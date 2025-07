Cardenal Carlos Castillo: testimonios lo señalan de encubrir abuso sexual por parte de un sacerdote de la Arquidiócesis de Lima

De acuerdo a la religiosa, la amistad de su agresor con el cardenal influyó en el caso. | Parroquia Santa Rosa

La Arquidiócesis de Lima enfrenta señalamientos de encubrimiento ante la denuncia por abuso sexual presentada por una religiosa contra el sacerdote Nilton Zárate Rengifo, miembro de esta jurisdicción eclesiástica. El caso apunta directamente al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, quien es señalado por presunto encubrimiento en el manejo de estas acusaciones.

Según documentos y testimonios recabados por The Pillar, una monja contemplativa denunció que el padre Zárate, a quien consideraba su director espiritual y confesor desde 2018, habría ejercido acoso sexual y manipulación a lo largo de varios años.

“Me pedía un beso y un abrazo en cada dirección espiritual, y cuando no lo hacía, me decía que no lo castigara… Me decía que yo tenía mucho amor que dar, que lo sentía. Percibía algo extraño, pero no dije nada por respeto a su investidura sacerdotal”, relató.

La narración da cuenta de una escalada en el comportamiento del clérigo. “En privado o por teléfono, me llamaba ‘mi niña’ en lugar de hermana... Me agarraba de las manos durante la dirección espiritual o la confesión. En noviembre de 2019, me fui unos días de viaje con la intención de no saber más de él, pero me dijo que le llamara todos los días para contarle cómo estaba. En marzo, tuvimos nuestros ejercicios espirituales anuales y no dejó de llamarme, dos o tres veces al día, incluso al amanecer o por la noche”, señala su declaración.

El testimonio también incluye referencia a pedidos directos de fotos de carácter privado y situaciones en las que la denunciante se sintió presionada a corresponder comportamientos sexuales: “[Por teléfono] le oí decir, con terror y asco, que se estaba masturbando. Sinceramente, le hice creer que yo estaba haciendo lo mismo, porque me lo pidió explícitamente... Me pidió fotos íntimas, cada vez más degradantes... Durante el confinamiento [por el COVID-19], empezó a pedirme favores y cosas extrañas”.

La religiosa denunció finalmente el caso ante las autoridades eclesiásticas. Según su declaración, el proceso fue especialmente adverso: “Fue una tortura responder a 18 preguntas de estos dos sacerdotes, que parecían inquisidores”. Un sacerdote de alto rango en la arquidiócesis calificó la entrevista como “irrespetuosa, impositiva y carente de la más mínima sensibilidad humana”. Según este testigo, las actas finalmente firmadas por la denunciante no reflejaban con fidelidad sus palabras y fueron redactadas bajo una presión significativa: “Mostró serias dudas de firmar los documentos en los que no sentía que se habían recogido de forma fidedigna sus declaraciones. Fue más por la incomodidad del momento y por no desairar a los emisarios del Sr. Arzobispo, y no tanto por voluntad libre ni decisión personal, que firmó finalmente las actas”, afirmó, según consigna el medio The Pillar.

Según el abogado de la religiosa, las comunicaciones enviadas a Castillo y al Vaticano carecen hasta ahora de respuesta formal. El padre Zárate, según registros, mantuvo funciones públicas hasta al menos marzo de 2024. La abadesa informó de manera verbal el archivo del caso, sin entregar documentación alguna. “Mi proceso se había archivado. Esa es la única [notificación] que tengo del proceso. Nunca me llegó por escrito”, declaró la denunciante.

¿Cuál es el papel de Carlos Castillo?

Fuentes dentro de la arquidiócesis aseguran que el caso no es aislado. Sacerdotes consultados señalan la consistencia de una cultura de aplicación selectiva de normas canónicas, con casos donde miembros cercanos a Castillo mantienen cargos o beneficios a pesar de cuestionamientos. “Hay sacerdotes con acusaciones sexuales o financieras, pero no se hace nada contra ellos. A algunos se les envía al extranjero mientras se ‘calma’ la situación y a otros incluso se les asciende”, afirma un sacerdote citado en la investigación.

“Castillo destituyó a la mayoría de los jueces nombrados por su predecesor, deteniendo muchas investigaciones, y hace un par de meses sacó al vicario judicial, el padre Jorge López. Nombró a uno de sus obispos auxiliares, Mons. Salaverry, que renunció hace dos semanas, y ahora la arquidiócesis anunció que la vicaría permanecerá cerrada durante un mes”, agregó.

Graves acusaciones contra Carlos Castillo Mattasoglio.

Al respecto, otra fuente mencionó que “el padre López ya tenía 82 años, pero en la arquidiócesis se tiene la sensación de que se tomaba su trabajo demasiado serio para el gusto del cardenal”.

La gestión financiera de la arquidiócesis también se encuentra bajo observación. Fuentes eclesiales consultadas por The Pillar apuntan a un crecimiento en la planta administrativa y aumento de gastos en escuelas parroquiales, junto a una notable reducción de becas y servicios para estudiantes de bajos recursos. “Cuando llegó el cardenal Castillo, había unos 50 empleados en la arquidiócesis. Ahora hay más de 200, ¿qué hacen estas personas?”, cuestionó un sacerdote.