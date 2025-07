Anciana de 70 años está a punto de perder su brazo por presunta negligencia médica en San Juan de Lurigancho

Anciana perdería el brazo por negligencia en SJL

Teófila Cárdenas Romero, una mujer de 70 años, se encuentra al borde de perder su brazo izquierdo. Su familia denuncia que se trata de una presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Su caso ya generó alarma entre los vecinos y motivó un plantón de protesta por parte de sus allegados, quienes exigen atención urgente a las autoridades de salud y justicia, informó Latina Noticias.

Todo comenzó el pasado lunes 30 de junio, cuando Teófila sufrió una fractura que la llevó a ser atendida por su hijo Alejandro en el mencionado nosocomio. Según relata la familia, la atención médica inicial fue superficial y deficiente, pues, a pesar de tener un hueso roto, el médico de turno se limitó a colocarle una férula y vendar la herida sin mayor intervención ni tratamiento adecuado.

“Había una herida, pero me dijeron que no pasaba nada. La taparon con unas gasas y pusieron la férula encima. La apretaron fuerte y me dijeron que regresara en diez días”, relató su hijo al mencionado medio.

Durante esos días, la salud de Teófila se deterioró rápidamente. El dolor se intensificaba y su brazo comenzó a hincharse visiblemente. Lo que parecía una recuperación rutinaria terminó en una infección grave.

Más de 26 horas

Cuando regresaron al centro médico como se les habían indicado, la herida ya mostraba signos de infección severa. Pese a la urgencia, los familiares aseguran que esperaron más de 26 horas para ser atendidos nuevamente.

“Ya tenía materia metiéndose a los huesos. Yo pedí que la atendieran rápido, pero me dijeron que debía seguir esperando. Me dijeron que aún no le tocaba. Mientras tanto, la infección seguía avanzando”, declaró Alejandro.

La infección, de acuerdo con el testimonio de los familiares, se había extendido peligrosamente, generando un absceso que terminó por comprometer tejidos internos y estructuras óseas del brazo izquierdo.

Indignación y protesta

Ante la gravedad de la situación, los familiares organizaron un plantón en los exteriores del hospital para exigir atención inmediata y denunciar lo que consideran una grave falta de diligencia por parte del personal médico. Los asistentes a la protesta mostraron fotos del estado del brazo de Teófila y compartieron testimonios sobre la atención deficiente.

“Hemos tenido que llevarla a otro centro médico para que le drenen la pus. Le sacaron casi una taza de materia. Todas las vendas estaban podridas. Eso fue lo que provocó el absceso. Si no la operan pronto, eso va a terminar en una necrosis ósea y luego en una amputación”, alertó un allegado.

La preocupación por la posible amputación del brazo ha movilizado a vecinos y familiares, quienes buscan visibilizar el caso y evitar que se repita una situación similar con otros pacientes.

Solicitud de ayuda

Durante la protesta, se solicitó atención directa por parte de los funcionarios del hospital. Sin embargo, según relatan los presentes, las respuestas no fueron inmediatas. Se indicó que la atención administrativa no estaba disponible durante el fin de semana y que tendrían que esperar hasta el lunes para gestionar cualquier solicitud formal.

“Necesitamos atención ahora. No el lunes. La salud no puede esperar”, exclamó una vecina que acompañaba a la familia en el plantón.

Fuentes cercanas al hospital informaron posteriormente que la señora Teófila sería operada en las próximas horas, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre el procedimiento ni su urgencia médica.

Los allegados de Teófila han hecho un llamado a la ciudadanía para solicitar apoyo económico y logístico, ya que la familia no cuenta con los recursos suficientes para costear una atención médica más especializada ni tratamientos prolongados. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse directamente con Alejandro Cárdenas, hijo de la paciente, al número 954165020.