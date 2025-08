Más allá del Vaticano: un retrato íntimo del papa León XIV bajo la mirada de Iván Herrera Orsi

En particular, destacó cómo, desde la infancia, Prevost vivía su fe como algo natural, gracias al compromiso católico de sus padres y al ambiente espiritual en su hogar.

Iván Herrera Orsi presenta en su libro Es la historia de un león un retrato detallado de Robert Prevost, el primer papa estadounidense nacionalizado peruano, quien ocupa el trono de San Pedro bajo el nombre de León XIV desde el 8 de mayo de 2025. La obra busca construir un perfil humano del sumo pontífice y resaltando su vocación misionera a través de documentación y testimonios que abarcan distintas etapas de su vida.

Desde la portada, que lo muestra como sacerdote joven, el libro busca retratar al líder religioso en su faceta más humana. El autor enfatiza la dimensión personal de la máxima autoridad del Vaticano y explora cómo la experiencia con el catolicismo marcó su estilo de liderazgo.

Infobae Perú conversó con Herrera Orsi para profundizar en los hallazgos de su investigación y conocer cómo el cruce de testimonios directos, relatos familiares y documentación inédita permitió revelar la trayectoria y el carácter de León XIV, un pontífice marcado por la interculturalidad, el compromiso pastoral y una visión renovada de la Iglesia.

Iván Herrera Orsi presentará su libro acerca del papa en la FIL 2025 - Créditos: Difusión.

— ¿Conocía a Robert Prevost antes de ser anunciado como papa?

No lo conocía personalmente. Su nombre empezó a sonar durante el cónclave entre los cardenales que, hipotéticamente, podían ser elegidos. Sin embargo, yo no tenía una referencia concreta sobre su figura. Era una persona muy conocida y apreciada, especialmente en el norte del país, por los años que vivió en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

— ¿Cuáles fueron los aspectos que más le sorprendieron al investigar la vida del papa?

Me llamó la atención la relación con su familia. Quizá, por ser padre, me impactó el ambiente familiar en el que creció, en un contexto católico, con padres profundamente comprometidos con su fe y vínculos sólidos entre hermanos. Desde ahí surgió en él el deseo de servir a Dios, algo que se manifestó en anécdotas como cuando, de niño, jugaba a celebrar misa con una tabla de planchar como altar y utilizaba waffles redondos como hostias. Esa naturalidad con la que integró la fe en su vida diaria fue uno de los aspectos que más me impresionaron.

Robert Prevost se convirtió en el líder del Vaticano el pasado 8 de mayo - Créditos: EFE.

Otra característica que resaltan quienes lo conocieron es su inteligencia. Fue un estudiante brillante, tanto en el colegio como en la universidad y estudios de posgrado. Conversamos con compañeros suyos de secundaria y universidad, quienes recordaron episodios como el de ser el alumno al que recurrían los demás para resolver dudas o dificultades académicas, y la buena disposición que siempre mostró en el trato cotidiano.

Un tercer aspecto destacado fue su cercanía con quienes formó. Sacerdotes que pasaron por su casa de formación recuerdan que les enseñaba a preparar pizza, los llevaba de paseo y disfrutaba manejar largas distancias, actitudes que mostraban su sencillez y calidad humana, cualidades que muchas veces no se suelen asociar a la imagen de un obispo.

— ¿Cómo fue la recopilación de información para escribir este libro?

La investigación para este trabajo combinó una revisión exhaustiva de archivos y hemerotecas, tanto nacionales como internacionales. La inteligencia artificial resultó útil para ubicar fuentes y localizar videos a los que no había tenido acceso previamente, facilitando el análisis y traducción de esos materiales. Además, realizamos entrevistas apoyados por un equipo de colaboradores de la editorial Academia Antártica. Recopilamos testimonios en la región Lambayeque, Chulucanas, Lima y Callao.

El escritor habló acerca de los aspectos menos conocidos de la vida de sumo pontífice - Créditos: Difusión.

El proceso incluyó contactos directos con sacerdotes agustinos en Trujillo y Estados Unidos, quienes aportaron información relevante sobre su labor pastoral y educativa. La recomendación de un entrevistado derivaba en nuevos contactos, lo que permitió reconstruir su trayectoria a través de distintas voces, desde compañeros de universidad hasta quienes compartieron con él la misión en Perú.

Me comuniqué por correo electrónico y por teléfono con diversas fuentes. Localicé a un antiguo compañero de secundaria del papa, hoy monje benedictino en Estados Unidos, a quien entrevisté.

También contacté a su compadre, un exmonaguillo de Chulucanas, con quien mantuvo una amistad cercana. Estos testimonios, junto a los de personas que lo conocieron durante su tiempo como obispo, permitieron reunir un volumen significativo de relatos directos.

El autor escribió sobre pasajes pocos conocidos de Robert Prevost - Créditos: Andina.

Gracias al trabajo realizado en campo y al apoyo del equipo de investigación, entrevisté tanto a sacerdotes como a laicos que tuvieron contacto con él durante su servicio pastoral en la región Lambayeque. Recopilamos experiencias de personas de distintos lugares, no solo de Chiclayo, sino también del interior de la región.

Varias religiosas que colaboraron con él destacaron el apoyo recibido para llevar esperanza y ayuda espiritual a poblaciones vulnerables, promoviendo una visión de Dios centrada en la misericordia y el acompañamiento.

— Es la historia de un león es el título de tu obra. ¿Te inspiraste en el inicio de la canción Manuel Santillán, el León de los Fabulosos Cadillacs?

Sí hay un guiño a eso. El título del libro es mérito de Álvaro Lasso, director editorial de Academia Antártica. Mantuvimos extensas conversaciones y él fue quien lo propuso. Considero que refleja el objetivo de la obra: contar la historia de un hombre, subrayando la elección de un nombre papal tan significativo como León XIV.

El texto explica cómo las preocupaciones del papa XIII llevaron a la publicación de la encíclica Rerum Novarum, que marcó el inicio de la Doctrina Social de la Iglesia, enfocada en la justicia y el trato entre empresarios y obreros.

La elección del nombre papal conecta con los desafíos sociales contemporáneos, especialmente los derivados de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. El título, además de sintetizar estos aspectos, guarda múltiples significados.

— ¿Qué diferencia tu libro con las otras obras escritas sobre el papa?

El trabajo realizado busca construir un perfil humano del protagonista a partir de un recorrido apoyado en una variedad de fuentes documentales y testimoniales. Esta mirada se refleja desde la portada, que muestra a un sacerdote joven recién ordenado, resaltando la dimensión personal más allá de la figura del papa y presentando a un hombre con vocación misionera.

El escritor declaró que en las páginas busca a retratar al papa León XIV desde el lado humano

El libro también se propone explicar y contextualizar aspectos poco conocidos. La experiencia personal con el catolicismo permitió abordar temas vinculados a la vida e historia de los agustinos, sus particularidades y las diferencias respecto a otras órdenes religiosas, como la jesuita.

La obra se distingue por narrar la historia integrando información contextual sobre el entorno religioso sin recurrir a un tono enciclopédico, sino desde la perspectiva de quienes han vivido y conocen ese mundo. Este enfoque facilita la comprensión de cuestiones propias del ámbito religioso, aportando al libro un valor añadido y un atractivo adicional para los lectores.

Presentación del libro

Iván Herrera Orsi invitó a los lectores a la presentación Es la historia de un león este martes 05 de agosto a las 6 p. m. en el auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro 2025 ubicada en el parque Próceres de la Independencia en Jesús María. El escritor estará acompañado de la periodista Rafaella León.