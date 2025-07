Melissa Klug aclara rumores, elogia a Darinka Ramírez y marca distancia con Yahaira Plasencia: “¡No hay forma!"

Melissa Klug elogia a Darinka Ramírez luego de trabajar juntas. Video: TikTok @riclatorrez / Ponte en la cola

En una reciente entrevista para el programa ‘Ponte en la cola’, Melissa Klug rompió su silencio sobre diversas especulaciones que han circulado en redes y medios en las últimas semanas. Desde su sorpresiva colaboración con Darinka Ramírez hasta los rumores de una nueva maternidad y un supuesto apoyo a Yahaira Plasencia, la empresaria abordó cada tema sin filtros, dejando en claro cuáles son sus posturas y prioridades en la actualidad.

Melissa Klug y Darinka Ramírez: ¿una nueva alianza?

La campaña publicitaria que reunió a Melissa Klug y Darinka Ramírez sorprendió al público, ya que ambas son exparejas del exfutbolista Jefferson Farfán. La aparición conjunta de las dos figuras femeninas generó gran repercusión en redes sociales y levantó rumores sobre una posible tensión. No obstante, Klug disipó cualquier duda al elogiar públicamente a Darinka.

“La empresa lo solicitó y yo no tengo ningún problema con ella. El día que la conocí me cayó súper bien, entonces si nos llaman a trabajar y hay que trabajar, vamos a hacerlo”, expresó Melissa durante su conversación con Ricardo Rondón, conductor del espacio televisivo.

La empresaria dejó claro que no existe ningún tipo de enemistad con Darinka, madre de la hija menor de Farfán, y remarcó que su actitud está basada en la madurez y en el profesionalismo.

“No creo (que haya molestia de Farfán), porque él también ya sabe facturar, ya está en este mundo. Creo que cada uno sabe cómo marquetearse, cómo trabajar, y todos lo hacen bien”, afirmó, rechazando que su colaboración con Ramírez haya sido provocadora o intencional.

¿Embarazo a la vista? Melissa responde con humor

Durante la misma entrevista, se vivió un momento inesperado cuando Ricardo Rondón insinuó que Melissa podría estar esperando su séptimo hijo, luego de que ella pidiera una pastilla para las náuseas antes de salir al aire.

¿Séptimo bebé en camino? Melissa Klug responde entre risas a los rumores de un nuevo embarazo. Infobae Perú / Captura: Latina

El conductor no dudó en bromear: “¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla no? Vamos por el séptimo”.

Entre risas, Klug respondió con ironía: “Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada”. Sin embargo, aclaró rápidamente que solo se trató de una broma. “No mentira, me sentía mal de verdad”, indicó.

Más adelante, la empresaria explicó que, aunque la vida puede dar sorpresas, no está en sus planes ampliar su familia. “Con Cayetana estamos bien. Es una decisión, yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo”, declaró con serenidad.

La polémica con Yahaira Plasencia: “No hay forma”

Uno de los temas que más ruido generó fue una historia en la cuenta de Instagram de Melissa Klug en la que parecía apoyar el tema ‘El ex machito’, canción de Yahaira Plasencia, cuya letra habría estado dirigida a Jefferson Farfán. La publicación generó confusión entre los seguidores, quienes interpretaron que la empresaria se solidarizaba con la salsera. No obstante, Melissa aclaró lo sucedido.

Melissa Klug marca distancia de Yahaira Plasencia. Video: TikTok @riclatorrez / Ponte en la cola

“Yo ya expliqué el motivo. Estábamos en un grupo de amigas compartiendo, y justo en la cajita de preguntas mi amiga se mata de risa y lo sube. De verdad, los errores se tienen que asumir. Lo subió y lo eliminó al instante. Es mi red social y tengo que asumir ese error, pero no fui yo”, sostuvo, descartando cualquier afinidad con Yahaira.

Ante la posibilidad de una colaboración comercial con Plasencia, como ocurrió con Darinka Ramírez, la empresaria fue tajante: “No, ese es otro tema. Con ella no hay forma”. Acto seguido, puntualizó: “¿Con Darinka sí? Con ella no tengo ningún problema y con otras personas también”.

Melissa fue enfática en marcar una clara diferencia entre las relaciones que mantiene con ambas mujeres, reafirmando su respeto por Darinka Ramírez y descartando completamente cualquier vínculo con la intérprete de salsa.