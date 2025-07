Visitó a su expareja en Los Olivos, pero horas después fue encontrada sin vida en lo que las autoridades investigan como un posible feminicidio: “Pido que se esclarezca”, clama su madre

Joven encontrada sin vida en Los Olivos: madre clama justicia tras sospechas de feminicidio. | Fuente: América Noticias

La tragedia ocurrió en Los Olivos, Lima, en la noche del miércoles 2 de julio, cuando la joven Analí Noelia Ramos Velásquez, de 20 años, fue encontrada sin vida en el domicilio de su expareja. La víctima fue hallada por su madre, quien al no recibir respuesta de su hija durante varias horas, acudió al lugar.

Según la madre de Analí, la joven le había informado que se reuniría con Marvin Alexis Burga Vásquez, con quien había mantenido una relación de aproximadamente un año. Sin embargo, al día siguiente, Analí no regresó a su casa. La madre de la joven se comunicó con Marvin, quien aseguró que la joven se quedó dormida en su casa mientras él salía a trabajar.

La madre de la joven, preocupada por la falta de noticias, recibió una llamada alarmante de la madre de Marvin. En dicha llamada, le informaron que Analí se habría quitado la vida. Sin embargo, al llegar al lugar, la madre encontró a su hija con moretones visibles, lo que levantó sospechas de un posible feminicidio.

“Lo único que pido es que se esclarezcan las cosas, que haya justicia para mi hija y que no quede como un presunto suicidio. Mi hija no tenía motivos”, declaró entre lágrimas la madre de Analí a Latina Noticias.

Evidencia apunta a un posible caso de feminicidio

La última comunicación de Analí con su madre ocurrió la noche del martes 1 de julio, cuando la joven le informó que se encontraría con Marvin, sin mencionar ningún detalle específico sobre el encuentro. La madre, confiando en su hija, no sospechó de nada fuera de lo común. Sin embargo, al día siguiente, al no recibir noticias de Analí, comenzó a sentirse inquieta.

La familia de Analí clama por justicia, exigiendo que el caso no quede impune tras el hallazgo del cuerpo de la joven en la casa de su expareja. Foto: Composición Infobae Perú

Al intentar comunicarse con Marvin, él le dijo que su hija se había quedado dormida en su vivienda mientras él salía a trabajar. No obstante, dos horas después, la madre de Marvin la contactó para informarle que su hija se habría quitado la vida. Ante la noticia, la madre de Analí se dirigió al domicilio de Marvin.

Al llegar, la madre se encontró con una escena que no coincidía con la versión dada por Marvin. El cuerpo de Analí presentaba varios moretones, lo que le hizo dudar de la explicación de un posible suicidio. Los signos visibles de violencia aumentaron la preocupación de que se tratara de un feminicidio.

Las inconsistencias en las declaraciones de su expareja

Las versiones proporcionadas por Marvin Burga, expareja de la víctima, han generado dudas. En su primer relato a la madre de Analí, el joven no mencionó ningún tipo de discusión con la joven. Sin embargo, posteriormente, en su declaración a la Policía, cambió su versión y mencionó que sí hubo una pelea entre ambos.

La madre de la víctima indicó que cuando Marvin le relató los hechos, no mencionó ninguna confrontación. “Yo encontré a mi hija. Había indicios de golpes. Cuando me dijo que la dejó durmiendo, no mencionó ninguna pelea”, aseguró. La versión contradictoria entre el testimonio inicial de Marvin y su posterior declaración ante la Policía provocó que las autoridades comenzaran a investigar más a fondo.

La madre de Analí afirmó que Marvin cambió su versión de los hechos en varias ocasiones, lo que aumenta las sospechas sobre su implicación en el posible feminicidio. Foto;: Composición Infobae Perú

Durante las investigaciones, se descubrió que el celular de Analí estaba destruido y que todas las conversaciones entre ella y Marvin habían sido eliminadas. Esto ha levantado aún más sospechas sobre lo que realmente ocurrió en la vivienda de Marvin esa noche.

Fiscalía toma acción ante posible feminicidio

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Marvin Burga, sospechoso de feminicidio en agravio de Analí Ramos. La fiscal encargada del caso, Viviana Leandro Mora, ordenó el levantamiento del cadáver y la intervención del equipo de criminalística de la Policía Nacional del Perú.

La escena del crimen fue asegurada y preservada, mientras que se incautaron los teléfonos celulares tanto de Marvin como de la víctima. La Fiscalía también ha comenzado a tomar declaraciones de familiares y testigos. Marvin permanece detenido en la comisaría de Sol de Oro mientras continúa la investigación.

Marvin, el principal sospechoso del feminicidio, actualmente se encuentra detenido mientras continúa la investigación. Foto: América Noticias

La familia de Analí exige justicia, esperando que el caso no quede impune. Su madre, visiblemente afectada, sigue clamando por respuestas y por un esclarecimiento de lo ocurrido aquella fatídica noche en Los Olivos.

Número de emergencia ante violencia de género

En situaciones de violencia familiar o de género, es fundamental contar con apoyo inmediato. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia, es crucial saber a quién contactar. A continuación, te proporcionamos los números de emergencia disponibles en Perú para recibir ayuda:

Línea 100 : Atención gratuita y confidencial en casos de violencia familiar y de género. Disponible las 24 horas.

Policía Nacional del Perú (PNP) : En caso de emergencia, puedes llamar al 105. Disponible las 24 horas.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) : Para orientación y apoyo en situaciones de violencia. Llama al 149. Disponible las 24 horas.

Emergencias médicas: Si necesitas asistencia médica urgente, comunícate al 106

Si estás sufriendo violencia, recuerda que no estás sola. Hay líneas de apoyo y personas dispuestas a ayudarte. Da el primer paso, tu seguridad es lo más importante.