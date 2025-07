Angie Arizaga deja en shock con su reacción al ‘cachetear’ a Jota Benz tras descubrir ‘likes’ a mujeres: “Yo sabía”

Angie Arizaga y Jota Benz: “Me gusta” en Instagram y una “cachetada” que se viralizó. Infobae Perú / Captura IG

La exmodelo Angie Arizaga sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al compartir un momento de su vida personal con su pareja, Jota Benz. Sin embargo, lo que parecía ser un fuerte enfrentamiento entre ellos resultó ser una broma bien planeada, que rápidamente se hizo viral.

En el video, Angie aparece con el celular de Jota en sus manos, y lo que sigue es una escena que parecía sacada de una telenovela: ella descubre que su novio había dado “me gusta” a varias fotos de mujeres en Instagram. La reacción de Angie fue inmediata:

Le dio una tremenda ‘cachetada’ a Jota Benz, quien, sorprendido, trataba de entender lo que ocurría. “Yo sabía que te gustaba dar like a fotos de mujeres y por eso quería grabarlo, para que ustedes vean cómo le da ‘like’ a mujeres”, le espetó Angie mientras se retiraba molesta de la escena.

Usuarios no dudaron en comentarlo

Lo que inicialmente parecía un episodio de celos y frustración se convirtió rápidamente en una divertida broma de pareja. En el video, se puede ver que todo fue planeado entre ellos. Angie, al tomar el móvil de Jota, comienza a darle “me gusta” a fotos de otras mujeres, lo que desencadena la “reacción” de Jota, quien se hace el dormido en un intento de evadir el “enfrentamiento” y, acto seguido, recibe la palmada en la cara.

Esta actuación provocó las carcajadas de los usuarios en las redes sociales, quienes no tardaron en compartir sus opiniones sobre el divertido momento. La grabación fue cuidadosamente coordinada y luego publicada en sus redes sociales, lo que causó una mezcla de reacciones. Mientras que algunos usuarios se divirtieron con la escena, otros no pudieron evitar que esos juegos no son buenos.

“Juego de manos es de villanos”, “No se jueguen de esa manera”, “Lo peor fue que se tuvo que repetir la escena”, comentaron varios seguidores, haciendo alusión al hecho de que la grabación tuvo que repetirse en dos ocasiones, lo que resultó en un par de “cachetadas”.

Otros usuarios aprovecharon la ocasión para señalar que, en realidad, la culpa era de Jota por seguir a tantas mujeres en Instagram. “Ellos buscan que pase eso, además en primera porque Jota sigue a esas mujeres en Instagram, la culpa es de él, jajaja”, comentó uno de los usuarios, mientras que otro añadió:

“Esa Angie buscando la sin razón para pelear”. Las reacciones fueron diversas, pero lo cierto es que el video generó una gran interacción, y muchos fans aprovecharon para preguntar si la situación había sido real o una actuación.

Aunque la mayoría de las reacciones fueron divertidas, algunos seguidores también se preguntaron si este tipo de bromas entre parejas, especialmente en público, podrían generar malentendidos o problemas en la relación. Sin embargo, tanto Angie como Jota demostraron que se trataba simplemente de una divertida dinámica de pareja que, aunque pudo haber dado la impresión de celos o tensiones, en realidad fue una forma de hacer reír a sus seguidores.

Lo que queda claro es que, más allá de las bromas y de las interacciones en redes sociales, Angie Arizaga y Jota Benz siguen consolidando su relación de una manera entretenida y llena de risas, manteniendo siempre una conexión cercana con sus seguidores.

