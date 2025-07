Onelia le responde a Vania por críticas por su cercanía con Santamaría: “No pienso dejar de llamarlo amigo por lo que digan otros”

La modelo dejó claro que su relación con el futbolista es solo de amistad, ignorando los rumores y priorizando su bienestar personal tras su separación de Mario Irivarren (América Espectáculos)

Onelia Molina se enfrenta nuevamente al escrutinio mediático, esta vez por su cercanía con el futbolista Anderson Santamaría. Luego de ser captada compartiendo una cena junto a él y un grupo de amigos, las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en llegar.

Sin embargo, las declaraciones más filosas provinieron de Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, quien dejó entrever críticas hacia el futbolista. Onelia, lejos de confrontar, eligió responder con calma, reafirmando que no tiene intención alguna de iniciar una relación y que Anderson es, simplemente, un buen amigo que seguirá formando parte de su entorno cercano.

Una amistad bajo la lupa

Onelia Molina descarta un vínculo amoroso con Anderson Santamaría. Afirma que fue un encuentro social sin implicancias sentimentales: “No hay más que una buena amistad”. (América Espectáculos)

La fotografía de una cena en Barranco desató rumores. Onelia Molina fue vista saliendo de un restaurante acompañada de Anderson Santamaría, defensa de Universitario de Deportes. El encuentro, que incluyó a otras personas, fue captado por las cámaras de espectáculos y comentado ampliamente en redes sociales. Aunque la escena parecía cotidiana, la presencia del futbolista disparó especulaciones sobre una presunta relación.

Para Onelia, sin embargo, no hay segundas lecturas: no fue una cita romántica ni hubo intimidad encubierta. En sus propias palabras, se trató de una salida entre conocidos. Él pagó la cuenta, pero eso no implica una conquista. “Nos une una amistad de tiempo, él es divertido, educado y buena gente”, expresó en un programa de televisión, dejando claro que no hay más que una relación cordial.

La modelo ya había sido vinculada sentimentalmente con otros rostros del espectáculo tras su separación de Mario Irivarren, pero ella ha insistido en que su vida sentimental se encuentra en pausa. “No estoy en condiciones ni con ganas de enamorarme”, confesó en una entrevista.

Vania Bludau lanza indirectas, Onelia no se inmuta

Onelia no entró en el juego de las indirectas. Aclaró que no responderá en redes y que su relación con Anderson Santamaría no cambiará por comentarios ajenos. (América Espectáculos)

Las aguas se agitaron más cuando Vania Bludau, expareja de Santamaría, lanzó comentarios en redes que muchos interpretaron como mensajes dirigidos a Onelia. Las frases no fueron explícitas, pero los seguidores captaron un dejo de reproche hacia el jugador, aludiendo a episodios pasados y cuestionando su comportamiento.

Onelia, consultada al respecto por América Hoy, optó por no caer en provocaciones. “No va a dejar de ser mi amigo por lo que digan o insinúen otras personas”, dijo con tranquilidad. Su mensaje no fue confrontacional, sino firme. Rechazó alimentar un conflicto y evitó responder directamente a Bludau. En cambio, se centró en defender la calidad humana del futbolista, con quien comparte momentos desde hace tiempo.

“Lo que tenga que decirle a alguien se lo diré personalmente, no en redes”, remarcó, sugiriendo que los problemas personales no se ventilan ante el público.

El amor no está en su lista de prioridades

La modelo asegura que no tiene tiempo para el romance. Reitera que no dará explicaciones por compartir momentos con alguien y que su paz está por encima de todo. (América Espectáculos)

A pesar del revuelo que causaron las imágenes y los comentarios, Onelia volvió a enfatizar que no tiene interés en entablar una relación sentimental. Luego del término de su vínculo con Mario Irivarren, ha repetido en diversas entrevistas que se encuentra enfocada en su carrera profesional y proyectos personales.

“No estoy para nadie en este momento. Estoy conmigo misma, reencontrándome y sanando. Salir con amigos no significa que esté buscando una pareja”, explicó. Añadió que disfruta de la compañía de personas que la hacen reír y con quienes se siente cómoda, como Santamaría, pero que eso no debe confundirse con un romance en puerta.

Tampoco considera justo tener que dar explicaciones por cada persona con la que comparte un café o una comida. “Si me ven con alguien, ya dicen que hay algo. ¿Y si solo estamos conversando o poniéndonos al día?”, cuestionó.

Por último, la joven influencer también deslizó que, en un futuro, si decidiera abrirse al amor nuevamente, lo haría a su ritmo, sin presión ni expectativas externas. Pero por ahora, su prioridad es ella misma, su tranquilidad, y las amistades que considera valiosas, como la que mantiene con el defensa de Universitario