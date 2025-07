Marcelo Tinelli afronta embargo de más de un millón de dólares por gestión en San Lorenzo y cuestionan el amor de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli afronta embargo de más de un millón de dólares por gestión en San Lorenzo y cuestionan su relación con Milett Figueroa. Video: Magaly TV La Firme

Marcelo Tinelli, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera. La Justicia ha ordenado un embargo en su contra por un total de 1.249.339,90 dólares, cifra correspondiente a una deuda derivada de su gestión como presidente del Club San Lorenzo de Almagro. Según un documento legal titulado ‘Mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate’, el conductor deberá abonar dicha suma en un plazo establecido o enfrentará el remate de bienes.

Este embargo, informado por la periodista Angie Balbiani en el programa ‘Puro Show’, responde a una demanda interpuesta por una aseguradora que exige el cumplimiento de un contrato firmado durante su paso por la dirigencia del club. “Le llegó a Marcelo Tinelli un embargo de 1.149.339,90 dólares y 100.000 dólares por la falta de pago en su gestión en San Lorenzo”, detalló Balbiani. La empresa decidió no accionar legalmente contra el club, sino directamente contra Tinelli, ya que figuraba como garante del acuerdo en cuestión.

La caída de la productora de Tinelli y su silencio

Este nuevo caso legal no llega solo. A finales de junio, se confirmó el cierre definitivo de LaFlia Contenidos, la productora fundada por Tinelli en 2018 y la venta de su casa en Punta del Este por 11 millones de dólares. La decisión fue comunicada a través de una reunión por Zoom con sus empleados, según reveló el portal Visionshow. La noticia causó sorpresa, aunque el contexto económico ya anticipaba complicaciones. La empresa había sido el motor detrás de programas como ‘Showmatch’ y ‘Bailando por un sueño’, pero arrastraba denuncias por pagos atrasados a figuras como Florencia Peña, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y Coti Romero.

También técnicos, coaches y bailarines del ‘Bailando 2023′ presentaron quejas formales por la falta de pagos, demoras contractuales y ausencia de aportes sindicales. En algunos casos, estos reclamos ya escalaron a instancias legales. El conductor, por su parte, aún no se ha pronunciado públicamente ni sobre el cierre de su productora ni sobre el embargo millonario, aunque fuentes cercanas señalan que su regreso a la televisión ha sido descartado por lo que resta del año.

El periodista Matías Vázquez, en una reciente participación vía zoom con en el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV La Firme’, apuntó directamente a los errores en la gestión del presentador durante su paso por el club de Boedo: “Todo ese mandato como presidente, que era hasta el año 2023, termina abruptamente en el 2022 producto de sus malas gestiones, que termina con un embargo sobre la gestión de Marcelo Tinelli y que repercute sobre él”.

Milett Figueroa en el centro del debate: ¿amor verdadero o coincidencia desafortunada?

En medio de este torbellino legal y económico, el romance entre Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa, que empezó en noviembre de 2023, también ha sido objeto de escrutinio por parte de la prensa argentina. Algunos comunicadores han comenzado a asociar la mala racha del conductor con su relación sentimental, insinuando que la llegada de Figueroa habría coincidido con su debacle profesional.

“Llegó a la vida de Tinelli y le arruinó los negocios. Si ella creía que estaba con el Tinelli de los mejores tiempos, no, está capa caída y veremos si está por amor o porque tenía una misión”, comentó Vázquez, generando un debate sobre el verdadero amor de Milett y la estabilidad en la relación que mantiene con Marcelo Tinelli.

El periodista también se refirió a la desconexión del conductor con la realidad de sus problemas mientras compartía en redes imágenes de su viaje por Europa con Milett. “Todo eso que él mostraba en redes sociales le jugaba en contra, porque su viaje espectacular por Europa, pero debiendo dinero, genera repudio en la gente que siente que Tinelli los estafó”, señaló.

Vázquez incluso trazó una línea temporal que liga el inicio del romance con el declive de la figura pública de Tinelli. “El 2023 fue óptimo, pero el 2024 fue un desastre. El 2025 ya es un Tinelli sin televisión, sin aire. Apenas hace historias de Instagram, promociona marcas, pero a nivel de TV, le cerraron las puertas”, explicó.

A pesar de intentar regresar con un formato renovado del clásico ‘VideoMatch’, con humoristas y sketches, el proyecto no despegó. También buscó incursionar en el mundo del streaming, pero las propuestas no lograron cautivar al público ni convencer a los anunciantes. “Se fue a la Copa América 2024, vendieron un producto como el más espectacular... Como no gustó, le bajaron el pulgar. También quiso hacer streaming, pero todo se cayó”, concluyó Vázquez.

Magaly Medina también cuestiona el amor de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli

La situación financiera de Marcelo Tinelli ha generado repercusiones no solo en el ámbito legal, sino también en su imagen pública y su carrera como productor y presentador. El embargo judicial y el cierre de LaFlia colocan al conductor en un escenario poco habitual para él: alejado de la pantalla, enfrentando múltiples demandas y bajo el foco de la crítica mediática.

Es así que Magaly Medina también comentó el tema en su recientes programa: “En Argentina le están diciendo a Milett Figueroa que es un ave de mal agüero, porque desde que ella lo conoció, en el 2023, a Tinelli le ha venido todas las deudas, todo el desfinanciamiento económico, nada le ha resultado en televisión, al punto que todo el 2025, hasta el momento, no va a salir al aire con ningún programa y tampoco saldrá en lo que resta del año”.

Medina recordó que el conductor argentino ha vendido recientemente su casa en Uruguay, en Punta del Este, en 11 millones de dólares, sin embargo, el reciente embargo “no le debe de sentar bien”. “Uno de los periodistas más conocidos de espectáculos (de Argentina) que se conectó con nosotros, dice que Milet Figueroa lo ha agarrado en la época de las vacas flacas y habrá que ver si lo que siente por él es verdadero amor. Y eso lo veremos si es que se queda con él”, comentó la popular ‘Urraca’.