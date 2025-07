Magaly Medina exige justicia igualitaria tras fallo a favor de Korina Rivadeneira: “Así deben comportarse”

Magaly Medina opinó sobre sentencia a bailarín que tocó a Korina Rivadeneira | ATV

La sentencia del Poder Judicial contra el bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila, acusado de realizar tocamientos indebidos a Korina Rivadeneira durante el espectáculo Dioses del Circo, reavivó el debate sobre la equidad en el sistema judicial frente a casos de violencia de género. Magaly Medina dedicó un extenso pronunciamiento en su programa, no solo en defensa de la modelo venezolana, sino en reclamo de una justicia que actúe con la misma celeridad para todas las víctimas, sin distinción de estatus o fama.

El Poder Judicial dictó dos años y seis meses de prisión suspendida a Vajda Zoltan Attila, quien deberá cumplir reglas de conducta, firmar cada 60 días y abonar 10 mil soles como reparación civil a Korina Rivadeneira. La audiencia, que tuvo lugar en la Corte Superior de Justicia de Lima, evidenció la admisión de responsabilidad y el arrepentimiento del acusado, aunque esto no atenuó la indignación generada por la agresión.

En el proceso, Zoltan reconoció lo sucedido y pidió disculpas a la víctima. Un informe pericial psicológico presentado durante la audiencia señaló rasgos de personalidad narcisista e inestable en el sentenciado. Sobre el impacto en la víctima, se estableció que la esposa de Mario Hart sufrió una reacción compatible con violencia psicosexual.

Defendió fallo a favor de Korina Rivadeneira

Magaly Medina abordó el caso en su programa y se dirigió tanto al público como a las autoridades con un mensaje enfático. Al describir el cambio de actitud del bailarín tras el dictamen, aseguró: “Esta vez el bailarín estaba todo compungido y enmarrocado. Seguro que jamás pensó enfrentarse a la justicia de nuestro país. Pensó que esto iba a quedar impune, pero no fue así”.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ remarcó que el fallo judicial fue ejemplificante, aunque subrayó que la justicia debería responder de manera reivindicatoria en todos los casos, sin importar si la víctima es famosa o no.

“Hay voces que dicen ‘qué rapidez de la justicia para atraparlo’. Yo creo que de esa manera se deben comportar las autoridades en todos los casos, en casos de niñas tocadas, mujeres violentadas, humilladas, forzadas. Yo creo que la justicia tiene que demostrar que es sensible y empática en todas nosotras, mujeres, niñas y poblaciones vulnerables. No solo en casos mediáticos como este”, expresó Medina.

La periodista defendió la integridad de Rivadeneira frente a los cuestionamientos y resaltó la importancia de que el sistema judicial actúe con igual eficacia ante cualquier denuncia de violencia sexual o acoso, sin privilegiar casos de alto perfil.

“Si tocas a una mujer en pleno show, una mujer mediática como Korina Rivadeneira, lógicamente todos vamos a hablar de esto y se va a convertir en noticia. Pero eso no quiere decir que esto sea ejemplificador. Ojalá así se comporte la justicia cada vez que recibe de cualquier mujer, anónima o mediática, una denuncia”, detalló.

Para Magaly Medina, el principal aprendizaje para las autoridades es hacer sentir a los infractores que los delitos contra la integridad de las mujeres no quedarán impunes. Concluyó su intervención diciendo: “Si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas. Creo que esa es la gran lección que debe sacar la justicia de nuestro país”.

El contexto del caso

El incidente ocurrió el 20 de julio en la Cúpula de las Artes del Jockey Club, mientras Korina Rivadeneira participaba del espectáculo como invitada del público. Durante la presentación, el acusado aprovechó la interacción en escena para sobrepasarse y tocar a la modelo de manera indebida. La esposa de Mario Hart abandonó de inmediato el escenario y manifestó su incomodidad al director del espectáculo. Al no recibir una respuesta adecuada, decidió retirarse del recinto.

Posteriormente, visibilizó el incidente en redes sociales y formalizó la denuncia ante las autoridades. Su testimonio fue respaldado por el Ministerio de la Mujer y por diversas figuras públicas, mientras que un sector de la opinión pública cuestionó que la respuesta judicial hubiera sido inmediata únicamente por la notoriedad de la víctima.

Tras conocer la sentencia al bailarín, la conductora de ‘Desvelados’ se pronunció en redes sociales, haciendo referencia a los múltiples mensajes que recibió durante el proceso, especialmente de mujeres que atravesaron situaciones parecidas.

“Mujeres que me contaron que vieron cosas parecidas. Algunas en sus trabajos, otras en sus propias casas, otras con personas muy cercanas. Muchas no pudieron hacer nada. No por falta de fuerza, sino por miedo, por desconocimiento o por sentir que nadie las iba a escuchar. Esos mensajes me marcaron. Me di cuenta de que hay tantas heridas abiertas, tanto silencio guardado, tanto dolor sin nombre y por eso siento que no puedo quedarme callada”, señaló.

