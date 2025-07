Norma Yarrow sale en defensa de Rafael López Aliaga y pide al ministro César Sandoval ‘dejar de lloriquear’: “Ayude o renuncie”

Parlamentaria criticó la actitud y declaraciones del ministro César Sandoval.| Norma Yarrow

La congresista Norma Yarrow se sumó al enfrentamiento entre el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. A través de un fuerte pronunciamiento, publicado en sus redes sociales, reprochó al ministro sus declaraciones y actitud ‘obstaculizadora’ respecto a la ejecución del tren Lima-Chosica.

“Señor ministro de Transporte, desde la mañana lo estoy escuchando lloriquear y lloriquear porque, según usted, el alcalde lo ha ofendido. No, señor. El alcalde de Lima está haciendo gestión”, expresó y señaló que la reciente adquisición constituye un beneficio tangible para la ciudad.

“Usted sabe lo que ha hecho es correrse, no querer tener reuniones”, criticó e invocó al titular del MTC a apoyar las gestiones municipales en lugar de entorpecerlas. “Usted no sabe lo que es gestión, no entorpezca. ¿Sabe qué? Reúnase con todos los técnicos y ayude a hacer una buena gestión. Si no, renuncie”, expresó.

Yarrow también reprendió el uso de redes sociales por parte de la autoridad del MTC, indicando que “ya deje de WhatsApp, tuitear que ningún bien le hace a la ciudad de Lima”, en alusión a las respuestas públicas del ministro a las declaraciones de López Aliaga. “Acá hay una bancada que sí va a fiscalizar ese trabajo, porque queremos un transporte digno con los trenes para todo Lima Metropolitana. Lo estamos mirando, ministro”, culminó.

Parlamentaria cuestionó labor del titular del MTC. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El proyecto de tren entre Lima y Chosica se ha convertido en un punto de discordia entre el Ejecutivo y la Municipalidad Metropolitana, generando intercambio de declaraciones entre las máximas autoridades de ambos lados. El alcalde López Aliaga defiende la urgencia del nuevo sistema de transporte y sostiene que cuenta con los recursos y respaldo social requeridos, mientras que el MTC insiste en la falta de estudios técnicos, ambientales y de viabilidad previos a aprobar la obra.

Apenas horas antes del pronunciamiento de Yarrow, el ministro utilizó sus redes para deslizar que el funcionario habría intentado utilizar su poder económico para transgredir normas. “Señor alcalde, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión”, escribió luego de acusarlo de mentiroso en conversación con distintos medios de comunicación.

“Le pido al alcalde que más que caprichos personales... o porque de repente está de cara a las elecciones y está en plena campaña, eso no significa que pueda sorprender, mentir o hacer demagogia. Luego está tratando de mirar al costado y responsabilizar al Ministerio de Transporte de Comunicaciones, que no ha cambiado en ningún momento porque los procedimientos no se cambian”, esto en referencia a la acusación del alcalde, que señaló que el MTC pone “trabas” en la implementación del tren Lima-Chosica.