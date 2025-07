Cinco reglas simples para no desaparecer la gratificación

El valor de la gratificación equivale a un salario completo si el trabajador ha trabajado durante todo el semestre. Foto: composición Infobae Perú/TheXperience

Con la llegada de la gratificación muchos vivimos una batalla interna entre nuestro “yo responsable” y nuestro yo “gastador”. La clave está en el equilibrio, así que nada mejor que revisar el manual de reglas de conducta financiera para no morir en el intento.

Regla 1. Presupuesto 50/30/20. Si usted no hace un presupuesto básico de sus gastos es imposible utilizar esta regla. Una vez que lo haga, trate de asignar cada gasto separándolos en tres grandes categorías: gastos necesarios, deseos, y pagos de deuda y ahorros. Ahora que tiene todo sumado, la regla lo llama a gastar máximo el 50% en cosas que necesita (comida, luz, agua, etc.) y que son impostergables. El 30% lo puede utilizar en gustos que eventualmente podría ajustar (películas por streaming, salidas, comidas afuera, etc.). Y el resto, ese 20% debe ir a pagar deudas o a ahorrar. Más sobre eso en las reglas que faltan.

Regla 2. Construya —de a pocos— su fondo de emergencia. Es odioso ahorrar cuando uno tiene necesidades tan visibles, pero si podemos, hay que empezar a construir un fondo que nos evite caer en un endeudamiento costoso que destruya por completo nuestro presupuesto.

Lo ideal es que lleguemos a tener un fondo de emergencia que sea tres veces el monto mensual que gastamos. Eso puede sonar como un montón, pero empecemos apuntando a que sea sobre los gastos esenciales, y de ahí lo vamos incrementando. La idea es apuntar a vivir sin sobresaltos financieros.

Regla 3. La mochila de deudas. No tenga una deuda acumulada que lo obligue a pagar cuotas que superen un tercio de sus ingresos (en promedio) al mes. Si usted gana 5 mil soles, entonces el total de sus deudas no debería ser más de 1,666 soles. Si quiere ser más estricto, haga este número respecto a sus ingresos netos, después de pagar impuestos.

Regla 4. Tamaño del departamento. Su vivienda no debe costar más de tres veces lo que usted gana al año. A veces, es difícil tener claridad con respecto a cuánto gastar en un activo que vas a usar muchos años. Aquí, si va a comprar en pareja, sume ambos ingresos y recalcule; si está solo, no aspire a algo fuera de su capacidad. La casa ideal también debe ser financieramente sostenible.

Regla 5. Si va a comprar algo grande, espere 24 horas. Con la gratificación llegan las tentaciones; y más de uno en la familia va a presionar para “ahora sí” gastar en esto o en lo otro. Esas compras pueden ser nuestro desastre. Aplique la regla de oro: si algo es suficientemente caro, no basta con que hoy le parezca una buena idea comprarlo, sino que mañana también tiene que seguir siéndolo. Si pasa el test de la consulta con la almohada, proceda y disfrútelo.

¡Felices Fiestas Patrias para todos!

Eduardo Morón, presidente de Apeseg