Los influencers peruanos Javier Zavala y Brian Archenti sorprendieron en la alfombra roja de Superman en Los Ángeles

En la ciudad de Los Ángeles, el destacado evento de la premier mundial de la película Superman reunió a personalidades internacionales y tuvo una representación especial de Perú en la alfombra roja.

Javier Zavala y Brian Archenti, creadores de contenido de Comicface y El Chino Geek, asistieron al estreno como los únicos peruanos invitados a la gala. Estos reconocidos influencers, especializados en cultura geek y cine, compartieron el escenario con figuras emblemáticas del Universo DC.

Brian Archenti y Javier Zavala se lucieron en la alfombra roja de Superman en Los Ángeles.

“Bbcillos WB Latam me invitó a la Premier Mundial de Superman en Los Ángeles para verla a lo grande”, comentó El Chino Geek en un primer momento. Luego, no pudo evitar emocionarse por este logro y por todo lo vivido en el evento.

“Estos días estuve pensando mucho en el Brian de 7 años, el que solo quería ver Los Super Amigos en la tele un sábado por la mañana pero no podía porque tenía que trabajar como todos en el negocio familiar. Si le hubieran dicho que no se preocupe porque un día iba a estar con Superman y todos esos héroes en una alfombra roja y de fiesta simplemente hubiera dicho: Ni cag****! No sé qué pasó exactamente pero el guionista de mi vida me está dando fan service y yo simplemente estoy AMANDO!”, fue uno de los mensajes que publicó El Chino Geek, mostrando su emoción.

Brian Archenti da su opinión tras ver el estreno de Superman en Los Ángeles. Video: Instagram.

El TCL Chinese Theatre fue el epicentro de la celebración, marcando la primera proyección de la cinta dirigida por James Gunn y el encuentro del público con los actores principales: David Corenswet en el papel de Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor.

Los creadores de contenido peruanos participaron en diversas actividades junto a los protagonistas y el propio director, integrándose de esta forma al círculo de invitados internacionales y reforzando la presencia latina en la industria cinematográfica.

Brian Archenti, El Chino Geek, en la alfombra roja de Superman en Los Ángeles.

La representación peruana se amplió con la participación de Isabela Merced, actriz de ascendencia peruana, quien figura en el reparto de la película como Hawkgirl. Su incorporación al elenco representa un impulso significativo para el reconocimiento del talento peruano en el circuito de Hollywood. Isabela Merced ocupa un rol relevante en la trama y según los reportes de los asistentes, su desempeño ha sido celebrado por la crítica y por la comunidad latina.

Brian Archenti y Javier Zavala, influencers peruanos, junto a la actriz peruana-estadounidense Isabela Merced.

Por su parte, Javier Zavala, de ComicFace, también se mostró muy contento de hacer este sueño realidad. “Premier mundial de Superman. Se logró! Oficialmente Perú en la premiere mundial de Superman en Los Ángeles. Gracias por tanto a todos ustedes y a @wbpictureslatam por hacer esto realidad”, comentó en su cuenta de Instagram.

Javier Zavala en la alfombra roja de Superman en Los Ángeles. Video: Instagram

Tanto Zavala como Archenti, también se mostraron muy contentos de codearse con grandes y reconocidos actores, pero sobre todo, no dudaron en mostrar su felicidad al tomarse fotos con la actriz peruano-estadounidense Isabel Merced.

“Conocí al cast de Superman. Recap del after party de la premiere en donde pues no solo se metió su baile y conversa sino que pude conocer a casi todo el casting de Superman. Desde el mismo sups David Corenswet hasta el icónico Jim Lee (escritor y presidente de dc cómics). Además, sí amigos, logré conocer a @isabelamerced (la gente que me sigue sabe cuánto significaba)”, comentó Zavala en su cuenta de Instagram.

Los influencers peruanos Javier Zavala y Brian Archenti se lucieron junto al elenco de Superman.

El largometraje Superman se estrena este miércoles 10 de julio en cines, acompañado por un elenco que, además de los ya mencionados, incluye a Skyler Gisondo, Beck Bennett, Nathan Fillion, Anthony Carrigan y Edi Gathegi.