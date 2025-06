Federico Salazar revela cómo superó su adicción al cigarro y la posibilidad de participar en ‘El Valor de la Verdad’

Federico Salazar confiesa su lucha contra el cigarro y su negativa a ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Fuerte y claro. El periodista Federico Salazar se sinceró sobre uno de los momentos más oscuros de su vida: su adicción al cigarro, un vicio que lo acompañó en su juventud y que llegó a convertirse en un reto personal a superar.

En una reciente entrevista con un diario conocido, el reconocido conductor de América Noticias: Primera Edición relató cómo un día, en su juventud, llegó a fumar hasta cuatro cajetillas de cigarrillos, un hábito que lo llevó a sentirse completamente intoxicado y a reflexionar sobre el daño que se estaba causando.

El comunicador no dudó en compartir detalles de cómo vivió esa etapa tan compleja de su vida. “Eso fue cuando era bastante joven. Un día llegué a fumar cuatro cajetillas. Al día siguiente estaba tan intoxicado que ni siquiera podía oler un cigarro”, recordó Salazar a Trome, quien nunca imaginó que ese día, fumando sin control, sería el punto de inflexión que lo llevaría a tomar una decisión firme.

Federico Salazar confiesa su lucha contra el cigarro y su negativa a ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Superó adicción

Federico contó que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que debía poner un alto a su adicción. “Pasé un día sin fumar, luego otro día, un fin de semana, y después un mes. Me puse disciplina”, explicó. Fue así como logró dejar atrás el vicio y retomar el control de su vida.

El periodista destacó la importancia de la disciplina para superar el cigarro, ya que, según él, fue lo que le permitió darse cuenta de que el daño al cuerpo era irreparable si no hacía algo al respecto. Salazar subrayó que, a pesar de la dificultad que implica dejar el vicio, logró salir adelante con el apoyo de su propia voluntad, estableciendo pequeños objetivos que le ayudaron a mantenerse firme en su propósito.

La lucha contra el cigarro fue una de las muchas batallas que Federico ha librado en su vida, y aunque ya no fuma, el periodista reflexiona sobre cómo esta experiencia le ha servido para entender mejor a las personas que enfrentan dependencias. “No fue fácil, pero me enseñó que se puede salir de cualquier adicción si se tiene la disciplina y la motivación correcta”, expresó con orgullo.

Federico Salazar confiesa su lucha contra el cigarro y su negativa a ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Federico Salazar y su posibilidad de sentarse en ‘El Valor de la Verdad’

En la entrevista, Salazar también se refirió a otro tema delicado cuando le preguntaron si estaría dispuesto a someterse al polígrafo de El Valor de la Verdad, el popular programa de televisión conducido por Beto Ortiz.

La respuesta de Salazar fue clara y tajante. “No, no me sentaría a hablar de las mujeres que he tenido porque no me parece ético que yo hable de otra persona sin su autorización”, explicó. De esta manera, el periodista dejó claro su postura sobre este tipo de espacios, enfatizando el respeto hacia las personas que forman parte de su vida.

Federico Salazar confiesa su lucha contra el cigarro y su negativa a ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Su relación con Katia Cóndos

Al hablar sobre su vida personal, Federico también tocó el tema de su relación con Katia Condos, con quien lleva 27 años de matrimonio. Aunque ambos tienen horarios de trabajo complicados, Salazar señaló que a pesar de la rutina agitada, han logrado encontrar el equilibrio en su relación. “Sí, claro. Ahora ella está ensayando y llega después de las 11 de la noche y yo ya estoy recontra dormido”, comentó entre risas. A pesar de las diferencias en sus horarios, Salazar resaltó que siempre encuentran momentos para estar juntos, especialmente los fines de semana, los cuales intentan aprovechar al máximo.

El periodista también comentó sobre la importancia de mantener una relación sólida, aún en medio de las exigencias laborales de ambos. “Ahorita que está con muchos ensayos, nos vemos muy poco, es algo que lamento mucho. Los fines de semana estamos juntos”, dijo con cierta nostalgia, reconociendo que a pesar de la distancia física por el trabajo, siempre han logrado mantener una conexión emocional fuerte.

Katia Condos revela la razón por la que casi termina con Federico Salazar en su primer año juntos. | Composición/captura YouTube/difusión