Desde cárcel en Chile, dirigía extorsiones en Chimbote: ‘Los Incendiarios de San Pedro’ reclutaban menores de edad para incendiar negocios

La extorsión en el Perú no tiene freno. En Chimbote, bandas criminales incendian negocios para exigir grandes sumas de dinero a los comerciantes. En los últimos días, la Policía ha identificado un nuevo caso donde un ciudadano peruano recluido en Chile estaría dirigiendo estos actos delictivos.

Una cámara de seguridad en una pollería captó el momento en que dos menores de edad rociaron gasolina y prendieron fuego al local. Según la investigación, ambos adolescentes actuaban por orden de la banda criminal “Los Incendiarios de San Pedro”.

Javier Villarruel Luján y Eugenio Moreno, detenidos por estos hechos, integraban esta organización y amenazaban a los dueños con videos en los que mostraban armas y explosivos. Exigían pagos de hasta S/ 50.000 para no atentar contra sus negocios.

Extorsionadores incendiaban locales para amenazar a comerciantes

Los extorsionadores buscaban generar miedo incendiando locales comerciales. La grabación en Chimbote muestra a dos adolescentes usando capuchas para evitar ser reconocidos. Uno lleva un bidón de gasolina.

El menor rocía el líquido inflamable sobre la entrada del local y deja el recipiente. Su cómplice enciende un papel, lo lanza al suelo y provoca que el fuego se expanda. El ataque forma parte de una serie de actos criminales registrados por la policía.

Según las autoridades, los delincuentes exigían dinero a través de mensajes de video. En ellos amenazaban a los comerciantes mientras manipulaban armas y explosivos caseros.

“Ahora mira, si no me das solución. Normal. No quieres a la buena, va a ser a la mala”, decían en los videos enviados a las víctimas.

La Policía de Chimbote confirmó que los responsables directos fueron capturados. “Nuestro personal ha revisado las acciones de inteligencia, las operaciones especiales de vigilancia y seguimiento y ha logrado la detención de dos integrantes de la banda”, indicó el coronel Domingo Salazar a Latina Noticias.

Cabecilla coordinaba ataques desde prisión en Chile

La investigación policial reveló un dato aún más grave. El coronel Salazar afirmó que las órdenes para realizar estos ataques habrían salido desde una prisión en Chile. El líder detrás de la organización sería un ciudadano peruano que cumple condena en ese país.

Aunque la identidad del reo no se ha hecho pública, la policía maneja información de inteligencia que lo vincula directamente con la banda. Desde el penal, habría coordinado los atentados y exigencias de dinero contra comerciantes de Chimbote.

“Se tiene conocimiento por expresiones de inteligencia y por fuente humana, de que la ideación de este delito estaría siendo del conocimiento del hermano país de Chile. Un ciudadano peruano que se encuentra cumpliendo condena en un penal del hermano país”, declaró el coronel Salazar.

Reclutaba menores para ejecutar ataques extorsivos

Javier Villarruel Luján no solo participaba en los atentados. Según la Policía, era el encargado de reclutar a los menores. Su objetivo era que los adolescentes ejecutaran los ataques para reducir la atención sobre los cabecillas.

“Él tenía un papel muy importante acá en la localidad de Chimbote. Era de materializar por intermedio de un grupo de menores de edad, jóvenes adolescentes, varios de ellos escolares, en etapa escolar, para realizar la materialización del adelantamiento, la amenaza o el miedo a sus víctimas”, explicó el coronel Salazar.

La policía ha identificado a varios de los menores implicados. Algunos aún asisten al colegio. Se investiga si recibían pagos por participar en los incendios o actuaban bajo amenazas.

Canales de emergencia para denunciar extorsiones

El Gobierno habilitó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas para denunciar extorsiones. Este servicio, conectado con la Central de Emergencias 105, facilita la entrega de pruebas como audios y videos de forma rápida y segura.

Existen otras opciones para denunciar estos delitos:

Línea 1818 : Exclusiva para extorsiones.

Celular 942 841 978 : Número directo para reportes inmediatos.

Comisarías locales : Denuncias pueden ser presentadas en cualquier estación policial.

Depincri: Unidades especializadas en la investigación de extorsión.