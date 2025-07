Samahara Lobatón denuncia estafa de 1500 dólares y revela identidad del implicado: “Tengo pruebas, chats, nombres y los voy a mostrar”

La influencer sorprendió a sus seguidores al contar que fue víctima de un fraude digital y aseguró que tiene pruebas contundentes para exponer al responsable, buscando advertir a otros sobre este tipo de engaños (Instagram)

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y figura mediática en redes sociales, denunció que fue víctima de una estafa que le costó 1500 dólares. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió su indignación y frustración, asegurando que confiaba plenamente en la persona que le ofreció un servicio que nunca se concretó.

Según relató, no solo perdió el dinero, sino que fue bloqueada tras insistir en una solución. En medio del escándalo, prometió exponer todos los mensajes y datos que respaldan su acusación. La situación ha desatado reacciones divididas en plataformas digitales.

La promesa de un servicio que nunca llegó

Pagó 1500 dólares por un servicio que nunca recibió. Samahara contó que, tras insistir en una solución, fue bloqueada. El engaño la llevó a exponer su caso en redes. (Instagram)

Todo comenzó con una transacción aparentemente común. Samahara Lobatón contrató un servicio por el cual transfirió 1500 dólares, confiando en la persona que se lo ofrecía. Según su testimonio, la oferta le pareció legítima y no tuvo razones para sospechar de malas intenciones.

Sin embargo, tras realizar el pago, la influencer empezó a notar señales preocupantes: evasivas, demoras y excusas constantes. Al exigir una respuesta clara, fue bloqueada por el contacto con quien había negociado, lo que confirmó sus sospechas de haber sido engañada.

Desde sus redes sociales, Samahara narró los hechos con indignación. “Estoy cansada de que sigan jugando con la plata de la gente”, expresó. También advirtió que no se quedará callada, pues tiene capturas, registros y datos concretos que avalan su versión.

“Tengo conversaciones, nombres y lo voy a exponer”

La influencer afirmó tener conversaciones que probarían el fraude. Prometió exponer públicamente al responsable y pidió apoyo a quienes también fueron engañados. (Instagram)

La joven influencer fue tajante: “Voy a sacar todo. Tengo las conversaciones, el nombre y las pruebas”, escribió en una historia que rápidamente se viralizó. Acompañó su declaración con capturas de pantalla y detalles que, según ella, confirmarían la identidad del implicado.

Samahara no solo buscó visibilizar su caso, sino también alertar a sus seguidores y evitar que otros caigan en situaciones similares. Afirmó que el estafador ha usado distintas cuentas y nombres para engañar a más personas y pidió que quienes lo hayan identificado la contacten para compartir información.

Aunque evitó precisar el tipo de servicio contratado, dejó entrever que se trataba de un trato profesional que requería confianza plena. El hecho de haber sido bloqueada luego de exigir lo acordado fue, según dijo, la señal definitiva de que se trató de una estafa premeditada.

Clamor de justicia en redes sociales

El caso despertó una ola de reacciones. Samahara dijo que no busca fama ni show, sino advertir a otros. Aseguró que no será la única en hablar del implicado. (Instagram)

La denuncia no tardó en provocar reacciones masivas. Algunos usuarios expresaron solidaridad con la joven, mientras que otros cuestionaron su criterio al manejar sumas altas sin protección legal o contractual. Samahara respondió a las críticas asegurando que nunca imaginó ser víctima de un fraude, y que actuó con buena fe.

En medio del revuelo, la hija de Melissa Klug dejó en claro que no busca escándalo gratuito, sino justicia. “Estoy haciendo esto público porque no es justo. No solo me robó, también me mintió y me bloqueó. Hay otras personas involucradas y las voy a nombrar”, sostuvo en sus redes sociales.

Diversos seguidores compartieron mensajes de apoyo y animaron a la influencer a formalizar su denuncia ante las autoridades. La exposición pública del caso ha generado incluso que otras supuestas víctimas del mismo individuo empiecen a salir a contar sus propias experiencias.

De las redes al Ministerio Público

No voy a quedarme tranquila mientras esta persona siga haciendo esto”, advirtió. La influencer se mantiene firme y prepara más pruebas para hacerlas públicas. (América TV)

Aunque hasta el momento Samahara no ha confirmado si ha iniciado acciones legales, diversos usuarios han instado a que lleve el caso ante la fiscalía. Especialistas en fraudes digitales también han recomendado documentar todo lo ocurrido para proceder formalmente.

Por ahora, la influencer mantiene su postura firme y no ha retrocedido en su intención de revelar la información que posee. “No me voy a quedar tranquila mientras esta persona siga estafando. Esto no se va a quedar así”, advirtió en una publicación reciente.

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Samahara ha utilizado su alcance para denunciar públicamente lo sucedido y alertar sobre la necesidad de verificar siempre con quién se hacen transacciones digitales. La historia continúa desarrollándose, mientras la influencer prepara el material que, según promete, pondrá al descubierto al responsable de la estafa.