. Sin embargo, al igual que en oportunidades anteriores, ambos han optado por no hacer comentarios sobre su estatus sentimental.

Mario llama “mi amor” a Onelia y se encienden las especulaciones

El regreso de Mario y Onelia al aeropuerto Jorge Chávez generó un nuevo episodio viral en el mundo del entretenimiento. En medio del ajetreo de la terminal aérea, una frase espontánea del exguerrero encendió las redes: “Sube, mi amor”, le dijo a Onelia mientras la ayudaba a subir al taxi que los esperaba.

La escena fue captada por transeúntes y rápidamente replicada en programas de espectáculos. La calidez del comentario contrastó con la aparente frialdad que ambos habían mostrado momentos antes.

El espontáneo comentario de Mario Irivarren a Onelia Molina al regresar de Chile ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre el verdadero estado de su relación sentimental (América Hoy)

Para muchos, esta frase fue una señal clara de que la relación entre ambos no solo se ha retomado, sino que también atraviesa un buen momento.

Cabe recordar que Mario Irivarren se pronunció recientemente en el programa de competencia sobre su vínculo con Onelia, describiéndola como una persona que siempre considerará su amor. “Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca”, expresó durante una dinámica en vivo.