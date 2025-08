Retiro AFP 2025 se debatiría en el Congreso en esta legislatura de agosto: ¿De qué depende?

El debate del retiro AFP regresará en esta legislatura. Ya 19 proyectos proponen libre acceso para todos los afiliados. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Hoy, 1 de agosto, el Congreso, con su nueva Mesa directiva, empieza sus primeras reuniones, con Junta de portavoces, y para empezar a coordinar la conformación de las comisiones que tendrán que analizar los centenares de proyectos de ley pendientes y los nuevos que se presenten.

Uno de los temas que más han captado la atención de lo consumidores es el del retiro AFP para todos los afiliados. Según pudo conocer Infobae Perú por fuentes desde el Congreso, hay parlamentarios que sí presionarán porque este tema pueda definir en la Comisión de Economía y, luego, validarse en el Pleno.

Sin embargo, no hay confirmada una fecha de debate. Pero lo más probable es que, tras el pedido de congresistas (como José Luna), este debate sí se de. Pero eso depende de que la Comisión de Economía ponga el tema en agenda. Y, como se sabe, aún no se define qué parlamentarios conformarán este grupo, y por ende, tampoco se sabe su posición con respecto al tema, por lo que no hay una agenda definida.

Buscarán el octavo retiro de AFP, otra vez

Como se sabe, el séptimo retiro AFP se aprobó en la primera mitad del 2024, y su acceso llegó a darse durante todo ese año (devolviendo montos inclusive hasta a diciembre).

En la legislatura anterior, sin embargo, los congresistas que presentaron sus proyectos de ley para validar un acceso de 4 o 5 UIT (S/21 mil 400 y S/26 mil 750), 19 de estos se presentaron, fallaron en ejercer presión para que el tema se discuta en la Comisión de Economía, y las gestiones de este grupo llevaron a que el tema no se definiera.

La excusa de los encargados, el presidente de la comisión Ilich López de Acción Popular, fue que esperarían a que se publique el reglamento final de la reforma de penisones (aún demorado y fuerza de plazo). Y si bien este se comprometió a sacar luego el dictamen AFP, este no asegura que incluya el retiro AFP.

Luego de las últimas declaraciones de López, se sugiere inclusive que este dictamen podría tener otro fin y estar más en línea con la reforma de pensiones, la cual prohíbe los retiros AFP. “El dinero es de los afiliados y debemos cautelarlo para sus jubilaciones”, señaló hace poco este congresista en Latina Noticias.

Acción Popular podría liderar Economía, de nuevo

Si bien Ilich López Ureña fue el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera en la legislatura anterior, esto no se repetiría. Tal como señaló este congresista a Latina Noticias, su partido sigue tentanto la presidencia, pero con otros congresistas. Cabe recordar que López ahora es vicepresidente de la Mesa directiva del Congreso.

Pero Acción Popular seguiría liderando esta comisión. “Yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente. Va a estar el congresista [Elvis] Vergara o Juan Carlos Mori, de parte de Acción Popular”, aclaró López a Latina Noticias.

¿Cuáles son los proyectos?

Son 19 proyectos de libre retiro de AFP que están dirigidos a dar acceso a todos los afiliados, estén aportando o no. Conoce lo esencial sobre estos a continuación:

Dentro de estos, diez proyectos propone un acceso de los fondos en 120 días calendario , planteando que cada 30 días luego de hecha la solicitud se entregue un monto equivalente a una UIT (S/ 5 mil 350)

Solo uno detalla un plazo de 95 días , que plantea entregar 2 UIT (S/10 mil 700) en 40 días y las siguientes 2 UIT en 45 días

Dos proyectos propone que las 4 UIT se entreguen en 90 días , en tres entregas: la primera y la segunda de 1 UIT y la última de 2 UIT

Otro proyecto propone que el acceso se de en 75 días luego de hecha la solicitud: cada abono sería de 2 UIT. Las dos primeras se entregaría en 30 días y las dos últimas en 45 días calendario

Dos proyectos proponen que las 4 UIT se entreguen en 60 días : ambos de plantea entrega 2 UIT cada 30 días

Otro también propone el plazo de 60 días , pero entregaría 2,5 UIT cada 30 días Este es el único que plantea la entrega de un monto mayor, de hasta 5 UIT (S/26 mil 750)

Un proyecto propone entregar las 4 UIT en solo 30 días: Cada 2 UIT en solo 15 días calendario cada una

Un proyecto de los 19 no propone plazos de entrega de las 4 UIT.