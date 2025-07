Christian Domínguez reaparece en televisión con el ojo morado e intenta aclarar especulaciones

Luego de varios días de ausencia en el programa ‘Préndete’, el cantante Christian Domínguez sorprendió a los televidentes al reaparecer en cámaras con el ojo visiblemente morado, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y generó una ola de especulaciones en redes sociales.

¿Había sufrido una agresión? ¿Estaba involucrado en una pelea? ¿Había tenido un conflicto con alguna de sus exparejas? Las preguntas no se hicieron esperar, es pro ello que el también conductor decidió romper su silencio y aclarar todo.

Christian fue abordado por las cámaras del programa ‘Todo se filtra’, donde explicó con naturalidad y hasta con humor la razón detrás del hematoma. “Lo del ojo fue el jueves, jugando fútbol. Soy muy vehemente. Jugué muy fuerte. Me cayó un pelotazo con todo y manazo, y se me inflamó el ojo”, declaró, desmintiendo de inmediato que se tratara de un episodio de violencia doméstica o una discusión con alguna expareja.

Christian Domínguez aclara especulaciones.

Incluso, bromeó al respecto: “No ha sido Karla, así que no se preocupen, pero todo el mundo me fastidia que ha sido Karla”. De esta manera, descartó cualquier tipo de conflicto con la madre de su hijo y actual pareja, con quien comparte la conducción del programa matutino de Panamericana Televisión.

Su ausencia y la coincidencia con su proceso legal

La preocupación por el estado de Christian Domínguez no solo surgió por el golpe en el rostro, sino también por su ausencia prolongada del programa ‘Préndete’, donde trabaja junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Su desaparición de la pantalla coincidió con una situación personal que también fue comentada en diversos medios, su reciente audiencia de conciliación extrajudicial con Pamela Franco, madre de su hija menor.

Christian Domínguez logra llegar a una conciliación con Pamela Franco.

La cita legal con la cantante se realizó el pasado 18 de junio, y tenía como objetivo establecer un nuevo régimen de visitas para su hija de cuatro años, así como discutir un posible aumento en la pensión alimentaria. Esta coincidencia llevó a que muchos especularan sobre si el cantante se había alejado temporalmente de la TV debido a esa situación personal.

No obstante, fue el mismo Domínguez quien se encargó de aclarar los rumores y explicar que su ausencia se debió a un procedimiento estético, se sometió a un trasplante capilar, procedimiento del que incluso ha venido compartiendo imágenes y avances en sus redes sociales. “Dos días, ya han mandado memorándum, si no llego chau. Me hago mi lavado y voy para allá”, dijo en tono relajado cuando fue consultado por su regreso.

Christian Domínguez.

Conciliación con Pamela Franco

Más allá del incidente en el campo de fútbol, Christian también se pronunció recientemente sobre su relación con Pamela Franco, asegurando que han logrado conciliar y llegar a acuerdos importantes por el bienestar de su hija. “De repente me faltan cosas por mejorar, pero siempre estoy dispuesto a reflexionar en ese sentido. Solo decirte que mis hijos son ese motor y motivo para nunca rendirme, son esa vitamina que necesito para continuar adelante”, expresó el líder de La Gran Orquesta Internacional, en una de sus declaraciones de las últimas semanas.

Pamela Franco y Christian Domínguez llegaron a una conciliación.

Domínguez se ha mostrado enfocado en mantener una relación cordial con Pamela Franco, dejando en claro que su prioridad es la estabilidad emocional y el bienestar de su hija. Además, continúa cumpliendo sus compromisos laborales en la televisión y en la música.

A pesar de las especulaciones que surgieron en torno a su ojo morado y su ausencia de televisión, Christian Domínguez lo viene tomando con gracia. No ha dudado en aclarar la situaciones ni mucho menos bromear al respecto. Su regreso a ‘Préndete’ marca la continuidad de su rol como conductor de TV junto a Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez son conductores de Préndete. (Facebook)