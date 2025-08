Onelia Molina confiesa que sintió celos de Laura Spoya por su cercanía con Mario Irivarren: “Soy la pareja”

Onelia Molina confiesa que sintió celos de Laura Spoya por su cercanía con Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura: YouTube

Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, sorprendió a muchos al sincerarse públicamente sobre un tema que por mucho tiempo evitó tocar: los celos que llegó a experimentar por la cercanía de su exnovio con Laura Spoya, ex Miss Perú y compañera del influencer en el podcast ‘Good Time’.

Fue durante su participación en el programa ‘Al Límite’, conducido por Mario Hart, donde Onelia decidió hablar sin filtros sobre las emociones que la invadieron al ver las bromas y juegos entre su pareja y la exreina de belleza en las primeras ediciones del mencionado espacio digital. A pesar de que hoy en día el vínculo entre Irivarren, Spoya y Gerardo Pe parece consolidado y saludable, no siempre fue así desde la perspectiva de la modelo.

“Ellos siempre dejaron clara su situación, por más que al comienzo del podcast se intentó llevar por ahí ah. Yo les voy a ser sincera, al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron porque definitivamente soy la pareja y que se pongan a bromear (no me gustó)”, confesó Onelia, dejando en claro que no fue ajena a las dudas o molestias que pueden surgir cuando las líneas entre la amistad y el entretenimiento se desdibujan.

Su reacción no tardó en llamar la atención, especialmente por el tono honesto con el que explicó cómo enfrentó esa incomodidad. Sin victimizarse ni buscar dramatismos innecesarios, Onelia Molina detalló que optó por lo más sensato: hablarlo directamente con Mario.

“Lo hablamos, se manejó y se resolvió de una buena manera”, agregó, revelando que el diálogo fue clave para superar esa situación que, aunque breve, generó tensión en la expareja.

Lejos de guardar rencor o generar conflicto con Laura Spoya, Onelia mostró madurez y respeto hacia el trabajo que realiza el equipo del podcast. “Valoro lo que hacen, tanto Laura como Gerardo, y creo que como trío funcionan bien, son entretenidos”, aseguró, dejando en evidencia que, aunque hubo un malestar inicial, no hay animosidad por su parte hacia los colegas de su exnovio.

En otro momento de la conversación, Onelia reflexionó sobre los límites en las relaciones y el impacto que pueden tener ciertas actitudes, incluso si forman parte del humor o del contenido para redes. “Yo creo que hasta cierto punto se puede llevar a la broma, pero cuando pasas ese punto, es respeto hacia tu pareja, ¿no?”, expresó, subrayando que en toda relación debe haber claridad sobre qué es aceptable y qué no.

Estas declaraciones cobraron aún más fuerza tras la reciente emisión de ‘Good Time’, donde Mario Irivarren y Laura Spoya protagonizaron un momento que desató todo tipo de comentarios en redes sociales: el reto “nariz con nariz”. En esta dinámica, ambos debían mirarse fijamente, sin reírse, con el rostro a escasos centímetros de distancia. Aunque todo era parte de una divertida sección del programa, la escena despertó una ola de reacciones entre los seguidores.

“Onelia Molina en UCI”, “que no lo vea Onelia”, “van a terminar juntos”, fueron algunos de los comentarios más virales que circularon por TikTok e Instagram, acompañados de clips del reto en el que Laura, visiblemente nerviosa, terminó perdiendo. Si bien se trató de un juego, para muchos el nivel de cercanía encendió las alarmas, reforzando la idea de que los límites, incluso en un formato humorístico, deben tenerse en cuenta.

