‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: ‘Dayanita’ anuncia su presencia en el set de Magaly tras señala que vende material erótico

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

El detonante de esta controversia fue una amenaza lanzada por Dayanita, quien, al verse expuesta por Magaly TV La Firme por su actividad en plataformas para adultos, respondió de manera agresiva, asegurando saber dónde vive la conductora. Este comentario fue considerado por Magaly como una actitud irresponsable e innecesaria, generando una dura réplica de la periodista. “Es muy irresponsable. Yo no me meto con nadie que no se meta conmigo, pero con estas amenazas no voy a tolerar nada”, afirmó Medina, quien descartó cualquier posibilidad de colaboración con la comediante.

Finalmente, Pamela López, quien fue protagonista de otro incidente, respondió a las críticas sobre su ausencia en el evento “Cochinola”. La actriz y modelo explicó que decidió no ingresar al evento porque no tenía ganas y no encontró un box privado en el cual estar cómoda. También mencionó que debía atender a compromisos relacionados con sus hijos. No obstante, estas declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por Magaly Medina, quien acusó a López de tener un “doble discurso”. Medina remarcó que si realmente tenía otros compromisos, debería haber sido más clara desde el principio en cuanto a sus intenciones de no asistir al evento, en lugar de dar una explicación poco convincente.