Acceder a una cita médica en hospitales públicos: el drama diario de miles de pacientes

Asegurados hacen largas colas para sacar cita médica. (Foto referencial: Gob.pe)

Conseguir una cita médica en Perú representa un desafío persistente para la población, especialmente en el sector público. A la dificultad para reservar una atención, se suman las largas esperas y carencias estructurales que afectan todos los niveles del sistema de salud. Las denuncias de usuarios de hospitales evidencian una problemática que abarca desde la escasez de especialistas hasta la falta de medicamentos.

“Y ahorita, yo estoy esperando lo que es cita para Urología y no hay cita. Sí hemos madrugado. Temprano. Las tres”, relató un ciudadano al acudir sin éxito al hospital. Otro paciente agregó: “Muchas especialidades no atiende, por ejemplo, nefrología. No hay especialista en nefrología. Mi papá sufre de especialista en nefrología, no hay. Ya estoy sufriendo dos meses”. Las situaciones descritas no son aisladas y se repiten a diario en todo el país.

Según señalan los afectados, la saturación en los servicios provoca que personas con cuadros graves deban recorrer varias clínicas u hospitales antes de ser admitidas. “Mi nieta y mi hija en los brazos, y no lo atendieron porque solo dicen que le había bajado la fiebre. O sea, tiene que llegar bien mal, con fiebre y vómitos para atender, pero él estaba mal del día antes”, manifestó una paciente.

El hospital ubicado en Lima Norte cuenta con citas médicas virtuales, las cuales puedes solicitarlas a través de varios canales desde la comodidad de tu casa - Perú - Foto composición: Infobae Perú

Falta de recursos y demoras en infraestructura

Las deficiencias no se limitan a Lima. Regiones como Puno, Arequipa, Piura y Trujillo atraviesan las mismas dificultades, con limitaciones de personal, insumos y camas habilitadas, sostiene Panamericana. “Faltan medicinas para los de oncología que estamos en cáncer, siempre falta. A veces tenemos que salir afuera. Con comprar afuera es más caro y a veces no tenemos dinero”, expresó otra paciente, al describir la necesidad de adquirir remedios por cuenta propia.

Durante su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte mencionó el inicio de grandes proyectos hospitalarios, anunciando la firma de convenios para cinco hospitales de alta complejidad. Sin embargo, persiste la interrogante sobre el avance real de estas obras. Según el ministro de Salud, César Vázquez, los procesos continúan en etapas preliminares, sin fecha definida para el inicio de construcciones.

Mientras los proyectos avanzan lentamente, el colapso hospitalario obliga a los usuarios a buscar alternativas, incluso en servicios privados, lo que incrementa los gastos familiares. Las dificultades resultan más notorias durante períodos de alta demanda, como las festividades nacionales.

Prioridad en emergencias y obligaciones legales durante Fiestas Patrias

La llegada de Fiestas Patrias de este 2025 ha motivado un pronunciamiento especial de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), ante el incremento de desplazamientos y actividades sociales. El organismo recordó que todos los centros médicos, públicos y privados, tienen la obligación legal de atender sin restricciones cualquier caso de emergencia.

Según la legislación peruana, no puede condicionarse la atención de urgencias médicas a la presentación del documento de identidad, la existencia de seguro o la residencia local. “Ningún centro médico puede negar atención en caso de emergencia, sin importar si el paciente cuenta con seguro, documento de identificación o si es residente de la localidad. La prioridad establecida por la legislación peruana es preservar la vida y salud de la persona por encima de cualquier trámite o exigencia económica”, informó Susalud.

Los gastos generados deben ser gestionados posteriormente y asumidos por el seguro correspondiente, para evitar un impacto directo en los familiares. Además, la exigencia aplica durante cualquier fecha y ubicación, incluidos los feriados por Fiestas Patrias, cuando se incrementan los viajes y consultas en emergencias.

SUSALUD reitera que, ante cualquier sospecha de vulneración del derecho a la atención en emergencia, los usuarios pueden presentar denuncias a través de la línea gratuita 113 opción 7, la aplicación SusaludContigo o el asistente de WhatsApp AVISusalud. El sistema permanece operativo las 24 horas para atender consultas y reclamos.