¿Pensando en salir de casa? Mejor, piénsalo dos veces: En Perú, 1 de cada 4 profesionales vuelve a casa de sus padres, según Bumeran

El acceso al empleo formal es clave para la independencia. El 93% afirma que se independizaría si consiguiera un trabajo estable; el 95% lo haría si el salario fuera más alto.

Todo apunta a que independizarse en el Perú se ha vuelto una odisea cada vez más inalcanzable. El 79% de las personas trabajadoras del país considera que hoy es más difícil salir del hogar familiar que hace una década, según un estudio regional realizado por Bumeran en el marco de su campaña Independízate.

El informe, que encuestó a 1.199 trabajadores peruanos, revela que el 56% aún vive con su familia y que un 23% tuvo que regresar después de haberlo intentado por cuenta propia.

Independencia económica, un reto para el 93% de trabajadores peruanos

Estos datos sitúan al Perú en una tendencia similar a la de países vecinos: en Chile, el 90% opina que independizarse se ha complicado; en Panamá, el 85%; en Argentina, el 85%; y en Ecuador, el 81%.

La realidad peruana no escapa a los desafíos económicos y laborales actuales. Solo el 24% de los encuestados dice vivir solo, mientras que el 19% comparte casa con su pareja y apenas un 1% reside con amigos o compañeros.

El 72% de los encuestados terminó estudios terciarios o universitarios, pero la educación no garantiza independencia económica.

El reporte de Bumeran también ofrece detalles sobre los obstáculos para independizarse. Del total de quienes aún viven con la familia, el 23% ya había probado la independencia y tuvo que regresar.

Entre las causas más mencionadas están: pérdida de empleo (16%), salario insuficiente (16%), aumento de costos (9%), necesidad de la familia (9%) y separación de pareja (4%). El resto citó motivos personales, adaptación o extrañar el entorno familiar.

El 23% de quienes regresaron al hogar familiar lo hizo por motivos económicos, como desempleo o salario insuficiente.

El 95% de peruanos buscaría independizarse con un mejor salario

El estudio señala que el 93% de los trabajadores peruanos desea independizarse, aunque el camino resulta empinado. Los factores económicos aparecen en primer plano: el 35% dice que su salario no le alcanza para vivir solo y el 30% directamente no tiene trabajo. Otros prefieren ahorrar mientras viven con sus familias (9%), se dedican al cuidado de familiares (8%) o aún no terminan la universidad (3%).

Este fenómeno no es exclusivo de Perú. En Panamá, el principal impedimento es la falta de trabajo (66%), al igual que en Ecuador (55%) y Argentina (54%), mientras que en Chile la dificultad está más relacionada con los bajos salarios (42%).

El 40% de los peruanos encuestados trabaja con contrato formal, mientras que el 35% está desempleado.

Solo el 24% de peruanos logra vivir solo, según Bumeran

Respecto a la modalidad laboral, el 40% de los peruanos encuestados trabaja a tiempo completo con contrato formal, el 35% está desempleado, el 8% se desempeña como freelance, el 6% es pasante y el 5% tiene un empleo a tiempo completo pero informal. Un 4% trabaja part time formalmente y el 2% part time sin contrato.

El acceso al empleo formal es clave para la independencia. El 93% afirma que se independizaría si consiguiera un trabajo estable; el 95% lo haría si el salario fuera más alto. Respecto a las barreras para acceder al trabajo deseado, el 47% señala la falta de contactos, el 28% la falta de experiencia, un 19% menciona otros factores y el 6% la falta de capacitación.

El 35% afirma que su salario no le alcanza para independizarse y el 30% no tiene trabajo, según Bumeran.

El 79% de peruanos ve más difícil independizarse que hace diez años

En cuanto a formación educativa, el 72% ha terminado sus estudios terciarios o universitarios, el 12% está por finalizar y el 12% está cursando actualmente. Solo el 4% no tiene estudios superiores, uno de los porcentajes más bajos de la región.

En síntesis, la independencia económica sigue siendo una meta lejana para la mayoría de peruanos, determinada principalmente por las condiciones del mercado laboral y la falta de oportunidades adecuadas. Para ellos, encontrar el trabajo ideal es el paso clave para poder dejar el hogar familiar. Así estamos.